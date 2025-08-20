"Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" vượt mốc 100 tỉ đồng nhanh như chớp

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 20-8, phim "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" đã thu được hơn 100,6 tỉ đồng. Phim chính thức ra rạp từ 15-8 và hiện vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Phim do Sotozaki Haruo làm đạo diễn. Nội dung kể về trận chiến cuối cùng giữa Sát quỷ đoàn chống lại Kibutsuji Muzan cùng Thượng Huyền trong lâu đài bí ẩn. Tác phẩm được chuyển thể dựa trên phân đoạn "Lâu đài vô cực" từ bộ truyện tranh "Thanh gươm diệt quỷ" của tác giả Gotōge Koyoharu.

"Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" phá đảo doanh thu tại rạp Việt

Phim vẫn đang tiếp tục đà tăng tại phòng vé Việt

Không chỉ thu hút khán giả Việt, tác phẩm sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo này cũng lập nên những thành tích ấn tượng ở nhiều thị trường khác. Tại Nhật Bản, phim phá vỡ kỷ lục phòng vé của "Your Name", soán ngôi "Frozen" và hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé mọi thời đại của Nhật Bản. Cột mốc tiếp theo của phim là "Titanic" của James Cameron.

Phim phá kỷ lục của phim "Na Tra 2: Ma đồng náo hải" tạo lập được tại Hồng Kông (Trung Quốc), trở thành tác phẩm hoạt hình doanh thu mở màn cao nhất thị trường này.

Các thị trường khác của châu Á: Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Indonesia… cũng tạo nên cơn sốt vé lớn, nhiều suất chiếu vẫn đông khác. Phim sẽ đến thị trường Mỹ vào tháng 9 và cũng được dự đoán sẽ tạo lập thành tích phòng vé cao với lượng vé đặt trước hiện cũng đang ở mức khủng.