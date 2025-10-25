Thanh Hóa chỉ đạo chấm dứt tình trạng nuôi tôm trái phép, gây ô nhiễm môi trường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thanh Hóa chỉ đạo chấm dứt tình trạng nuôi tôm trái phép, gây ô nhiễm môi trường

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trên địa bàn nhiều xã ven biển ở Thanh Hóa xuất hiện tình trạng tự ý chuyển mục đích sử dụng đất để nuôi tôm trái phép, gây nguy cơ ô nhiễm môi trường

Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT); UBND các phường Ngọc Sơn, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Hải Bình, Đào Duy Từ và Trúc Lâm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, về việc xử lý dứt điểm tình trạng nuôi tôm trái phép.

Thanh Hóa chỉ đạo chấm dứt tình trạng nuôi tôm trái phép, gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 1.

Hàng chục hộ dân thuộc nhiều xã ở vùng biển Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để nuôi tôm trái phép. Ảnh: Văn Thanh

Theo chỉ đạo, các phường Hải Lĩnh, Ngọc Sơn, Hải Bình và Tĩnh Gia phải khẩn trương xử lý toàn bộ các trường hợp nuôi tôm trái phép trên địa bàn ngay sau khi kết thúc vụ nuôi hiện tại. Đây là lần gia hạn cuối cùng, thời hạn hoàn thành trước ngày 20-12-2025.

UBND các phường có trách nhiệm rà soát lại nguồn gốc, quy hoạch và chỉ tiêu sử dụng đất để hướng dẫn người dân thực hiện đúng quy định pháp luật khi chuyển đổi hoặc tiếp tục hoạt động nuôi trồng thủy sản. Kết quả thực hiện phải được báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Sở NN-MT trước hạn định.

UBND tỉnh cũng giao Sở NN-MT tăng cường kiểm tra, đôn đốc, đồng thời hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm quy định về quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và nuôi trồng thủy sản. Trường hợp địa phương không chấp hành chỉ đạo, sở phải tổng hợp, đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30-12-2025.

Trong văn bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở NN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu vực nuôi trồng thủy sản tại đảo Mê (88 ha) để tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển đổi nghề, phát triển nuôi trồng đúng quy định.

Thanh Hóa chỉ đạo chấm dứt tình trạng nuôi tôm trái phép, gây ô nhiễm môi trường - Ảnh 2.

Nước thải từ nuôi tôm trái phép tràn ra biển gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Văn Thanh

Đồng thời, đề nghị các Đảng ủy phường liên quan tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng người dân tự ý xây dựng công trình, chuyển mục đích sử dụng đất để nuôi tôm trái phép.

Theo tìm hiểu, trong những năm gần đây, trên địa bàn các phường trên (trước thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa), nhiều hộ dân đã tự ý chuyển đổi đất rừng sản xuất sang mục đích nuôi tôm. Tình trạng trên ngày một gia tăng đã để lại không ít hệ lụy về môi trường.

Thống kê của Chi cục Thủy sản Thanh Hóa, tại khu vực biển Nghi Sơn hiện có hơn 60 trường hợp (thuộc 8 xã) nuôi tôm trái phép trên đất nông nghiệp, đất dự án, gây ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường biển, gây khó khăn cho chính quyền trong công tác quản lý đất đai.

Mặc dù cơ quan chức năng đã tích cực tuyên truyền, vận động, cưỡng chế; tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, người dân lại tiến hành nuôi thả tôm trở lại.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc chưa xử lý dứt điểm là do các trường hợp nuôi tôm vi phạm trên địa bàn đã diễn ra từ nhiều năm trước; quy mô xây dựng lớn, trong đó, có cả doanh nghiệp thuê đất đầu tư dự án, kinh phí đầu tư lớn bao gồm bể nuôi, máy móc, vật tư… dẫn đến nhiều khó khăn trong việc cưỡng chế phá dỡ.

Tin liên quan

Chấm dứt hoạt động nuôi tôm hùm trái phép trên biển Bãi Trước, TP Vũng Tàu

Chấm dứt hoạt động nuôi tôm hùm trái phép trên biển Bãi Trước, TP Vũng Tàu

(NLĐO) - Việc các cá nhân nuôi tôm hùm tại khu vực biển Bãi Trước là không đúng với quy hoạch, không được cấp phép nên sẽ phải di dời, nếu không địa phương sẽ cưỡng chế.

Tìm cách gỡ khó cho người nuôi tôm hùm

Ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ xuất khẩu tôm hùm qua thị trường Trung Quốc đến 90% sản lượng, song phía bạn đưa ra nhiều quy định khiến xuất khẩu bế tắc, người nuôi tôm điêu đứng

Nuôi tôm hiệu quả nhưng chưa bền vững

Nhiều địa phương ở ĐBSCL xác định con tôm là mặt hàng chủ lực trong phát triển kinh tế. Song, thời gian gần đây, giá tôm nguyên liệu giảm "không phanh" khiến các hộ nuôi đứng ngồi không yên

tỉnh Thanh Hóa ô nhiễm môi trường Thanh Hóa nuôi tôm trái phép nuôi tôm biển Nghi Sơn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo