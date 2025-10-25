HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Thanh niên say xỉn “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn, tông bị thương đại úy công an

Đức Anh

(NLĐO) - Một thanh niên ở Gia Lai có nồng độ cồn “kịch khung” đã lao xe “thông chốt” kiểm tra nồng độ cồn, tông bị thương một cán bộ công an làm nhiệm vụ

Ngày 25-10, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ 1 đối tượng say xỉn "thông chốt" kiểm tra nồng độ cồn, tông bị thương 1 cán bộ công an.

Thanh niên say xỉn “thông chốt” tông bị thương cán bộ công an - Ảnh 1.

Hiện trường vụ thanh niên say xỉn tông bị thương cán bộ công an khi qua chốt kiểm tra nồng độ cồn ở Gia Lai.

Theo thông tin ban đầu, tối 24-10, Tổ CSGT địa bàn Đức Cơ thuộc Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) lập chốt kiểm tra nồng độ cồn trên Quốc lộ 19B, đoạn qua xã Đức Cơ.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, R.L.T. (SN 2004; trú xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai) điều khiển xe máy với tốc độ cao, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tăng ga lao thẳng qua chốt. 

Xe máy của T. đã tông vào đại úy P.Q.C., cán bộ công an xã được tăng cường phối hợp làm nhiệm vụ, khiến đại úy C. bị thương vùng cẳng chân; còn T. bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy R.L.T. có nồng độ cồn 196,6 mg/100 ml máu, vượt xa mức vi phạm cao nhất theo quy định (80-100 mg/100 ml máu).


Tin liên quan

Tài xế ô tô "thông chốt" CSGT ở Đắk Lắk bị phạt 80 triệu đồng

Tài xế ô tô "thông chốt" CSGT ở Đắk Lắk bị phạt 80 triệu đồng

(NLĐO) - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã quyết định xử phạt tài xế ô tô "thông chốt" CSGT với tổng số tiền 80 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 24 tháng.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, dương tính với ma túy "thông chốt" CSGT

(NLĐO) - Khi lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra, tài xế xe bán tải vi phạm nồng độ cồn, dương tính với chất ma túy đã tăng ga bỏ chạy, vượt đèn đỏ.

tốc độ cao kết quả kiểm tra công an xã đi cấp cứu kiểm tra nồng độ cồn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo