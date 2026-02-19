Công an xã Tuyên Lâm đã tiếp nhận Hoàng Quốc Cường về đầu thú sau 8 năm trốn truy nã ở nước ngoài vì hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm

Ngày 19-2, Công an xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) cho biết Hoàng Quốc Cường (30 tuổi, trú thôn 3 Thanh Lạng, xã Tuyên Lâm) đã từ nước ngoài trở về đầu thú sau hơn 8 năm lẩn trốn, liên quan hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm.

Theo hồ sơ, năm 2017, Hoàng Quốc Cường bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát lệnh truy nã do liên quan vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm xảy ra tại tỉnh Lạng Sơn, sau đó bỏ trốn ra nước ngoài.

Thời gian qua, công an địa phương phối hợp gia đình vận động, thuyết phục nghi phạm về nước đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng. Giữa tháng 2-2026, Hoàng Quốc Cường trở về trình diện.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất thủ tục ban đầu và bàn giao Hoàng Quốc Cường cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý theo thẩm quyền.