Thể thao

Thắng AC Milan 4-1, Chelsea bùng nổ với dàn sao tân binh ở Stamford Bridge

Đông Linh (theo chelseafc)

(NLĐO) - Chelsea đánh bại AC Milan 4-1 trong trận giao hữu diễn ra tối 10-8, khép lại giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải mới với tất cả sự tự tin.

Trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả nhà tại Stamford Bridge, Chelsea nhập cuộc mạnh mẽ và sớm tạo được lợi thế. Ngay phút thứ 5, từ pha tạt bóng bên cánh trái của đội trưởng Reece James, hậu vệ Andrei Coubis bên phía AC Milan lúng túng đưa bóng vào lưới nhà, mở tỉ số cho Chelsea.

Thắng AC Milan 4-1, Chelsea bùng nổ với dàn sao tân binh ở Stamford Bridge- Ảnh 1.

Thủ quân Reece James giới thiệu cúp vô địch Club World Cup trước giờ bóng lăn...

Thắng AC Milan 4-1, Chelsea bùng nổ với dàn sao tân binh ở Stamford Bridge- Ảnh 2.

... rồi treo bóng khiến Andrei Coubis (39) đá phản lưới nhà

Chưa kịp lấy lại tinh thần, đội bóng Ý tiếp tục thủng lưới ở phút thứ 9 khi Joao Pedro bật cao đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền của Cole Palmer, nhân đôi cách biệt cho Chelsea. 

Khó khăn càng chồng chất với AC Milan khi ở phút 18, Coubis một lần nữa trở thành "tội đồ", lần này là tấm thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi thô thiển với Joao Pedro.

Thắng AC Milan 4-1, Chelsea bùng nổ với dàn sao tân binh ở Stamford Bridge- Ảnh 3.

Joao Padro liên tiếp tỏa sáng trong loạt trận mùa hè

Chơi thiếu người, đội khách gần như mất khả năng kiểm soát thế trận. Chelsea tận dụng tối đa lợi thế, đẩy cao đội hình và liên tiếp tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Dù vậy, tỉ số 2-0 vẫn được giữ nguyên cho đến giờ nghỉ.

Thắng AC Milan 4-1, Chelsea bùng nổ với dàn sao tân binh ở Stamford Bridge- Ảnh 4.

Liam Delap có cú đúp trước khán giả sân Stamford Bridge

Bước sang hiệp hai, HLV Enzo Maresca của Chelsea tung vào sân những gương mặt trẻ và các tân binh để thử nghiệm đội hình. Sự thay đổi này nhanh chóng phát huy hiệu quả. 

Phút 62, tài năng trẻ Estevao có pha đi bóng kỹ thuật vào vòng cấm, buộc hậu vệ AC Milan phải phạm lỗi. Trên chấm 11 m, tiền đạo vào thay người Liam Delap thực hiện chính xác cú sút phạt, nâng tỉ số lên 3-0.

Thắng AC Milan 4-1, Chelsea bùng nổ với dàn sao tân binh ở Stamford Bridge- Ảnh 5.

Youssouf Fofana gỡ bàn danh dự cho AC Milan

Không buông xuôi, AC Milan có bàn rút ngắn ở phút 71 nhờ công của Youssouf Fofana sau một pha phản công chớp nhoáng. Tuy nhiên, niềm hy vọng của đội bóng áo sọc đỏ - đen nhanh chóng bị dập tắt. Chỉ ít phút sau, Delap tiếp tục tỏa sáng với cú sút quyết đoán trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 4-1 cho Chelsea.

Trận đấu này, nhiều cá nhân của Chelsea gây ấn tượng mạnh. Moises Caicedo làm chủ tuyến giữa với khả năng tranh chấp và phân phối bóng hiệu quả, giúp Chelsea duy trì áp lực liên tục. 

Joao Pedro tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn đều đặn ở loạt trận giao hữu. Liam Delap cho thấy sự nhạy bén trước khung thành, còn Estevao hứa hẹn là "làn gió mới" nhờ kỹ thuật và tốc độ vượt trội.

Thắng AC Milan 4-1, Chelsea bùng nổ với dàn sao tân binh ở Stamford Bridge- Ảnh 7.

Dàn tân binh nhanh chóng hòa nhập, Chelsea hưởng lợi

Về phía AC Milan, việc mất người quá sớm cùng hàng thủ mắc nhiều sai lầm khiến họ không thể hiện đúng năng lực. Sự xuất hiện của tân binh Luka Modric trong hiệp hai mang đến chút khởi sắc, nhưng không đủ xoay chuyển cục diện. 

HLV Maximiliano Allegri của Milan sẽ còn nhiều việc phải làm trước khi mùa giải khởi tranh, đặc biệt là cải thiện khả năng phòng ngự và tâm lý thi đấu.

Thắng AC Milan 4-1, Chelsea bùng nổ với dàn sao tân binh ở Stamford Bridge- Ảnh 8.

AC Milan còn quá nhiều việc phải làm cho mùa bóng mới

Chiến thắng này giúp Chelsea khép lại giai đoạn giao hữu hè với tinh thần tự tin và sự hứng khởi. 

Hàng công hiệu quả, tuyến giữa chắc chắn và sự xuất hiện của các nhân tố mới mang đến cho người hâm mộ niềm tin mạnh mẽ vào một mùa giải hứa hẹn. 

Người hâm mộ "The Blues" có quyền kỳ vọng đội bóng con cưng sẽ duy trì phong độ này khi bước vào các trận đấu chính thức.

Chelsea chỉ được trao bản sao cúp vô địch Club World Cup, cúp thật ở đâu?

Chelsea chỉ được trao bản sao cúp vô địch Club World Cup, cúp thật ở đâu?

(NLĐO) - Chính Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông chỉ trao cho Chelsea bản sao chiếc cúp vô địch, cúp thật được giữ tại phòng Bầu dục nơi ông làm việc.

Thế lực mới mang tên Chelsea

Đánh bại Paris Saint-Germain với tỉ số 3-0 trong trận chung kết Club World Cup 2025, Chelsea khẳng định vị thế mới dưới thời HLV Enzo Maresca

Người hùng Cole Palmer đưa Chelsea lên đỉnh FIFA Club World Cup

(NLĐO) – Dũng mãnh xé toang mành lưới PSG ba lần ngay trong hiệp 1, Chelsea khép lại trận chung kết đầy ấn tượng để lần thứ nhì đăng quang ở FIFA Club World Cup

