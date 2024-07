Thanh Hằng lên tiếng, khép lại drama từ Hoàng Thùy?

Thanh Hằng được khen ngợi hết lời vì cách phản pháo ý nhị mà thâm sâu

Drama được chú ý những ngày qua là việc á hậu Hoàng Thùy đăng tải những status "kêu oan" khi bất ngờ bị "loại" khỏi vị trí giám khảo cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 đang diễn ra. Dù những người có liên quan trong ồn ào do Hoàng Thùy tạo ra gồm nhà sản xuất Dược Sĩ Tiến, Hoa hậu chuyển giới Hương Giang, chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024 đã chính thức lên tiếng nhưng drama vẫn tiếp diễn.



Đỉnh điểm của drama là việc Hoàng Thùy gọi tên siêu mẫu Thanh Hằng. Những chia sẻ của Hoàng Thùy khiến cư dân mạng hiểu rằng siêu mẫu Thanh Hằng chính là người thúc đẩy nhà sản xuất loại Hoàng Thùy khỏi vị trí giám khảo.

Không những chỉ trích nữ siêu mẫu mà một bộ phận cư dân mạng còn tràn vào trang cá nhân của Thanh Hằng để thả cảm xúc phẫn nộ. Bên cạnh đó, nhiều người còn "đào" lại những vụ việc cũ của Thanh Hằng và bàn tán với thái độ mỉa mai.

Đứng trước làn sóng phản ứng dữ dội, Thanh Hằng không có động thái đáp trả trực tiếp, mà gây chú ý bằng một story ẩn ý trên trang cá nhân.

Cụ thể, Thanh Hằng chia sẻ hình ảnh một bó hoa được tặng bởi chủ tịch Miss Universe Vietnam, kèm theo tấm thiệp có dòng chữ: "Mr. V really wants you" (tạm dịch: Mr. V rất cần bạn - PV). Nhận được hoa từ chủ tịch cuộc thi, Thanh Hằng viết dòng trạng thái hài hước: "Cảm ơn chủ tịch Miss Universe Vietnam 2024. Anh quậy quá".

Chỉ cần một bức ảnh và vài chữ, Thanh Hằng cho thấy người tố cô nguy cơ thua trắng

Động thái của Thanh Hằng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng dòng chữ "really wants you" như lời khẳng định sức nặng và vị trí của Thanh Hằng ở Miss Universe Vietnam năm nay. Đáng nói, cụm từ mà chủ tịch cuộc thi nhắn nhủ được cư dân mạng bàn tán vì nó như một lời đáp trả đầy ẩn ý cho dòng tin nhắn "Thanh Hang doesn't want" mà Hoàng Thùy chia sẻ trong bài tố của mình.

Những chia sẻ của siêu mẫu Thanh Hằng cho thấy người mà chủ tịch Miss Universe Vietnam cần ngồi vào vị trí giám khảo vẫn luôn là Thanh Hằng. Cách phản ứng nhẹ nhàng, không đụng chạm và đầy sức nặng của Thanh Hằng nhận được nhiều lời khen ngợi. Cư dân mạng khẳng định "Thanh Hằng đã chính thức lên tiếng, Hoàng Thùy thua trắng. Và như vậy, drama "có phần vô lý" này nên khép lại.

Á hậu Hoàng Thùy

Trước đó, tối 11-7, Hoàng Thùy đăng đàn ẩn ý về việc bị chèn ép rời khỏi vị trí giám khảo tại một cuộc thi. Không lâu sau, Dược sĩ Tiến lên tiếng anh là người từ chối Hoàng Thùy ngồi vào vị trí giám khảo tại Miss Universe Vietnam 2024 dù nàng hậu được đề xuất bởi chủ tịch của cuộc thi. Chủ tịch Miss Universe Vietnam - ông Valentine Trần được xem là người nói lời công bằng về trình độ của Hoàng Thùy giữa drama với Dược sĩ Tiến.

"Cô ấy là một người đẹp tài năng và cũng là ứng viên tiềm năng có thể đảm đương vị trí giám khảo còn trống trong cuộc thi. Tuy nhiên, tôi đã không có thời gian nói về trường hợp của Hoàng Thùy với nhà sản xuất. Hơn nữa, việc tôi liên lạc với Hoàng Thùy cũng khá gấp gáp, chưa trao đổi kỹ càng với cô ấy" - chủ tịch Miss Universe Vietnam nhận xét về Hoàng Thùy.