Thân Thúy Hà thành mẹ kế của "Én vàng" Kiều Ngân

Thân Thúy Hà là gương mặt quen thuộc của khán giả màn ảnh nhỏ. Cô hóa thân nhiều dạng vai và mới nhất là Bạch Huệ - vợ nhân vật Hai Hiệp, mẹ kế của An Nhiên.

Bạch Huệ là một người phụ nữ có vẻ ngoài hiền lành nhưng bên trong là người thực dụng và ích kỷ. Sau khi Hai Hiệp bị kết án, cô không bảo vệ An Nhiên mà để con chồng phải chịu sự ngược đãi từ dượng Bá, sống trong bạo lực gia đình.

Thân Thúy Hà vào vai mẹ kế nữ chính

Cô không có nhiều tình cảm cùng con chồng

Vì thế, nhân vật của Thân Thúy Hà làm ngơ để con chồng bị ngược đãi ngay sau khi chồng bị oan án

Trong khi đó, nữ chính An Nhiên do Kiều Ngân thủ diễn. Cô là con gái nhà khảo cổ học Hai Hiệp. Sau khi cha bị oan án, cô chịu cảnh ngưỡng đãi bởi gia đình dượng Bá. May mắn, cô được cứu giúp, quyết tâm báo thù cho cha. An Nhiên giả thành ca sĩ Lan Ngọc để tiếp cận những kẻ hãm hại gia đình mình.

Kiều Ngân sinh năm 1989, sở hữu chiều cao 1m74. Cô từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam toàn cầu tại Mỹ 2015 và đoạt giải "Én vàng" năm 2017. Ngoài công việc MC, người đẹp còn có tài kinh doanh. Cô cùng Tronie Ngô (cựu thành viên nhóm 365) vừa chào đón em bé đầu lòng thời gian gần đây.

Kiều Ngân vào vai nữ chính An Nhiên trong phim

Trailer phim "Báo thù"

Phim "Báo thù" xoay quanh các câu chuyện về đấu tranh chống buôn lậu tại vùng biên giới giữa Việt Nam và Campuchia. Bộ phim mang đến những trận đấu cam go giữa lực lượng chức năng và bọn tội phạm, đồng thời mở ra bí mật đằng sau những âm mưu và tội ác chồng chất.

An Nhiên từng bước khám phá và vạch trần những âm mưu tội ác của Bảy Cường, Chín Lang và đại úy Ba Cam - những kẻ liên quan đến việc vu khống Hai Hiệp và buôn lậu.

Trong quá trình này, cô gặp nhiều nguy hiểm và trở thành đối tượng bị truy đuổi của cả bọn tội phạm và cảnh sát.

Phim còn có sự tham gia của diễn viên: Trương Minh Thảo, Quốc Cường, Khôi Trần, Ngọc Thuận, Khương Thịnh, Kim Phượng, Đinh Y Nhung…, phát sóng vào 19 giờ 45 phút từ ngày 9-6 trên SCTV14 – Kênh Phim Việt củaTruyền hình Cáp SCTV và App SCTV Online.

Diễn viên Quốc Cường tham gia phim

Đinh Y Nhung

Ngọc Thuận

Trương Minh Thảo