HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Thành lập Trường Đại học Tâm Anh, tuyển sinh đầu năm 2027

Hà Thanh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt thành lập Trường Đại học Tâm Anh, hướng tới đào tạo tổng hợp và y khoa chuyên sâu, dự kiến tuyển sinh đầu năm 2027.

Ngày 30-12, Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2826/QĐ-TTg chính thức thành lập Trường Đại học Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Thành lập Trường Đại học Tâm Anh, tuyển sinh đầu năm 2027 - Ảnh 1.

Quyết định thành lập Trường Đại học Tâm Anh do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30-12-2025 và phối cảnh của trường. Ảnh: Trường Đại học Tâm Anh

Theo đó, Trường Đại học Tâm Anh sẽ được xây dựng tại Bến Lức, trên diện tích gần 80.000 m2 với tổng vốn đầu tư ban đầu dự kiến trên 2.500 tỉ đồng, định hướng phát triển thành đại học đa ngành, trong đó tập trung vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và các ngành liên quan.

Bước đầu, các ngành đào tạo được ưu tiên ở lĩnh vực Y dược và các ngành phụ trợ phát triển lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam như ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Công nghệ Sinh học, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế, Marketing…

Ngoài ra toàn bộ hoạt động đào tạo thực hành y khoa của khối ngành sức khỏe sẽ diễn ra tại các bệnh viện, phòng khám thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và TP HCM, là những cơ sở y tế tiên phong về công nghệ khám chữa bệnh và quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ hàng đầu Việt Nam hiện nay. Các chuyên ngành về lĩnh vực Dược sẽ được thực hành tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hiện đại cũng đang được xây dựng tại Tây Ninh, cũng như các công ty dược phẩm và hệ thống hàng trăm trung tâm tiêm chủng vắc xin VNVC hiện đại trên toàn quốc.

Thành lập Trường Đại học Tâm Anh, tuyển sinh đầu năm 2027 - Ảnh 2.

Phối cảnh Trường Đại học Tâm Anh được xây dựng tại Bến Lức, trên diện tích gần 80.000 m2. Ảnh: Trường Đại học Tâm Anh

Dự kiến, Trường Đại học Tâm Anh sẽ tuyển sinh đầu năm 2027. Bên cạnh đó, các khóa đào tạo của Viện Nghiên cứu Tâm Anh, thuộc Trường Đại học Tâm Anh, sẽ được tiến hành liên tục ở nhiều lĩnh vực, với đội ngũ chuyên gia đến từ Oxford, Stanford và nhiều đại học, bệnh viện danh tiếng trên thế giới.

Trường Đại học Tâm Anh nằm trong Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là hệ thống bệnh viện tư nhân uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu ba bệnh viện đa khoa và hai trung tâm phòng khám đa khoa chuyên sâu, công nghệ cao. Đồng thời quy tụ hơn 10.000 bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế trình độ cao, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành, giữ vai trò chủ chốt tại các hội chuyên ngành y khoa, là giảng viên cao cấp giảng dạy tại nhiều trường đại học y, dược lớn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực như tim mạch, cơ xương khớp, thần kinh, tiết niệu - thận học, nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, tiêu hóa, ung thư, nhi khoa, nhãn khoa, xét nghiệm - giải phẫu bệnh, tế bào…

Ngay trước thời điểm nhận quyết định thành lập Trường Đại học Tâm Anh, Viện Nghiên cứu Tâm Anh phối hợp với Đại học Oxford (Vương quốc Anh) tổ chức Tuần lễ đào tạo chuyên sâu về Thiết kế nghiên cứu và Quản trị dữ liệu, diễn ra từ ngày 22-12 đến ngày 31-12. Đây được xem là hoạt động học thuật chuẩn quốc tế đầu tiên trong hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu của Trường Đại học Tâm Anh vừa được thành lập.

Thành lập Trường Đại học Tâm Anh, tuyển sinh đầu năm 2027 - Ảnh 3.

Gần 100 học viên đầu tiên tham gia Tuần lễ đào tạo chuyên sâu phối hợp giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford nhận chứng nhận chuẩn Oxford - Tâm Anh về khóa đào tạo Thiết kế nghiên cứu và Quản trị dữ liệu. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Việc đầu tư xây dựng Trường Đại học Tâm Anh có năng lực chuyên sâu về đào tạo y khoa như nghiên cứu khoa học, thực hành khám chữa bệnh, tiêm chủng và sản xuất vắc xin, sinh phẩm chất lượng cao là điểm sáng quan trọng của Việt Nam trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam đang được Đảng, Chính phủ đặt ra những nhiệm vụ quan trọng về tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân toàn diện và chuyên sâu, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao tương đương thế giới ngay tại Việt Nam.

Theo đó, nguồn nhân lực y tế chất lượng cao sẽ là yếu tố quan trọng hàng đầu và cần có chiến lược phát triển chuẩn mực, bài bản và đột phá về công nghệ, hợp tác quốc tế ở tầm cao.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo