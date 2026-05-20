Thanh Hóa phản hồi vụ san gạt cả quả đồi, phân lô bán nền tại nhiều nơi

Ngày 19-5, Báo Người Lao Động nhận được văn bản phản hồi của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Thanh Hóa liên quan tới bài viết: "San gạt cả quả đồi, phân lô bán nền nhiều nơi ở Thanh Hóa" đăng ngày 28-4.

Khu đồi tại thôn Châu Sơn, xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa được san gạt như một mặt bằng dân cư rồi phân lô bán nền

Theo Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, sở đã phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, UBND các xã Thành Vinh, Thạch Bình, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Thạch Thành kiểm tra thực địa, làm rõ nội dung báo chí phản ánh.

Trong văn bản, Sở NN-MT nêu rõ việc san gạt vận chuyển đất tại thôn Lệ Cẩm 2, thôn Châu Sơn là đúng thực tế. Khu đất san gạt đều đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ), quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các hộ gia đình cá nhân với mục đích sử dụng đất là đất ở nông thôn và đất trồng cây lâu năm trong cùng thửa đất ở.

UBND xã Thành Vinh và xã Thạch Bình lý giải rằng việc san gạt đất đồi là do các hộ được cấp GCNQSDĐ tại các vị trí trên sườn đồi không thuận lợi cho quá trình xây dựng công trình, vì thế phải xin hạ độ cao. Việc hạ độ cao đều được UBND xã cho phép và thực hiện theo hướng dẫn của Sở NN-MT.

Theo báo cáo của UBND xã Thành Vinh và Thạch Bình mục đích của các hộ gia đình là thực hiện xây dựng công trình, chia tách đất cho con và chuyển quyền sử dụng đất.

Tại thôn Cẩm Lệ 2, xã Thành Vinh, cả quả đồi bị san phẳng để tạo mặt bằng quanh khu vực hồ Bai Cái

Về vấn đề tách thửa, theo báo cáo của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thạch Thành, nội dung báo chí phản ánh thực tế đây là việc mở lối đi, tách thửa đất của người sử dụng đất, các khu đất tách thửa đã được cấp GCNQSDĐ là nhu cầu tách thửa đất của người sử dụng đất phục vụ cho việc chuyển quyền sử dụng đất (cho tặng, chuyển nhượng...).

Đến thời điểm hiện tại, tại thôn Châu Sơn (xã Thạch Bình và thôn Lệ Cẩm 2 (xã Thành Vinh) chưa có dự án thực hiện việc phân lô tách thửa hoặc để giao đất qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Việc tách thửa đất là thực hiện quyền của người sử dụng đất khi đã được cấp GCNQSDĐ.

Trong quá trình thực hiện tách thửa, hình thành lối đi, Chi nhánh đã phối hợp với UBND xã Thành Vinh, Thạch Bình xin ý kiến hoặc lập biên bản kiểm tra hiện trạng. Việc tác thửa theo phản hồi là đảm bảo và phù hợp với quy định tại Luật Đất đai 2024.

Liên quan đến hành vi lách luật phân lô bán nền, UBND tỉnh đã có Công văn số 7927/UBND-CNXDKH ngày 4-5, theo đó, giao Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các trường hợp vi phạm, báo cáo UBND tỉnh đối với những nội dung vượt thẩm quyền (nếu có).

Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa cho biết trong thời gian tới sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tách, hợp thửa, không để tình trạng quảng cáo sai sự thật, giao dịch không đúng quy định, vi phạm trật tự xây dựng, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn; kiên quyết xử lý các trường hợp có vi phạm.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản giao Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa giám sát việc tách thửa trên địa bàn tỉnh để ngăn chặn tình trạng "lách luật" để tách thửa ồ ạt

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, thời gian qua, nhiều nơi ở Thanh Hóa bỗng xuất hiện tình trạng có những khu đồi được san ủi, hạ độ cao rồi phân lô rao bán. Hầu hết những vị trí phóng viên ghi nhận đều không có hoặc chưa có trong quy hoạch khu dân cư của địa phương, thế nhưng nhiều khu đất đã được tạo mặt bằng phân lô rao bán với những lời mời chào hấp dẫn như ở thôn Châu Sơn, xã Thạch Bình và thôn Cẩm Lệ 2 xã Thành Vinh.

Theo quy định hiện hành, việc cá nhân, tổ chức phân lô, bán nền với quy mô lớn, mang tính chất chuyên nghiệp bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp và lập dự án đầu tư bài bản. Tuy nhiên, hầu hết các mặt bằng phóng viên ghi nhận từ các địa phương trên đều chưa thấy điều này.

Chính quyền tại các Thành Vinh, Thạch Bình cũng nêu thực trạng việc tách thửa của người dân về mặt quy định là không sai, nhưng với quy mô lớn như hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến quy hoạch đất đai và tác động tới giá đất tại địa phương. Trong khi, việc tách thửa hiện nay Văn phòng đăng ký đất đai không thông qua địa phương, nên rất khó cho công tác quản lý, nắm bắt biến động về đất đai, dân cư.