Thắng Thái Lan, tuyển bi sắt nữ Việt Nam vô địch thế giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Thắng Thái Lan, tuyển bi sắt nữ Việt Nam vô địch thế giới

Đào Tùng - Ảnh: Khang Duy, douaisis2025

(NLĐO) - Giải Vô địch bi sắt nữ thế giới 2025 được tổ chức tại Boulodrome du Douaisis (Pháp) với sự tham dự của 43 đội tuyển đến từ năm châu lục.

Trong đó, chủ nhà Pháp và Việt Nam tham dự với hai đội hình khác nhau. Nội dung bộ ba nữ có 16 đội tham gia tranh tài. Giành chiến thắng áp đảo với tỉ số 13-1 trước Thái Lan ở trận chung kết bộ ba, tuyển Việt Nam lên ngôi tại Giải Vô địch bi sắt nữ thế giới 2025 (sáng 13-10, giờ Pháp).

Thắng Thái Lan, tuyển bi sắt nữ Việt Nam vô địch thế giới - Ảnh 1.

Giải Vô địch bi sắt nữ thế giới 2025 được tổ chức quy mô

Tuyển Việt Nam, ngoài đội hình từng lên ngôi ở giải vô địch thế giới 2023 là Thạch Thị Lan Anh, Kim Thị Thu Thảo, Trịnh Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Hiền (Việt Nam 1) do HLV Nguyễn Bảo Long dẫn dắt, đã cử thêm ê-kip gồm Lê Ngọc Như Ý, Nguyễn Thị Thúy Kiều, Nguyễn Thị Thi và Lại Thị Dung (Việt Nam 2) tham gia tranh tài dưới sự chỉ đạo của HLV Đặng Xuân Vui.

Thắng Thái Lan, tuyển bi sắt nữ Việt Nam vô địch thế giới - Ảnh 2.

Các tuyển thủ Việt Nam tranh tài

Không phải bộ tứ đương kim vô địch Lan Anh - Thu Thảo - Kim Thanh - Nguyễn Hiền, chính các cô gái Việt Nam 2 mới là những người bước lên bục chiến thắng cao nhất. Khởi đầu bằng chiến thắng 13-6 trước CH Czech, Việt Nam 2 vượt qua đồng hương Việt Nam 1 ở tứ kết với tỉ số 13-3.

Thắng Thái Lan, tuyển bi sắt nữ Việt Nam vô địch thế giới - Ảnh 3.

Việt Nam 2 thắng Bỉ 13-10 ở bán kết

Tại bán kết, Việt Nam 2 thi đấu đầy ấn tượng để đánh bại đội tuyển Bỉ với tỉ số 13-10, góp mặt ở trận chung kết. Đối thủ của họ ở chung kết là Thái Lan, đội đã giành chiến thắng 13-4 trước láng giềng Đông Nam Á là Campuchia ở trận bán kết thứ nhì.

Thắng Thái Lan, tuyển bi sắt nữ Việt Nam vô địch thế giới - Ảnh 4.

Tuyển Việt Nam 2 vô địch bộ ba nữ thế giới 2025

Bước vào trận đấu cuối cùng, các tuyển thủ Thái Lan với nhiều gương mặt tài năng quyết tâm phục hận thất bại hai năm trước. Tuy vậy, lần này đoàn hảo thủ xứ Chùa vàng vẫn phải cam chịu thúc thủ trước các bi thủ Việt.

TIN LIÊN QUAN

Trận chung kết diễn ra trong vòng chưa đầy một giờ và ê-kip Việt Nam 2 đã giành chiến thắng thuyết phục với tỉ số cách biệt 13-1 để lên ngôi Hậu, bảo vệ thành công vị trí số 1 thế giới giành được hai năm trước.

Thắng Thái Lan, tuyển bi sắt nữ Việt Nam vô địch thế giới - Ảnh 5.

VĐV Lê Ngọc Như Ý (TP HCM) trong đội hình Việt Nam 2 giành HCV thế giới

Việt Nam vô địch bộ ba nữ, Malaysia vô đối nội dung Cúp đồng đội còn Thái Lan vô địch nội dung bắn bi đơn nữ, ba quốc gia Đông Nam Á có màn trình diễn hết sức ấn tượng tại Giải Vô địch bi sắt nữ thế giới 2025.


Tin liên quan

Thắng Thái Lan, tuyển Việt Nam giành HCV bi sắt thế giới

Thắng Thái Lan, tuyển Việt Nam giành HCV bi sắt thế giới

(NLĐO) - Tối 27-11, đội tuyển Việt Nam dự Giải vô địch Bi sắt thế giới mang về 1 HCV và 1 HCB tại Bangkok, Thái Lan.

Chuyện chỉ có ở bi sắt TP HCM

Những chuyện không hay một thời ở môn bi sắt TP HCM (trù dập VĐV, bất minh tài chính, huấn luyện yếu chuyên môn dẫn đến thành tích sút kém…) tưởng đã lắng xuống nhưng nay lại có phát sinh

Bi sắt TP HCM vẫn chưa hết chuyện

Không phải lần đầu tiên dư luận nêu đích danh những người có trách nhiệm ở Bộ môn Bi sắt TP HCM “tiếp tay” làm cho thành tích ngày một đi xuống

Vô địch thế giới Giải Vô địch bi sắt nữ thế giới 2025 bi sắt nữ Việt Nam bộ ba nữ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo