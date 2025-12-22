Thần tốc "Chiến dịch Quang Trung"

Trong đợt mưa lũ từ cuối tháng 10 kéo dài đến giữa tháng 11-2025, toàn tỉnh Khánh Hòa có 89 nhà sập đổ, 294 nhà tốc mái, hư hỏng nặng; nhiều gia đình rơi vào cảnh "màn trời chiếu đất". Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, "Chiến dịch Quang Trung" đã thần tốc triển khai, dựng lại nhà mới cho người dân.

Mệnh lệnh từ trái tim

Theo kế hoạch, Vùng 4 Hải quân được giao xây dựng 13 căn nhà cho các hộ dân đặc biệt khó khăn tại xã Tây Khánh Sơn, xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa và xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Vùng 4 Hải quân tổ chức 5 lực lượng thi công với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia, chia thành các tổ bám sát từng địa bàn, từng hộ dân. Ngôi nhà của ông Cao Cà Yên ở xã Tây Khánh Sơn là một trong những công trình hoàn thành sớm nhất. Từ nền đất cũ bị mưa lũ tàn phá, chỉ sau thời gian ngắn, một căn nhà kiên cố đã hiện hữu. Với gia đình ông Yên, căn nhà mới là điểm tựa để bắt đầu xây dựng lại cuộc sống.

Đại tá Lã Tuấn Quang, Phó Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 101 - Vùng 4 Hải quân, khẳng định việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân không chỉ là nhiệm vụ đột xuất mà còn là trách nhiệm chính trị, là mệnh lệnh từ trái tim, gắn với hình ảnh, uy tín của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong lòng dân. Trung úy Nguyễn Quốc Dũng - Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội 3, Tiểu đoàn 864, Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân - bộc bạch: "Đối với chúng tôi, mỗi căn nhà không chỉ là một công trình xây dựng mà còn thể hiện tình quân - dân. Anh em trong đơn vị luôn động viên nhau làm hết sức mình, tranh thủ từng ngày, từng giờ để sớm bàn giao nhà cho bà con, giúp họ ổn định cuộc sống trước Tết".

Bên cạnh Vùng 4 Hải quân, tại nhiều địa phương của tỉnh Khánh Hòa, các lực lượng của quân đội cùng dân quân, đoàn viên thanh niên cũng đã đồng loạt ra quân giúp dân xây nhà. Ở những nơi nước lũ từng ngập sâu, những căn nhà mới được dựng lên như minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng người khi cùng chung tay vượt qua khó khăn.

Tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ đã làm 4 căn nhà bị sập hoàn toàn, 12 căn hư hỏng nặng. Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng quân đội khẩn trương rà soát, lên phương án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân. Đến nay, toàn bộ 4 căn nhà bị sập đã được khởi công xây dựng, các nhà hư hỏng đang được sửa chữa theo kế hoạch.

Căn nhà của chị Trần Thị Thanh Thúy (thôn Nam 3, xã Diên Điền) được xây dựng khi bùn non chưa kịp khô, con đường phía trước vẫn đọng nước, rác thải sau lũ chưa được thu gom hết. Căn nhà mới có đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, phòng thờ và gác tránh lũ, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí. Chị Thúy vui mừng khôn xiết, xem đây như mái ấm nghĩa tình vì được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương kịp thời quan tâm, được bộ đội giúp xây từng viên gạch.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân xây dựng nhà cho người dân xã Tây Khánh Sơn, tỉnh Khánh HòaẢnh: KỲ NAM

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 giúp người dân Gia Lai xây lại nhà mới sau mưa lũ Ảnh: ANH TÚ

Nơi nào khó, có bộ đội

Đợt bão lũ vừa qua cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho tỉnh Gia Lai, với hơn 51.000 căn nhà ngập sâu, hàng trăm căn bị sập đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn.

Thực hiện "Chiến dịch Quang Trung", Bộ Quốc phòng giao Quân khu 5 và các đơn vị trực thuộc hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai. Riêng tại Gia Lai, lực lượng quân đội được giao xây dựng 100 căn nhà cho các hộ có nhà bị sập hoàn toàn. Hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ được huy động, đang dốc sức để xây nhà mới, kịp bàn giao cho người dân trước Tết Nguyên đán.

Trong những ngày này, tại xã Ngô Mây - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do mưa lũ ở Gia Lai, không khí xây nhà mới diễn ra khẩn trương, rộn tiếng cười nói của bộ đội và niềm vui của người dân. Trên những nền nhà cũ, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân đoàn 34 được chia thành nhiều tổ, nhóm thi công, đảm nhận từng phần việc cụ thể như đào móng, dựng cột, xây tường, vận chuyển vật liệu...

Đại tá Bùi Văn Khiêm, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân đoàn 34, cho rằng đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện trách nhiệm của quân đội đối với người dân trong lúc khó khăn.

Nhìn căn nhà mới đang dần hoàn thiện, bà Ngô Thị Sửa (thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây) xúc động: "Bão lũ làm sập nhà, gia đình tôi tưởng như không còn chỗ ở ổn định. Nhờ bộ đội giúp đỡ, giờ có nhà mới rồi, chúng tôi yên tâm làm ăn, chuẩn bị đón Tết".

Bên cạnh việc xây dựng nhà ở, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị còn tham gia dọn vệ sinh môi trường, khơi thông mương thoát nước, hỗ trợ người dân sắp xếp lại vườn tược, chuồng trại. Các anh còn tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Khi những căn nhà cuối cùng được hoàn thiện, bộ đội sẽ lần lượt trở về đơn vị song "Chiến dịch Quang Trung" với hình ảnh đẹp của các anh vẫn đọng lại mãi trong lòng người dân. Đó cũng là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết quân - dân keo sơn gắn bó lâu nay.

Phải chiến thắng giòn giã "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại sau bão lũ ở miền Trung được Thủ tướng phát động, triển khai tại Công điện 234/CĐ-TTg. Đến ngày 17-12, trong tổng số 1.653 căn nhà bị sập đổ, 1.622 căn đã được khởi công xây lại, trong đó 474 căn đã hoàn thành. Trong tổng số 35.731 căn nhà hư hỏng, 32.559 căn đã được sửa chữa xong, 3.429 căn đang tiến hành sửa chữa. Chủ trì cuộc họp về tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" hôm 17-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, chỉ đạo với tinh thần dù chiến dịch này "không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng và chiến thắng giòn giã", để người dân sớm an cư lạc nghiệp. Thủ tướng giao mục tiêu đến ngày 31-12-2025, các bộ, ngành, địa phương phải hoàn tất việc sửa chữa nhà; đến ngày 31-1-2026 hoàn thành toàn bộ việc xây nhà mới cho người dân.



