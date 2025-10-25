Ngày 25-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ 1 đối tượng say xỉn "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn, tông bị thương 1 cán bộ công an.

Hiện trường vụ thanh niên say xỉn tông bị thương cán bộ công an khi qua chốt kiểm tra nồng độ cồn ở Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, tối 24-10, Tổ CSGT địa bàn Đức Cơ thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 19B, đoạn qua xã Đức Cơ.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, R.L.T. (SN 2004; trú xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga lao thẳng qua chốt.

Xe máy của T. đã tông vào đại úy P.Q.C., cán bộ công an xã được tăng cường phối hợp làm nhiệm vụ, khiến đại úy C. bị thương vùng cẳng chân; còn T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy R.L.T. có nồng độ cồn 196,6 mg/100 ml máu, vượt xa mức vi phạm cao nhất theo quy định (80-100 mg/100 ml máu).



