Á hậu Quỳnh Châu đám cưới

Á hậu Quỳnh Châu và chồng

Hôm nay (26-10), hôn lễ của Chế Nguyễn Quỳnh Châu và thiếu gia Phát Nguyễn được tổ chức tại TP HCM. Trước đó vào sáng ngày 25-10, cặp đôi đã tổ chức thánh lễ tại Nhà thờ Tân Định (TP HCM).

Chồng á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu là Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1989, xuất thân trong gia đình có truyền thống về kinh doanh. Anh từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành.

Theo chia sẻ trước đó từ Quỳnh Châu, chồng cô chính là em trai của doanh nhân Long Nguyễn (tên thật là Nguyễn Bảo Long, thường gọi là Longwi) - chủ chuỗi quán cà phê và một bán bar sang trọng trên địa bàn TP HCM.

Thân thế chồng á hậu Quỳnh Châu

Cặp đôi yêu nhau 5 năm trước khi cưới

Nguyễn Ngọc Phát hiện là CEO kiêm người đồng sáng lập Công ty TNHH Đỉnh Đồi. Đây là doanh nghiệp đứng sau Hôtel Colline (hay còn được biết đến với cái tên Colline Dalat) - một khách sạn có tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Ngoài ra, anh còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH The Myst Dalat.

Cặp đôi đã có gần 5 năm gắn bó, tìm hiểu, hẹn hò trước khi đám cưới. Doanh nhân 8X là người lãng mạn, không ngại dành cho nửa kia những hành động tình tứ trong các dịp đặc biệt.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu tiết lộ chồng cô là người giúp cô học tiếng Anh, chỉ cho cô nhiều kỹ năng, cùng nhau làm thiện nguyện.

Ở bên cạnh Phát Nguyễn, Chế Nguyễn Quỳnh Châu cảm giác an toàn và được chia sẻ.