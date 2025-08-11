Thắng đậm Como, Barcelona giành danh hiệu đầu mùa cúp Joan Gamper

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thắng đậm Como, Barcelona giành danh hiệu đầu mùa cúp Joan Gamper

Đông Linh (theo barcelonafc)

(NLĐO) – Barcelona hoàn tất chu trình chuẩn bị cho mùa giải mới bằng chiến thắng 5-0 trước Como 1907 ở trận tranh Cúp Joan Gamper, giành chức vô địch đầu mùa.

Barcelona khép lại giai đoạn tiền mùa giải bằng trận tranh Cúp Joan Gamper với Como 1907 - tân binh của Seria A Italia, do người cũ của chính Barcelona là Cesc Fabregas dẫn dắt. Do sân Camp Nou vẫn đang trong quá trình trùng tu, trận đấu truyền thống khởi động mùa giải của Barcelona được tổ chức tại sân Johan Cruyff.

Thắng đậm Como, Barcelona có danh hiệu đầu mùa cúp Joan Gamper - Ảnh 1.

Marcus Rashford ra sân trong đội hình xuất phát của Barcelona

Sự hiện diện của tân binh Marcus Rashford trong đội hình xuất phát Barcelona càng khiến bầu không khí thêm sôi động. Tuyển thủ Anh được bố trí đá cắm, với sự hỗ trợ từ hai cánh của Lamine Yamal và Raphinha.

Thắng đậm Como, Barcelona có danh hiệu đầu mùa cúp Joan Gamper - Ảnh 2.

Fermin Lopez mở điểm cho đội chủ nhà

Barcelona nhập cuộc hứng khởi và sớm giành quyền kiểm soát trận đấu. Phút 21, Fermín López mở tỉ số bằng cú sút chìm hiểm hóc sau pha ban bật trung lộ ăn ý. Mười bốn phút sau, tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục tỏa sáng, đón đường chuyền của Pedri rồi tung cú sút quyết đoán, nhân đôi cách biệt.

Thắng đậm Como, Barcelona có danh hiệu đầu mùa cúp Joan Gamper - Ảnh 3.

Fermin Lopez hoàn tất cú đúp trong vòng 15 phút

Lần đầu tiên góp mặt ở trận tranh Cúp Joan Gamper, Marcus Rashford tạo được ấn tượng khá tốt. Phút 37, anh tung ra đường chuyền kiến tạo tinh tế để Raphinha sút chéo góc, nâng tỉ số lên 3-0. Lamine Yamal khép lại hiệp một hoàn hảo cho đội chủ nhà khi ghi bàn thứ tư cho "La Blaugrana" ở phút 42.

Thắng đậm Como, Barcelona có danh hiệu đầu mùa cúp Joan Gamper - Ảnh 4.

Rashford và Raphinha mừng bàn thứ tư

Ngay đầu hiệp hai, Rashford được thay bằng Ferran Torres và cầu thủ người Tây Ban Nha nhanh chóng có pha kiến tạo cho Lamine Yamal ghi bàn bằng cú cứa lòng đẳng cấp ở phút 49. 

TIN LIÊN QUAN

Những phút còn lại, đôi bên đều có những sự điều chỉnh và cơ hội vẫn được tạo ra. Tuy nhiên, trận đấu không có thêm bàn thắng.

Thắng đậm Como, Barcelona có danh hiệu đầu mùa cúp Joan Gamper - Ảnh 5.

Lamine Yamal lập cú đúp thứ nhì sau ba trận

Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Como để giành Joan Gamper Trophy 2025. Kết quả này giúp Barcelona nối dài mạch toàn thắng ở loạt giao hữu mùa hè lên con số 4, ghi tổng cộng 20 bàn và chỉ để lọt lưới 4 lần. HLV Hansi Flick bày tỏ sự hài lòng: "Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần và sự gắn kết tuyệt vời. Chúng tôi sẵn sàng cho mùa giải mới".

Thắng đậm Como, Barcelona có danh hiệu đầu mùa cúp Joan Gamper - Ảnh 6.

Barcelona giành cúp Joan Gamper, sẵn sàng cho mùa giải mới

Với lần đăng quang này, Barcelona đã có tổng cộng 47 danh hiệu Joan Gamper, tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo ở giải đấu mang tên nhà sáng lập CLB. Quan trọng hơn, chiến thắng đậm trước Como cho thấy đội bóng xứ Catalunya đã sẵn sàng bước vào mùa giải La Liga 2025-2026 với phong độ và sự tự tin cao nhất.

Tin liên quan

Rashford ghi bàn ra mắt, Barcelona thắng đậm 5-0 Daegu FC

Rashford ghi bàn ra mắt, Barcelona thắng đậm 5-0 Daegu FC

(NLĐO) - CLB Barcelona giành chiến thắng đậm 5-0 trước chủ nhà Daegu FC tại Hàn Quốc, nối dài mạch 3 trận toàn thắng để kết thúc tour du đấu châu Á hè 2025.

Torres và Yamal lập cú đúp, Barcelona thắng đậm FC Seoul trận cầu 10 bàn

(NLĐO) – Trình diễn lối chơi tấn công bùng nổ, Barcelona ghi đến 7 bàn thắng vào lưới FC Seoul trong trận giao hữu tối 31-7 tại sân Seoul World Cup.

Cầu thủ gốc Philippines ghi bàn ngay trận ra mắt đội một Barcelona

(NLĐO) - Trận giao hữu với Vissel Kobe, cầu thủ gốc Philippines - Pedro Fernandez Sarmiento có màn ra mắt ấn tượng, ghi bàn cho Barcelona chỉ 10 phút vào sân.

cúp Joan Gamper Barcelona 5-0 Como 1907 Fermin Lopez Lamine Yamal Raphinha Marcus Rashford
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo