"Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" vượt mốc 100 tỉ đồng nhanh như chớp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" vượt mốc 100 tỉ đồng nhanh như chớp

Minh Khuê

(NLĐO) – Phim hoạt hình Nhật Bản "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" (Demon Slayer: Infinity Castle) được khán giả Việt đón nhận nồng nhiệt.

Theo thống kê từ trang Box Office Vietnam, tính đến trưa 20-8, phim "Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" đã thu được hơn 100,6 tỉ đồng. Phim chính thức ra rạp từ 15-8 và hiện vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt tính theo ngày.

Phim do Sotozaki Haruo làm đạo diễn. Nội dung kể về trận chiến cuối cùng giữa Sát quỷ đoàn chống lại Kibutsuji Muzan cùng Thượng Huyền trong lâu đài bí ẩn. Tác phẩm được chuyển thể dựa trên phân đoạn "Lâu đài vô cực" từ bộ truyện tranh "Thanh gươm diệt quỷ" của tác giả Gotōge Koyoharu.

"Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" vượt mốc 100 tỉ đồng nhanh như chớp- Ảnh 1.

"Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" phá đảo doanh thu tại rạp Việt

"Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" vượt mốc 100 tỉ đồng nhanh như chớp- Ảnh 2.

Phim vẫn đang tiếp tục đà tăng tại phòng vé Việt

Không chỉ thu hút khán giả Việt, tác phẩm sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo này cũng lập nên những thành tích ấn tượng ở nhiều thị trường khác. Tại Nhật Bản, phim phá vỡ kỷ lục phòng vé của "Your Name", soán ngôi "Frozen" và hiện đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng doanh thu phòng vé mọi thời đại của Nhật Bản. Cột mốc tiếp theo của phim là "Titanic" của James Cameron.

Phim phá kỷ lục của phim "Na Tra 2: Ma đồng náo hải" tạo lập được tại Hồng Kông (Trung Quốc), trở thành tác phẩm hoạt hình doanh thu mở màn cao nhất thị trường này.

Các thị trường khác của châu Á: Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Thái Lan, Indonesia… cũng tạo nên cơn sốt vé lớn, nhiều suất chiếu vẫn đông khác. Phim sẽ đến thị trường Mỹ vào tháng 9 và cũng được dự đoán sẽ tạo lập thành tích phòng vé cao với lượng vé đặt trước hiện cũng đang ở mức khủng.

Tin liên quan

Sói Wolfoo gia nhập "cuộc đua" hoạt hình Việt hè 2025

Sói Wolfoo gia nhập "cuộc đua" hoạt hình Việt hè 2025

(NLĐO) - Nhân vật sói Wolfoo trở lại màn ảnh rộng Việt vào mùa hè 2025 với tên gọi "Wolfoo và cuộc đua Tam Giới".

"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của Lý Hải vượt mốc 100 tỉ đồng

(NLĐO) – Phim "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của đạo diễn Lý Hải đã vượt mốc 100 tỉ đồng. Trong khi đó, phim của Victor Vũ cũng bám sát mốc này.

Phim "Đèn âm hồn" vượt mốc 100 tỉ đồng

(NLĐO) - Bất chấp những khen chê, phim "Đèn âm hồn" của đạo diễn Hoàng Nam, đã vượt mốc doanh thu 100 tỉ đồng.

"Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành" doanh thu kỷ lục Na Tra 2: Ma đồng náo hải vượt mốc 100 tỉ đồng rạp Việt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo