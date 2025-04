Thành phố nào có diện tích lớn nhất nước sau sáp nhập?

Với đường bờ biển dài hơn 60 km, trải dài từ chân đèo Hải Vân đến Non Nước – Hội An, các bãi biển Đà Nẵng không chỉ là tài sản quý báu mà còn là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Cùng với đó là hệ thống khách sạn, resort nổi tiếng. Tỉnh Quảng Nam sở hữu bờ biển dài hơn 125 km với nhiều bãi tắm đẹp như Cửa Đại, An Bàng, Hà My, Tam Thanh. Ảnh: Bích Vân