Chỉ vài ngày sau khi tuyển nữ vô địch AVC Nations Cup trên sân nhà, tuyển nam Việt Nam cũng đã có mặt tại Bahrain để tham dự giải đấu cấp độ châu Á dành cho các đội bóng nam. AVC Nations Cup (tiền thân là AVC Challenge Cup) là giải đấu hàng đầu châu lục cấp độ đội tuyển quốc gia, tổ chức lần đầu năm 2018 và diễn ra thường niên kể từ năm 2022. Giải đấu chính thức thay tên từ mùa giải năm nay.



Tuyển Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu nhất có thể tại AVC Nations Cup

Năm ngoái, tuyển nam Việt Nam cán đích AVC Challenge Cup ở vị trí thứ 6 với những màn trình diễn khá khả quan. Năm nay, thầy trò HLV Trần Đình Tiền đặt mục tiêu cải thiện thứ hạng, ít nhất cũng phải kết thúc giải trong Top 5. Để làm được điều này, tuyển Việt Nam phải vượt qua vòng bảng, đoạt vé dự tứ kết và quyết tâm giành được nhiều chiến thắng nhất có thể tại giai đoạn đấu loại trực tiếp này.

Tại AVC Nations Cup 2025, tuyển Việt Nam được xếp vào bảng D cùng với Hàn Quốc và New Zealand. Kết quả bốc thăm thuận lợi này mang đến nhiều hy vọng cho đoàn quân của HLV Trần Đình Tiền, bởi ít nhất họ cũng tính toán được việc phải vượt qua đối thủ yếu New Zealand…

Trương Thế Khải đánh bại hoàn toàn hàng chắn New Zealand

Vừa để thua 0-3 trước Hàn Quốc ở trận đấu mở màn vòng bảng, New Zealand hầu như chẳng còn hy vọng gì trước khi ra sân đấu với tuyển Việt Nam. Thực tế cho thấy, dự báo của giới chuyên môn là hoàn toàn chính xác khi New Zealand thua nhanh 0-3 trước tuyển Việt Nam trong vòng 66 phút.

Chủ công Salmon Andrew nỗ lực ghi điểm cho New Zeaaland

Ở ván đầu tiên, New Zealand nhanh chóng phải lao vào cuộc rượt đuổi tỉ số với khoảng cách luôn từ 3-5 điểm. Nỗ lực của đội bóng đến từ châu Đại dương chỉ giúp họ thu hẹp dần cách biệt trước khi để thua 23-25.

Pha tấn công của Nguyễn Văn Quốc Duy

Điểm số giằng co hơn ở ván thứ nhì, có lúc đôi bên bám sát nhau ở điểm số 10-10. Từ đây, New Zealand đuối sức dần, đành chấp nhận thua tiếp 22-25. Cục diện trận đấu ở ván thứ ba cũng chẳng khả quan hơn với New Zealand và họ thua nhanh 15-25, khép lại trận đấu với tỉ số chung cuộc 0-3.

Tuyển Việt Nam thắng trận 3-0, giành vé vào tứ kết

Thắng New Zealand với tỉ số 3-0, tuyển Việt Nam đã chính thức góp mặt tại vòng tứ kết AVC Nations Cup dù vẫn còn một trận vòng bảng, gặp Hàn Quốc lúc 20 giờ 30 phút ngày 19-6.