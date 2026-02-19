HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Thanh niên bị truy nã tội bắt cóc, hiếp dâm ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bị truy nã về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm từ năm 2017, Cường đã ra đầu thú sau 8 năm lẩn trốn ở nước ngoài.

Thanh niên bị truy nã tội bắt cóc và hiếp dâm đầu thú sau 8 năm lẩn trốn - Ảnh 1.

Công an xã Tuyên Lâm đã tiếp nhận Hoàng Quốc Cường về đầu thú sau 8 năm trốn truy nã ở nước ngoài vì hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm

Ngày 19-2, Công an xã Tuyên Lâm (Quảng Trị) cho biết Hoàng Quốc Cường (30 tuổi, trú thôn 3 Thanh Lạng, xã Tuyên Lâm) đã từ nước ngoài trở về đầu thú sau hơn 8 năm lẩn trốn, liên quan hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm.

Theo hồ sơ, năm 2017, Hoàng Quốc Cường bị Công an tỉnh Lạng Sơn phát lệnh truy nã do liên quan vụ án bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản và hiếp dâm xảy ra tại tỉnh Lạng Sơn, sau đó bỏ trốn ra nước ngoài.

Thời gian qua, công an địa phương phối hợp gia đình vận động, thuyết phục nghi phạm về nước đầu thú để được xem xét hưởng khoan hồng. Giữa tháng 2-2026, Hoàng Quốc Cường trở về trình diện.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã hoàn tất thủ tục ban đầu và bàn giao Hoàng Quốc Cường cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để xử lý theo thẩm quyền.

Tin liên quan

Bí mật phía sau chiếc điện thoại của thiếu niên 17 tuổi ở Quảng Trị

Bí mật phía sau chiếc điện thoại của thiếu niên 17 tuổi ở Quảng Trị

(NLĐO) - Thiếu niên 17 tuổi ở Quảng Trị tham gia các trò "tài xỉu" trên mạng, sử dụng hơn 32 triệu đồng để đánh bạc và đang bị xử lý hình sự.

Nam thanh niên 20 tuổi ở Quảng Trị vướng vòng lao lý giáp Tết

(NLĐO) - Chỉ ít ngày trước Tết, một nam thanh niên 20 tuổi ở vùng quê Quảng Trị đã bị khởi tố vì hành vi tàng trữ pháo lậu.

Quảng Trị: Công an thông tin về đối tượng xúc phạm lực lượng chức năng

(NLĐO) - Công an đã mời một nam thanh niên 18 tuổi đến làm việc sau khi người này lập Facebook ảo, nhắn tin xúc phạm, thách thức lực lượng chức năng.

Quảng Trị hiếp dâm công an tỉnh lạng sơn Tin tức Quảng Trị Hoàng Quốc Cường đầu thú truy nã 8 năm bắt cóc chiếm đoạt tài sản Công an xã Tuyên Lâm nghi phạm trốn ra nước ngoài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo