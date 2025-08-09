Thắng đậm Indonesia, tuyển nữ Việt Nam chờ tranh chung kết SEA V.League

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thắng đậm Indonesia, tuyển nữ Việt Nam chờ tranh chung kết SEA V.League

Đào Tùng - Ảnh: SAVA

(NLĐO) - Không chỉ ra quân giành thắng lợi trước Philippines, chủ nhà tuyển nữ Việt Nam đánh bại Indonesia lần thứ nhì tại SEA V.League trong hơn một tuần lễ.

Sau khởi đầu suôn sẻ với việc đánh bại Philippines với tỉ số 3-0, chiều 9-8, tuyển nữ Việt Nam thi đấu trận thứ nhì trên sân nhà Ninh Bình gặp Indonesia, đối thủ yếu nhất tại SEA V.League năm nay.

Được đánh giá vượt trội so với hai đối thủ láng giềng, thế nhưng lối chơi của tuyển Việt Nam vẫn chưa thật sự gây ấn tượng mạnh. Thanh Thúy và đồng đội hay có dấu hiệu xuống sức và bị đối thủ gây sức ép ở nửa sau trận đấu, điều khiến HLV Nguyễn Tuấn Kiệt phải đau đầu tìm giải pháp, bên cạnh những điểm yếu cố hữu ở khâu chuyền một và phòng ngự tuyến sau.

Thắng đậm Indonesia, tuyển nữ Việt Nam chờ tranh chung kết SEA V.League- Ảnh 1.

Thanh Thúy ghi điểm trước hàng chắn Indonesia

Ở ván đầu tiên, Việt Nam và Indonesia giằng co về điểm số trước khi đội chủ nhà bứt lên mạnh mẽ với những tình huống phối hợp tấn công hiệu quả từ Bích Tuyền, Bích Thủy. Ngòi nổ số 1 của Indonesia là Megawati Pertiwi cũng không có nhiều đất diễn do bị khóa chặt. Chủ nhà Việt Nam thắng 25-20 và vươn lên dẫn trước ở trận đấu này.

Thắng đậm Indonesia, tuyển nữ Việt Nam chờ tranh chung kết SEA V.League- Ảnh 2.

Đội hình hai tuyển Việt Nam vẫn gây khốn đốn cho Indonesia

Sang ván hai, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt rút đội trưởng Trần Thị Thanh Thúy ra nghỉ và tạo ra vài sự điều chỉnh để thử nghiệm chiến thuật. Đội hình "hai" của tuyển Việt Nam dù vậy vẫn khiến Indonesia phải lúng túng chống đỡ các tình huống tấn công.

TIN LIÊN QUAN

Không có bất ngờ nào được Indonesia tạo ra và Việt Nam giành phần thắng 25-19, vươn lên dẫn trước hai ván và tiến gần đến chiến thắng thứ nhì ở chặng 2 SEA V.League.

Thắng đậm Indonesia, tuyển nữ Việt Nam chờ tranh chung kết SEA V.League- Ảnh 4.

Indonesia có ván thứ ba thi đấu kiên cường

Indonesia vùng lên mạnh mẽ ở ván thứ ba, đặc biệt ở nửa sau trận đấu khi nhiều cầu thủ dự bị được tung vào sân. Có đôi chút khó khăn nhưng sau cùng, tuyển Việt Nam vẫn cán đích ở điểm số 25-20, hoàn thành trận đấu thứ nhì theo cách nhàn nhã nhất.

Thắng đậm Indonesia, tuyển nữ Việt Nam chờ tranh chung kết SEA V.League- Ảnh 5.

Việt Nam thắng dễ 3 ván trước Indonesia

Vượt qua Indonesia trong vòng ba ván, tuyển Việt Nam tự tin chờ tranh đua chức vô địch cùng Thái Lan với mục tiêu lật đổ sự thống trị bóng chuyền nữ khu vực của đội bóng xứ Chùa vàng.

Trên bảng xếp hạng của FIVB (chưa cập nhật lượt trận thứ nhì SEA V.League), tuyển Việt Nam vươn lên vị trí 23 thế giới (152,37 điểm), kém hai bậc so với Thái Lan (160,42 điểm). Đây là thứ hạng cao nhất trong lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam và cơ hội để cải thiện thứ hạng vẫn đang rộng mở đối với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt.

Tin liên quan

Chờ bóng chuyền nữ Việt Nam soán ngôi Thái Lan

Chờ bóng chuyền nữ Việt Nam soán ngôi Thái Lan

Tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam lần đầu tranh tài ở Giải Vô địch U21 nữ thế giới 2025, khai mạc ngày 7-8 tại Indonesia.

Bóng chuyền nữ Việt Nam thăng hạng thế giới

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng mở màn rất ấn tượng tại SEA V.League 2025 (chiều 1-8) khi đánh bại Indonesia trong vòng 3 ván.

Bóng chuyền nữ Việt sẵn sàng cho SEA V.League

Sau chức vô địch lịch sử tại AVC Nations Cup 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào SEA V.League 2025 với tinh thần hưng phấn và quyết tâm cao.

tuyển Việt Nam SEA V.League chặng 2 Việt Nam 3-0 Indonesia HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tranh ngôi Hậu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo