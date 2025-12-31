Thành lập Trường Đại học Tâm Anh, tuyển sinh đầu năm 2027

Ngày 30-12, Thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 2826/QĐ-TTg chính thức thành lập Trường Đại học Tâm Anh thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại tỉnh Tây Ninh (tỉnh Long An cũ).

Quyết định thành lập Trường Đại học Tâm Anh do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 30-12-2025 và phối cảnh của trường. Ảnh: Trường Đại học Tâm Anh

Theo đó, Trường Đại học Tâm Anh sẽ được xây dựng tại Bến Lức, trên diện tích gần 80.000 m2 với tổng vốn đầu tư ban đầu dự kiến trên 2.500 tỉ đồng, định hướng phát triển thành đại học đa ngành, trong đó tập trung vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe và các ngành liên quan.

Bước đầu, các ngành đào tạo được ưu tiên ở lĩnh vực Y dược và các ngành phụ trợ phát triển lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam như ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Công nghệ Sinh học, Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Kinh doanh quốc tế, Luật quốc tế, Marketing…

Ngoài ra toàn bộ hoạt động đào tạo thực hành y khoa của khối ngành sức khỏe sẽ diễn ra tại các bệnh viện, phòng khám thuộc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tại Hà Nội và TP HCM, là những cơ sở y tế tiên phong về công nghệ khám chữa bệnh và quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ hàng đầu Việt Nam hiện nay. Các chuyên ngành về lĩnh vực Dược sẽ được thực hành tại Nhà máy Vắc xin và Sinh phẩm VNVC hiện đại cũng đang được xây dựng tại Tây Ninh, cũng như các công ty dược phẩm và hệ thống hàng trăm trung tâm tiêm chủng vắc xin VNVC hiện đại trên toàn quốc.

Phối cảnh Trường Đại học Tâm Anh được xây dựng tại Bến Lức, trên diện tích gần 80.000 m2. Ảnh: Trường Đại học Tâm Anh

Dự kiến, Trường Đại học Tâm Anh sẽ tuyển sinh đầu năm 2027. Bên cạnh đó, các khóa đào tạo của Viện Nghiên cứu Tâm Anh, thuộc Trường Đại học Tâm Anh, sẽ được tiến hành liên tục ở nhiều lĩnh vực, với đội ngũ chuyên gia đến từ Oxford, Stanford và nhiều đại học, bệnh viện danh tiếng trên thế giới.

Trường Đại học Tâm Anh nằm trong Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là hệ thống bệnh viện tư nhân uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Hiện, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sở hữu ba bệnh viện đa khoa và hai trung tâm phòng khám đa khoa chuyên sâu, công nghệ cao. Đồng thời quy tụ hơn 10.000 bác sĩ, kỹ thuật viên và nhân viên y tế trình độ cao, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành, giữ vai trò chủ chốt tại các hội chuyên ngành y khoa, là giảng viên cao cấp giảng dạy tại nhiều trường đại học y, dược lớn trong và ngoài nước ở nhiều lĩnh vực như tim mạch, cơ xương khớp, thần kinh, tiết niệu - thận học, nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, tiêu hóa, ung thư, nhi khoa, nhãn khoa, xét nghiệm - giải phẫu bệnh, tế bào…

Ngay trước thời điểm nhận quyết định thành lập Trường Đại học Tâm Anh, Viện Nghiên cứu Tâm Anh phối hợp với Đại học Oxford (Vương quốc Anh) tổ chức Tuần lễ đào tạo chuyên sâu về Thiết kế nghiên cứu và Quản trị dữ liệu, diễn ra từ ngày 22-12 đến ngày 31-12. Đây được xem là hoạt động học thuật chuẩn quốc tế đầu tiên trong hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu của Trường Đại học Tâm Anh vừa được thành lập.

Gần 100 học viên đầu tiên tham gia Tuần lễ đào tạo chuyên sâu phối hợp giữa Viện Nghiên cứu Tâm Anh và Đại học Oxford nhận chứng nhận chuẩn Oxford - Tâm Anh về khóa đào tạo Thiết kế nghiên cứu và Quản trị dữ liệu. Ảnh: Viện Nghiên cứu Tâm Anh

Việc đầu tư xây dựng Trường Đại học Tâm Anh có năng lực chuyên sâu về đào tạo y khoa như nghiên cứu khoa học, thực hành khám chữa bệnh, tiêm chủng và sản xuất vắc xin, sinh phẩm chất lượng cao là điểm sáng quan trọng của Việt Nam trong bối cảnh hệ thống y tế Việt Nam đang được Đảng, Chính phủ đặt ra những nhiệm vụ quan trọng về tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân toàn diện và chuyên sâu, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao tương đương thế giới ngay tại Việt Nam.

Theo đó, nguồn nhân lực y tế chất lượng cao sẽ là yếu tố quan trọng hàng đầu và cần có chiến lược phát triển chuẩn mực, bài bản và đột phá về công nghệ, hợp tác quốc tế ở tầm cao.