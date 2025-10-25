Thanh Hóa chỉ đạo chấm dứt tình trạng nuôi tôm trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT); UBND các phường Ngọc Sơn, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Hải Bình, Đào Duy Từ và Trúc Lâm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc xử lý dứt điểm tình trạng nuôi tôm trái phép.

Hàng chục hộ dân thuộc nhiều xã ở vùng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để nuôi tôm trái phép. Ảnh: Văn Thanh

Theo chỉ đạo, các phường Hải Lĩnh, Ngọc Sơn, Hải Bình và Tĩnh Gia phải khẩn trương xử lý toàn bộ các trường hợp nuôi tôm trái phép trên địa bàn ngay sau khi kết thúc vụ nuôi hiện tại. Đây là lần gia hạn cuối cùng, thời hạn hoàn thành trước ngày 20-12-2025.

UBND các phường có trách nhiệm rà soát lại nguồn gốc, quy hoạch và chỉ tiêu sử dụng đất để hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định pháp luật khi chuyển đổi hoặc tiếp tục hoạt động nuôi trồng thủy sản. Kết quả thực hiện phải được báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Sở NN-MT trước hạn định.

UBND tỉnh cũng giao Sở NN-MT tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đồng thời hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm quy định về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và nuôi trồng thủy sản. Trường hợp địa phương không chấp hành chỉ đạo, sở phải tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-12-2025.

Trong văn bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu vực nuôi trồng thủy sản tại đảo Mê (88 ha) để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi nghề, phát triển nuôi trồng đúng quy định.

Nước thải từ nuôi tôm trái phép tràn ra biển gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Văn Thanh

Đồng thời, đề nghị các Đảng ủy phường liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng người dân tự ý xây dựng công trình, chuyển mục đích sử dụng đất để nuôi tôm trái phép.

Theo tìm hiểu, trong những năm gần đây, trên địa bàn các phường trên (trước thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), nhiều hộ dân đã tự ý chuyển đổi đất rừng sản xuất sang mục đích nuôi tôm. Tình trạng trên ngày một gia tăng đã để lại không ít hệ lụy về môi trường.

Thống kê của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, tại khu vực biển Nghi Sơn hiện có hơn 60 trường hợp (thuộc 8 xã) nuôi tôm trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường biển, gây khó khăn cho chính quyền trong công tác quản lý đất đai.

Mặc dù cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền, vận động, cưỡng chế; tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, người dân lại tiến hành nuôi thả tôm trở lại.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc chưa xử lý dứt điểm là do các trường hợp nuôi tôm vi phạm trên địa bàn đã diễn ra từ nhiều năm trước; quy mô xây dựng lớn, trong đó, có cả doanh nghiệp thuê đất đầu tư dự án, kinh phí đầu tư lớn bao gồm bể nuôi, máy móc, vật tư… dẫn đến nhiều khó khăn trong việc cưỡng chế phá dỡ.