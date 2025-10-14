Thắng Thái Lan, tuyển bi sắt nữ Việt Nam vô địch thế giới

Trong đó, chủ nhà Pháp và Việt Nam tham dự với hai đội hình khác nhau. Nội dung bộ ba nữ có 16 đội tham gia tranh tài. Giành chiến thắng áp đảo với tỉ số 13-1 trước Thái Lan ở trận chung kết bộ ba, tuyển Việt Nam lên ngôi tại Giải Vô địch bi sắt nữ thế giới 2025 (sáng 13-10, giờ Pháp).

Giải Vô địch bi sắt nữ thế giới 2025 được tổ chức quy mô

Tuyển Việt Nam, ngoài đội hình từng lên ngôi ở giải vô địch thế giới 2023 là Thạch Thị Lan Anh, Kim Thị Thu Thảo, Trịnh Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Hiền (Việt Nam 1) do HLV Nguyễn Bảo Long dẫn dắt, đã cử thêm ê-kip gồm Lê Ngọc Như Ý, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Thi và Lại Thị Dung (Việt Nam 2) tham gia tranh tài dưới sự chỉ đạo của HLV Đặng Xuân Vui.

Các tuyển thủ Việt Nam tranh tài

Không phải bộ tứ đương kim vô địch Lan Anh - Thu Thảo - Kim Thanh - Nguyễn Hiền, chính các cô gái Việt Nam 2 mới là những người bước lên bục chiến thắng cao nhất. Khởi đầu bằng chiến thắng 13-6 trước CH Czech, Việt Nam 2 vượt qua đồng hương Việt Nam 1 ở tứ kết với tỉ số 13-3.

Việt Nam 2 thắng Bỉ 13-10 ở bán kết

Tại bán kết, Việt Nam 2 thi đấu đầy ấn tượng để đánh bại đội tuyển Bỉ với tỉ số 13-10, góp mặt ở trận chung kết. Đối thủ của họ ở chung kết là Thái Lan, đội đã giành chiến thắng 13-4 trước láng giềng Đông Nam Á là Campuchia ở trận bán kết thứ nhì.

Tuyển Việt Nam 2 vô địch bộ ba nữ thế giới 2025

Bước vào trận đấu cuối cùng, các tuyển thủ Thái Lan với nhiều gương mặt tài năng quyết tâm phục hận thất bại hai năm trước. Tuy vậy, lần này đoàn hảo thủ xứ Chùa vàng vẫn phải cam chịu thúc thủ trước các bi thủ Việt.

Trận chung kết diễn ra trong vòng chưa đầy một giờ và ê-kip Việt Nam 2 đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số cách biệt 13-1 để lên ngôi Hậu, bảo vệ thành công vị trí số 1 thế giới giành được hai năm trước.

VĐV Lê Ngọc Như Ý (TP HCM) trong đội hình Việt Nam 2 giành HCV thế giới

Việt Nam vô địch bộ ba nữ, Malaysia vô đối nội dung Cúp đồng đội còn Thái Lan vô địch nội dung bắn bi đơn nữ, ba quốc gia Đông Nam Á có màn trình diễn hết sức ấn tượng tại Giải Vô địch bi sắt nữ thế giới 2025.



