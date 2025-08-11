Thắng đậm Como, Barcelona giành danh hiệu đầu mùa cúp Joan Gamper

Barcelona khép lại giai đoạn tiền mùa giải bằng trận tranh Cúp Joan Gamper với Como 1907 - tân binh của Seria A Italia, do người cũ của chính Barcelona là Cesc Fabregas dẫn dắt. Do sân Camp Nou vẫn đang trong quá trình trùng tu, trận đấu truyền thống khởi động mùa giải của Barcelona được tổ chức tại sân Johan Cruyff.



Marcus Rashford ra sân trong đội hình xuất phát của Barcelona

Sự hiện diện của tân binh Marcus Rashford trong đội hình xuất phát Barcelona càng khiến bầu không khí thêm sôi động. Tuyển thủ Anh được bố trí đá cắm, với sự hỗ trợ từ hai cánh của Lamine Yamal và Raphinha.

Fermin Lopez mở điểm cho đội chủ nhà

Barcelona nhập cuộc hứng khởi và sớm giành quyền kiểm soát trận đấu. Phút 21, Fermín López mở tỉ số bằng cú sút chìm hiểm hóc sau pha ban bật trung lộ ăn ý. Mười bốn phút sau, tiền vệ người Tây Ban Nha tiếp tục tỏa sáng, đón đường chuyền của Pedri rồi tung cú sút quyết đoán, nhân đôi cách biệt.

Fermin Lopez hoàn tất cú đúp trong vòng 15 phút

Lần đầu tiên góp mặt ở trận tranh Cúp Joan Gamper, Marcus Rashford tạo được ấn tượng khá tốt. Phút 37, anh tung ra đường chuyền kiến tạo tinh tế để Raphinha sút chéo góc, nâng tỉ số lên 3-0. Lamine Yamal khép lại hiệp một hoàn hảo cho đội chủ nhà khi ghi bàn thứ tư cho "La Blaugrana" ở phút 42.

Rashford và Raphinha mừng bàn thứ tư

Ngay đầu hiệp hai, Rashford được thay bằng Ferran Torres và cầu thủ người Tây Ban Nha nhanh chóng có pha kiến tạo cho Lamine Yamal ghi bàn bằng cú cứa lòng đẳng cấp ở phút 49.

Những phút còn lại, đôi bên đều có những sự điều chỉnh và cơ hội vẫn được tạo ra. Tuy nhiên, trận đấu không có thêm bàn thắng.

Lamine Yamal lập cú đúp thứ nhì sau ba trận

Chung cuộc, Barcelona giành chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Como để giành Joan Gamper Trophy 2025. Kết quả này giúp Barcelona nối dài mạch toàn thắng ở loạt giao hữu mùa hè lên con số 4, ghi tổng cộng 20 bàn và chỉ để lọt lưới 4 lần. HLV Hansi Flick bày tỏ sự hài lòng: "Các cầu thủ đã thể hiện tinh thần và sự gắn kết tuyệt vời. Chúng tôi sẵn sàng cho mùa giải mới".

Barcelona giành cúp Joan Gamper, sẵn sàng cho mùa giải mới

Với lần đăng quang này, Barcelona đã có tổng cộng 47 danh hiệu Joan Gamper, tiếp tục khẳng định vị thế áp đảo ở giải đấu mang tên nhà sáng lập CLB. Quan trọng hơn, chiến thắng đậm trước Como cho thấy đội bóng xứ Catalunya đã sẵn sàng bước vào mùa giải La Liga 2025-2026 với phong độ và sự tự tin cao nhất.