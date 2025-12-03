Thắng Đức 3-0, tuyển nữ Tây Ban Nha bảo vệ ngôi hậu Nations League

Trước đó, Đức và Tây Ban Nha đã cầm chân nhau bằng tỉ số hòa 0-0 trong trận lượt đi tại Kaiserslautern cách đây 6 ngày, nơi chủ nhà Đức lấn lướt về cơ hội nhưng không thể kiếm được bàn thắng. Để rồi khi trở về sân nhà tại Madrid với sự cổ vũ của hơn 55.800 khán giả, những nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ thế trận và kết thúc trận đấu theo cách họ mong muốn.



Một pha hãm thành của các chân sút Đức

Chủ nhà áp đảo

Thiếu vắng cầu thủ chủ chốt Aitana Bonmatí – chủ nhân của danh hiệu "Quả bóng vàng" ba mùa liên tiếp - do chấn thương gãy xương mác phải phẫu thuật khẩn cấp, chủ nhà Tây Ban Nha vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Ngay phút thứ 5, Claudia Pina đã kiến tạo để Esther González dứt điểm, bóng đi chệch cột dọc khung thành tuyển Đức chỉ trong gang tấc. Đức không thay đổi đội hình so với lượt đi và suýt có bàn mở tỉ số khi Franziska Kett buộc thủ môn Cata Coll phải trổ tài cứu thua.

Trong phần còn lại của hiệp 1, Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn, với các tình huống uy hiếp liên tiếp đến từ Alexia Putellas, Esther González và Vicky López. Đội khách chỉ có một cơ hội đáng chú ý khi Nicole Anyomi sút chệch khung thành ở phút bù giờ hiệp đấu.

Claudia Pina mở tỉ số cho đội chủ nhà

Bước ngoặt đến ở nửa sau của trận đấu với sự bùng nổ của các cầu thủ nữ Tây Ban Nha. Phút 62, Mariona Caldentey chuyền bóng trả về tuyến hai để Claudia Pina tung cú sút sệt quyết đoán, đánh bại thủ môn Ann-Katrin Berger, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Chỉ 7 phút sau, Vicky López đi bóng từ cánh phải, ngoặt vào trung lộ rồi cứa lòng chân trái nhân đôi cách biệt.

Tây Ban Nha ghi thêm hai bàn trong 5 phút, nhấn chìm tuyển Đức

Đến phút 74, Claudia Pina hoàn tất cú đúp. Tiền đạo 23 tuổi cắt được bóng ở giữa sân, solo một mạch trước khi dứt điểm găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 3-0 cho Tây Ban Nha. Những nỗ lực muộn màng của Đức, trong đó có cú sút nguy hiểm của đội trưởng Giulia Gwinn, không thể giúp họ tìm được bàn danh dự.

Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi Hậu Nations League

Đăng quang thuyết phục

Với màn trình diễn ấn tượng, Claudia Pina được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Cô cũng dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết với 4 bàn và đồng dẫn đầu toàn giải (8 bàn), ngang bằng Tessa Wullaert (Bỉ).

Chiến thắng trước Đức giúp Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi vô địch Women's Nations League – sau lần đăng quang đầu tiên mùa 2023-2024 – đồng thời đánh dấu danh hiệu đầu tiên của HLV Sonia Bermúdez cùng đội tuyển quốc gia. Ngôi hậu châu Âu tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Tây Ban Nha trên đấu trường quốc tế sau khi họ đã đăng quang ở kỳ World Cup năm 2023, vào bán kết Olympic 2024 và giành vị trí á quân Euro 2025.

Tây Ban Nha trở thành thế lực thực sự của làng bóng đá nữ

Phát biểu sau trận, HLV Sonia Bermúdez xúc động: "Ở lượt đi, chúng tôi chưa thể hiện được nhiều. Hôm nay, với sự cổ vũ tuyệt vời của khán giả nhà, mọi thứ đã khác. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ danh hiệu và các cầu thủ đã làm được điều đó một cách xứng đáng".

Trong khi đó, HLV tuyển Đức Christian Wück thẳng thắn nhìn nhận: "Hiệp một diễn ra cân bằng nhưng chúng tôi không tận dụng được các cơ hội. Sang hiệp hai, những sai lầm không đáng có đã khiến chúng tôi trả giá. Đó chính là sự khác biệt giữa Đức và Tây Ban Nha".