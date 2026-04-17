Chiều 17-4, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB), Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM (HCM VIF JSC).

Khơi thông điểm nghẽn về vốn cho đổi mới sáng tạo

Tham dự lễ công bố có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; GS-TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM; ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM;…

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng các cổ đông sáng lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho biết hành trình xây dựng Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm được thực hiện với tinh thần thần tốc, trải qua một quá trình tham vấn khổng lồ và toàn diện với nhiều vòng lấy ý kiến chuyên sâu.

"Đã có những buổi thảo luận chỉ để tìm cách cụ thể hóa cơ chế "thất bại có kiểm soát" sao cho vừa đúng quy định của luật, vừa thực sự khơi thông được điểm nghẽn về vốn cho đổi mới sáng tạo" - ông Thắng chia sẻ.

Theo ông Thắng, ngày 4-3, UBND TPHCM đã chính thức ban hành Quyết định số 1267 phê duyệt Đề án thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM.

Ngay sau đó, Sở Tài chính đã phối hợp chặt chẽ cùng Sở Khoa học và Công nghệ để tham mưu bố trí nguồn vốn ban đầu 200 tỉ đồng từ ngân sách. Đồng thời chủ trì hướng dẫn các thủ tục đăng ký doanh nghiệp chỉ trong vòng 10 ngày sau khi thống nhất Điều lệ.

Sở Khoa học và Công nghệ đã mời gọi thành công 9 đơn vị là các tập đoàn, doanh nghiệp, quỹ đầu tư hàng đầu, gồm: Sovico, Vingroup, Becamex, VinaCapital, Sun Wah, VNG, CT Group, Hoa Sen và FPT cùng tham gia góp vốn để sáng lập Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM theo mô hình doanh nghiệp cổ phần.

Ông Lâm Đình Thắng cho biết Quỹ đạt được một tỉ lệ huy động vốn xã hội hóa lý tưởng với 300 tỉ đồng (chiếm 60%) từ khu vực tư ngay trong giai đoạn thành lập.

"Nhờ đó, Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM đã chính thức nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 10-4-2026. Đây là một mô hình hoàn toàn mới, một mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm địa phương theo Nghị định 264, hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần"- ông Thắng nói.

Đáng chú ý, với tầm nhìn đạt quy mô 5.000 tỉ đồng vào năm 2035, Quỹ sẽ tập trung nguồn lực vào các công nghệ lõi chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học đến năng lượng tái tạo và robot tự động hóa. Quỹ cũng đặt mục tiêu đầu tư vào 50 - 150 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, đưa TPHCM trở thành "thỏi nam châm" thu hút các dòng vốn đầu tư mạo hiểm quốc tế.

Theo giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, việc thành lập Công ty Cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TPHCM thể hiện quyết tâm hành động của thành phố trong việc chấp nhận rủi ro có kiểm soát với cơ chế "miễn trừ trách nhiệm" để góp phần huy động và dẫn dắt nguồn lực xã hội cho đổi mới sáng tạo thông qua mô hình quỹ công – tư, khơi thông dòng vốn của xã hội vào hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ hệ thống đổi mới sáng tạo của thành phố phát triển.

Theo ông Lâm Đình Thắng, với Quỹ đầu tư mạo hiểm, lần đầu tiên, TP xác lập ngưỡng rủi ro tổng thể lên đến 50% phần vốn nhà nước trong một chu kỳ đầu tư. Hiệu quả đầu tư sẽ được đánh giá trên tổng thể danh mục thay vì soi xét từng dự án đơn lẻ, cho phép vốn nhà nước thực sự đóng vai trò là vốn mồi dám mạo hiểm cùng doanh nghiệp.

Cơ chế "miễn trừ trách nhiệm" là vũ khí pháp lý để đội ngũ quản lý Quỹ đầu tư mạo hiểm tự tin dấn thân, xóa bỏ rào cản tâm lý e ngại của cán bộ khi đồng hành cùng các startup, bảo vệ họ trước những rủi ro khách quan của thị trường nếu đã tuân thủ đúng quy trình minh bạch.

Kiến tạo hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp sáng tạo lành mạnh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, chia sẻ, năm 2025, theo báo cáo từ tổ chức đánh giá quốc tế StartupBlink, lần đầu tiên TPHCM lọt vào top 5 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, phía sau sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, TPHCM luôn trăn trở về việc thiếu vắng các quỹ đầu tư mạo hiểm nội địa quy mô lớn, sự khan hiếm nguồn vốn mồi ở giai đoạn ươm tạo.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ

"Với yêu cầu trong giai đoạn mới, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của các công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, blockchain và dữ liệu lớn, TPHCM cần một mô hình tổ chức tài chính mạnh mẽ để thúc đẩy tiềm năng đổi mới sáng tạo nội tại. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đó là quyết định thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm" - ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, lãnh đạo TPHCM cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong việc cấp vốn theo đề án. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo và kết nối thương mại hóa để hình thành nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo có tiềm lực và khả năng tăng trưởng cao để các Quỹ đầu tư xem xét đánh giá và đầu tư hiệu quả.

"Chúng ta hãy cùng nhau kiến tạo một hệ sinh thái đầu tư khởi nghiệp sáng tạo lành mạnh; đưa TPHCM trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo, một điểm đến thu hút các nhà khởi nghiệp sáng tạo trong nước và quốc tế đến hoạt động, đầu tư và gọi vốn để xây dựng, phát triển TPHCM" – ông Nguyễn Mạnh Cường nói.