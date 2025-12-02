Thần tốc dựng lại mái ấm

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai "Chiến dịch Quang Trung", ngày 1-12, tại tỉnh Đắk Lắk, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã tổ chức lễ khởi công xây dựng lại nhà cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ.

Quân đội xây 400 căn nhà cho dân

Theo báo cáo của Quân khu 5, trong đợt mưa lũ vừa qua, có tổng cộng 1.510 căn nhà bị thiệt hại. Trong đó, Gia Lai có 674 căn, Đắk Lắk 684 căn và Lâm Đồng 152 căn. Dự kiến, quân đội sẽ tham gia xây dựng hơn 400 căn nhà cho các hộ dân bị thiệt hại tại 3 địa phương.

Đối với tỉnh Đắk Lắk, quân đội tham gia xây dựng 263 căn nhà; trong đó riêng Quân khu 5 đảm nhiệm 213 căn. Kinh phí thực hiện dự kiến huy động từ ngân sách trung ương, địa phương, doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác. Mỗi căn nhà có kinh phí xây dựng tối thiểu 170 triệu đồng, diện tích sàn 48 m2, có gác lửng để có thể tránh được lũ lớn.

Lực lượng quân đội dự kiến xây dựng hơn 400 căn nhà cho người dân bị thiệt hại bởi mưa lũ miền Trung .Ảnh: CAO NGUYÊN

Để triển khai nhiệm vụ, Quân khu 5 tổ chức 213 đội xây dựng, mỗi đội 15 - 17 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 3 - 4 thợ xây tay nghề cao (riêng tại tỉnh Đắk Lắk là 100 đội).

Bà Lê Thị Yến (76 tuổi, ngụ xã Hòa Thịnh) cho biết nhà bà bị sập hoàn toàn trong cơn lũ dữ vừa qua. Kinh tế khó khăn nên gia đình bà chưa biết xoay xở thế nào thì nhận được thông báo sẽ được hỗ trợ xây dựng lại nhà mới. "Hôm nay, các chú bộ đội đã tới dựng cho tôi nơi ở tạm và khởi công xây nhà mới. Gia đình tôi mong ngóng có căn nhà mới kiên cố để sinh sống và là nơi trú ngụ an toàn mỗi khi mưa bão" - bà Yến nói.

Ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã Hòa Thịnh, cho biết mưa lũ làm 128 căn nhà ở địa phương bị đổ sập, đời sống người dân rất khó khăn. Chính quyền xã sẽ tích cực phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đơn vị và người dân xây dựng lại nhà cửa bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Phát biểu chỉ đạo nhiệm vụ, Thiếu tướng Trần Thanh Hải, Phó Tư lệnh Quân khu 5, yêu cầu các đơn vị tổ chức lực lượng chặt chẽ, thi công khoa học, đúng tiến độ, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn trong mọi khâu. "Chính quyền địa phương cần phối hợp bảo đảm mặt bằng, giám sát tiến độ; các hộ dân tích cực phối hợp, giữ gìn ngôi nhà khi hoàn thành để trở thành điểm tựa vững chắc cho gia đình" - Thiếu tướng Trần Thanh Hải đề nghị. Ông nhấn mạnh việc dựng nhà mới cho dân không chỉ là xây dựng công trình vật chất mà là xây dựng lại niềm tin, xây dựng lại nền tảng để bà con vươn lên sau thiên tai.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương sẽ tiếp tục phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chương trình triển khai hiệu quả, đúng tiến độ.

Xây nhà thần tốc, kỷ luật, trách nhiệm cao

Cùng ngày, lực lượng quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng loạt triển khai xây dựng 100 căn nhà mới cho các hộ có nhà bị sập hoàn toàn sau các đợt thiên tai vừa qua.

Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai trực tiếp đảm nhận xây dựng 30 căn nhà, trong khi Quân đoàn 34 hỗ trợ thi công 70 căn còn lại. Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thành lập 20 đội thợ chuyên trách, mỗi đội 10-15 người.

Tại lễ giao nhiệm vụ ngày 1-12, đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, khẳng định: "Hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là tình cảm máu thịt của bộ đội với nhân dân. Đây là lúc quân đội phải thể hiện tinh thần thần tốc, kỷ luật và trách nhiệm cao nhất".

Trong quá trình triển khai, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị hiệp đồng chặt chẽ với Quân đoàn 34 và chính quyền địa phương rà soát chính xác đối tượng thụ hưởng, tránh bỏ sót hoặc hỗ trợ sai đối tượng. Các đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ vật liệu, nơi ăn ở và phương tiện cho lực lượng thi công; đồng thời báo cáo tiến độ hằng ngày để kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh.

Ngoài chỉ tiêu được giao, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu sẽ hỗ trợ thêm nhiều hộ dân sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà ở nếu điều kiện cho phép.

Cũng trong chiều 1-12, đại tá Trương Thành Việt - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa - cho biết Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng. Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Vùng 4 Hải quân thành lập 40 đội thợ, mỗi đội gồm 12 - 17 quân nhân trực tiếp hỗ trợ xây dựng lại những căn nhà bị sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng. Riêng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đảm nhận xây dựng 10 căn nhà, mỗi căn trị giá khoảng 170 triệu đồng và cam kết hoàn thành, bàn giao trước ngày 31-1-2026.

Lực lượng công an cũng vào cuộc sớm

Sáng cùng ngày, tại xã Diên Điền, Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi động "Chiến dịch Quang Trung" nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ vừa qua.

Ngay sau lễ phát động, Công an tỉnh Khánh Hòa đã triển khai đồng loạt 8 công trình mới cho 8 gia đình có nhà bị sập, hư hỏng nặng. Mỗi căn nhà dự kiến có kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng, do Công an tỉnh trực tiếp tổ chức lực lượng và giám sát thi công; mục tiêu hoàn thành, bàn giao cho người dân trước ngày 31-12.

Đại tá Nguyễn Bá Thành, Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, nhìn nhận: "Chiến dịch Quang Trung" là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Tinh thần của chiến dịch là thần tốc, quyết tâm, khẩn trương nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn và bền vững cho từng ngôi nhà mới.

Trước đó, sáng 26-11, tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, Bộ Công an đã tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân bị sập đổ do bão số 13 và ngập lụt. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, khẳng định: "Lực lượng Công an sẽ luôn đồng hành với nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, quyết tâm không để người dân bị đói rét, xây dựng những căn nhà sớm nhất, bền nhất, vững chắc nhất và tiết kiệm nhất".

Lâm Đồng: Lập phương án hỗ trợ đúng đối tượng Ngày 1-12, UBND tỉnh Lâm Đồng đã họp nghe báo cáo nhu cầu và đề xuất phương án xây dựng, sửa chữa khắc phục nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Theo thống kê ban đầu, tại Lâm Đồng có 76 căn nhà sập đổ, hư hỏng không thể khắc phục cần xây mới, trên 750 căn nhà hư hỏng cần sửa chữa. Tại cuộc họp, các phường, xã được yêu cầu thống kê chi tiết 76 căn nhà đổ sập, hư hỏng theo 3 nhóm: Nhà ở, nhà dùng cho mục đích sản xuất nông nghiệp và nhà nghỉ dưỡng của người ở địa phương khác. Ngoài ra, cần xác định rõ các căn nhà có pháp lý rõ ràng; nhà là nơi ở duy nhất của người dân; nhà xây dựng trái phép, không phép trên đất nông nghiệp; nhà mà trước đó xây dựng trên khu vực cấm (hành lang an toàn hồ đập, sông suối)… Việc thống kê chi tiết nhằm mục đích xây dựng phương án hỗ trợ đúng người, đúng quy định pháp luật. Kết luận cuộc họp, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu các xã, phường khẩn trương thống kê số liệu chính xác để bảo đảm tiến độ xây dựng nhà mới cho dân. "Lực lượng quân đội và công an đã sẵn sàng. Chúng ta phải khẩn trương, quyết liệt. Việc sửa chữa nhà ở cho dân phải xong trong tháng 12-2025; đối với các hộ bị sập nhà hoàn toàn, đến ngày 15-1-2026 phải có nhà mới" - ông Mười chỉ đạo.

Bộ đội Đà Nẵng lên đường chi viện Sáng cùng ngày, tại TP Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã xuất quân, thực hiện "Chiến dịch Quang Trung". Gần 100 cán bộ, chiến sĩ có chuyên môn về xây dựng công trình được huy động trong đợt này. Tại lễ xuất quân, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, nhắc nhở lực lượng khi triển khai nhiệm vụ phải giúp dân một cách hiệu quả, không gây phiền hà, khó khăn thêm cho nhân dân. "Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, mang tính nhân văn sâu sắc, yêu cầu toàn bộ cán bộ, chiến sĩ phải thể hiện tinh thần thần tốc, cơ động và nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ, vượt qua mọi khó khăn về thời tiết, địa hình" - đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh.



