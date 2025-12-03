Thắng Đức 3-0, tuyển nữ Tây Ban Nha bảo vệ ngôi hậu Nations League

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thắng Đức 3-0, tuyển nữ Tây Ban Nha bảo vệ ngôi hậu Nations League

Đông Linh (theo UEFA)

(NLĐO) – Hàng chục nghìn khán giả đến kín sân Metropolitano để được chứng kiến tuyển nữ Tây Ban Nha hạ Đức 3-0 ở trận chung kết lượt về Nations League 2025.

Trước đó, Đức và Tây Ban Nha đã cầm chân nhau bằng tỉ số hòa 0-0 trong trận lượt đi tại Kaiserslautern cách đây 6 ngày, nơi chủ nhà Đức lấn lướt về cơ hội nhưng không thể kiếm được bàn thắng. Để rồi khi trở về sân nhà tại Madrid với sự cổ vũ của hơn 55.800 khán giả, những nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ thế trận và kết thúc trận đấu theo cách họ mong muốn.

Thắng Đức 3-0, tuyển nữ Tây Ban Nha bảo vệ ngôi hậu Nations League - Ảnh 1.

Một pha hãm thành của các chân sút Đức

Chủ nhà áp đảo

Thiếu vắng cầu thủ chủ chốt Aitana Bonmatí – chủ nhân của danh hiệu "Quả bóng vàng" ba mùa liên tiếp - do chấn thương gãy xương mác phải phẫu thuật khẩn cấp, chủ nhà Tây Ban Nha vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Ngay phút thứ 5, Claudia Pina đã kiến tạo để Esther González dứt điểm, bóng đi chệch cột dọc khung thành tuyển Đức chỉ trong gang tấc. Đức không thay đổi đội hình so với lượt đi và suýt có bàn mở tỉ số khi Franziska Kett buộc thủ môn Cata Coll phải trổ tài cứu thua.

Trong phần còn lại của hiệp 1, Tây Ban Nha kiểm soát bóng nhiều hơn, với các tình huống uy hiếp liên tiếp đến từ Alexia Putellas, Esther González và Vicky López. Đội khách chỉ có một cơ hội đáng chú ý khi Nicole Anyomi sút chệch khung thành ở phút bù giờ hiệp đấu.

Thắng Đức 3-0, tuyển nữ Tây Ban Nha bảo vệ ngôi hậu Nations League - Ảnh 2.

Claudia Pina mở tỉ số cho đội chủ nhà

Bước ngoặt đến ở nửa sau của trận đấu với sự bùng nổ của các cầu thủ nữ Tây Ban Nha. Phút 62, Mariona Caldentey chuyền bóng trả về tuyến hai để Claudia Pina tung cú sút sệt quyết đoán, đánh bại thủ môn Ann-Katrin Berger, mở tỉ số cho đội chủ nhà. Chỉ 7 phút sau, Vicky López đi bóng từ cánh phải, ngoặt vào trung lộ rồi cứa lòng chân trái nhân đôi cách biệt.

Thắng Đức 3-0, tuyển nữ Tây Ban Nha bảo vệ ngôi hậu Nations League - Ảnh 3.

Tây Ban Nha ghi thêm hai bàn trong 5 phút, nhấn chìm tuyển Đức

Đến phút 74, Claudia Pina hoàn tất cú đúp. Tiền đạo 23 tuổi cắt được bóng ở giữa sân, solo một mạch trước khi dứt điểm găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định chiến thắng 3-0 cho Tây Ban Nha. Những nỗ lực muộn màng của Đức, trong đó có cú sút nguy hiểm của đội trưởng Giulia Gwinn, không thể giúp họ tìm được bàn danh dự.

Thắng Đức 3-0, tuyển nữ Tây Ban Nha bảo vệ ngôi hậu Nations League - Ảnh 4.

Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi Hậu Nations League

Đăng quang thuyết phục

Với màn trình diễn ấn tượng, Claudia Pina được bầu chọn là "Cầu thủ xuất sắc nhất trận". Cô cũng dẫn đầu danh sách vua phá lưới vòng chung kết với 4 bàn và đồng dẫn đầu toàn giải (8 bàn), ngang bằng Tessa Wullaert (Bỉ).

TIN LIÊN QUAN

Chiến thắng trước Đức giúp Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi vô địch Women's Nations League – sau lần đăng quang đầu tiên mùa 2023-2024 – đồng thời đánh dấu danh hiệu đầu tiên của HLV Sonia Bermúdez cùng đội tuyển quốc gia. Ngôi hậu châu Âu tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá nữ Tây Ban Nha trên đấu trường quốc tế sau khi họ đã đăng quang ở kỳ World Cup năm 2023, vào bán kết Olympic 2024 và giành vị trí á quân Euro 2025.

Thắng Đức 3-0, tuyển nữ Tây Ban Nha bảo vệ ngôi hậu Nations League - Ảnh 5.

Tây Ban Nha trở thành thế lực thực sự của làng bóng đá nữ

Phát biểu sau trận, HLV Sonia Bermúdez xúc động: "Ở lượt đi, chúng tôi chưa thể hiện được nhiều. Hôm nay, với sự cổ vũ tuyệt vời của khán giả nhà, mọi thứ đã khác. Mục tiêu của chúng tôi là bảo vệ danh hiệu và các cầu thủ đã làm được điều đó một cách xứng đáng".

Trong khi đó, HLV tuyển Đức Christian Wück thẳng thắn nhìn nhận: "Hiệp một diễn ra cân bằng nhưng chúng tôi không tận dụng được các cơ hội. Sang hiệp hai, những sai lầm không đáng có đã khiến chúng tôi trả giá. Đó chính là sự khác biệt giữa Đức và Tây Ban Nha".

Pháp cầm hòa 2-2 với Thụy Điển ở lượt về, đảm bảo tỉ số chung cuộc 4-3 sau hai lượt đấu trận tranh hạng ba. Tuyển Pháp từng giành vị trí á quân mùa 2023-2024, năm nay chỉ đoạt huy chương đồng.

Tin liên quan

Nữ Tây Ban Nha tạo dấu mốc lịch sử khi vào chung kết Nations League

Nữ Tây Ban Nha tạo dấu mốc lịch sử khi vào chung kết Nations League

(NLĐO) - Đánh bại Hà Lan 3-0, nữ Tây Ban Nha vào trận chung kết Women's Nations League và lần đầu tiên giành vé dự Olympic trong lịch sử.

World Cup 2023: Xung đột "kinh điển" của bóng đá nữ Tây Ban Nha

(NLĐO) - Đang thi đấu rất hay, đội nữ Tây Ban Nha bất ngờ "phơi áo" với tỉ số 0-4 trước một Nhật Bản không được đánh giá cao. Điều gì đang xảy ra với đội bóng nữ xứ sở bò tót, ứng viên vô địch nặng ký tại World Cup nữ 2023?

Tây Ban Nha vùi dập Bỉ trận cầu 8 bàn, vào tứ kết Euro nữ

(NLĐO) – Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Bỉ với tỉ số 6-2 ở lượt trận thứ nhì vòng bảng, qua đó sớm giành vé dự tứ kết Euro nữ.

Tây Ban Nha tuyển nữ Tây Ban Nha Claudia Pina Aitana Bonmatí Women Nations League Tậy Ban Nha 3-0 Đức
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo