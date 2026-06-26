Thanh niên Việt Nam trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai

Sáng 25-6, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc với 788 đại biểu ưu tú, đại diện hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước tham dự.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Không ngừng lớn mạnh

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh trải qua 95 năm xây dựng, học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng, người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ đại hội lần này diễn ra khi đất nước đứng trước vận hội phát triển mới. Trong bối cảnh đó, thanh niên Việt Nam không chỉ kế tục sự nghiệp của Đảng, của cách mạng, mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai.

Sau đại hội lần này, cần phải chuyển hóa rõ rệt hành động của tuổi trẻ cả nước: Bản lĩnh hơn trong lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động hơn trong làm chủ tương lai của chính mình, của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cơ bản tán thành phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình đại hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý: Phải làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên.

Giáo dục lý tưởng cho thanh niên không chỉ là truyền đạt nghị quyết, tổ chức sinh hoạt chính trị, càng không thể dừng ở khẩu hiệu. Điều quan trọng là làm cho thanh niên hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác. Đoàn phải giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn.

Trên không gian mạng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn; biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu; lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. Mỗi cán bộ Đoàn phải là người truyền cảm hứng; mỗi cơ sở Đoàn phải là điểm tựa niềm tin; mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng. Cần xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện, thật sự là đội dự bị tin cậy của Đảng và môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Xây dựng Đoàn là góp phần xây dựng Đảng trong thanh niên. Tổ chức Đoàn phải vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; phải gần thanh niên, hiểu thanh niên, tin thanh niên, giao việc và dẫn dắt thanh niên trưởng thành.

Cán bộ Đoàn thời kỳ mới phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, phương pháp dân vận tốt, năng lực tổ chức phong trào, năng lực số, năng lực tham mưu chính sách, khả năng đối thoại và xử lý vấn đề mới phát sinh trong thanh niên...

Với truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng và sức sáng tạo của tuổi trẻ Việt Nam, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của toàn xã hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ sớm đi vào cuộc sống; công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi sẽ phát triển thực chất, mạnh mẽ, sáng tạo hơn, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: PHẠM THẮNG

Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai

Nhìn lại chặng đường đã qua, trong diễn văn khai mạc đại hội, ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn - đánh giá với tinh thần "Khát vọng - tiên phong - đoàn kết - bản lĩnh - sáng tạo", công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét.

Theo ông Bùi Quang Huy, thông qua 3 phong trào hành động cách mạng, 3 chương trình đồng hành với thanh niên, vai trò xung kích, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được khơi dậy, phát huy mạnh mẽ. Các hoạt động này ngày càng gắn chặt hơn với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội đất nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và nhu cầu chính đáng của thanh niên, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, trưởng thành.

Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết từ thực tiễn phong trào, ngày càng nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập, lao động, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện, chuyển đổi số và bảo vệ Tổ quốc xuất hiện. Qua đó, hình ảnh thanh niên Việt Nam thời kỳ mới tiếp tục được khẳng định rõ hơn: Bản lĩnh, trí tuệ, tiên phong, giàu khát vọng, có trách nhiệm với cộng đồng và sẵn sàng dấn thân vì sự phát triển của đất nước.

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại đại hội, ông Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam - cho biết trong giai đoạn 2022-2026, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt kết quả toàn diện, có nhiều điểm nhấn khi hoàn thành 12/12 chỉ tiêu nhiệm kỳ qua. Những kết quả trên khẳng định vị thế, vai trò và uy tín của tổ chức Đoàn trong xã hội, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và sức sáng tạo to lớn của tuổi trẻ Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Minh Triết, trong nhiệm kỳ 2026-2031, đại hội xác định khẩu hiệu hành động là "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai". Theo đó, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tập trung xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng cách mạng, đạo đức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến, năng lực thích ứng và phát triển trong thời đại số.

Song song đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ triển khai sâu rộng phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới"; thực hiện hiệu quả chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam"; tập trung xây dựng Đoàn vững mạnh toàn diện, đủ năng lực vận hành và phát triển trong mô hình tổ chức mới.

Nuôi dưỡng hoài bão lớn, bắt đầu từ việc thường ngày Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đất nước đang cần ở thanh niên một tinh thần mới: Nghĩ rộng hơn, học nhanh hơn, làm tốt hơn, sống đẹp hơn, trách nhiệm hơn và cống hiến nhiều hơn. Đảng, Nhà nước và nhân dân đặt niềm tin tưởng sâu sắc vào thế hệ trẻ Việt Nam. Niềm tin ấy phải được thể hiện bằng hành động cụ thể. "Mỗi thanh niên Việt Nam hãy nuôi dưỡng hoài bão lớn nhưng cần bắt đầu từ những việc thường ngày. Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ.

Ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Sáng 25-6, tại phiên trọng thể, đại hội đã công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031; ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 119 ủy viên; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn có 25 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn có 17 ủy viên. Hội nghị cũng tín nhiệm bầu ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Các Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm: ông Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; ông Nguyễn Tường Lâm (Bí thư Trung ương Đoàn khóa XII, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam); ông Nguyễn Kim Quy (Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam); bà Hồ Hồng Nguyên (Trưởng Ban Công tác hội quần chúng, cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam).



