Thành phố rộng hơn, sứ mệnh nặng nề hơn

Ngày 2-4, UBND TP HCM tổ chức phiên họp thường kỳ về tình hình, kết quả kinh tế - xã hội quý I; nhiệm vụ, giải pháp quý II/2025.

Kinh tế tăng trưởng tích cực

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của TP HCM trong quý I, bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Tài chính, cho biết tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 457.617 tỉ đồng, tăng 7,51% so với cùng kỳ. Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 đến nay. Điều này phản ánh nền kinh tế thành phố phục hồi rõ nét, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp. Ngoài ra, thành phố còn thu hút đầu tư nước ngoài khoảng 567 triệu USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Về thu ngân sách, tổng thu ngân sách nhà nước quý I ước 151.098 tỉ đồng, đạt hơn 29% dự toán, tăng hơn 7,7% so cùng kỳ.

Cũng theo bà Mai, bên cạnh những chỉ số tăng trưởng tích cực trong quý I, một số chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp, số doanh nghiệp (DN) thành lập mới giảm về số lượng và về vốn đăng ký; số DN tạm ngưng hoạt động tăng so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công thấp...

TS Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP HCM, nhìn nhận việc tăng trưởng 7,51% trong quý I là kết quả tốt nhưng chưa đủ để đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra đầu năm. Với kịch bản tăng trưởng 8,5% năm nay, TP HCM cần tăng trưởng quý I là 8,38% - 8,54% và duy trì tốc độ từ nay đến cuối năm.

Theo ông, với hàng loạt thách thức cần đối diện, để tạo sự tăng trưởng đột biến, tốc độ nhanh cho nền kinh tế quy mô 1,7 triệu tỉ đồng như TP HCM trong ngắn hạn thì không có cách nào khác phải dồn lực đầu tư, huy động vốn đầu tư xã hội. Về dài hạn, việc phát triển DN khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo vẫn là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của TP HCM.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại phiên họpẢnh: NGUYỄN PHAN

Tạo đà phát triển

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ niềm vui khi nhiều số liệu về kinh tế - xã hội của thành phố trong quý I tăng. "Trong bối cảnh nhiều công việc quan trọng dồn vào một thời điểm, những kết quả thành phố đạt được càng có ý nghĩa và rất đáng trân trọng" - Bí thư Thành ủy TP HCM đánh giá.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy TP HCM yêu cầu tập trung triển khai các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy TP HCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM; những chỉ đạo, kết luận của cơ quan cấp trên; từng nội dung kết luận của các đoàn kiểm tra, giám sát và triển khai cụ thể bằng đề án, kế hoạch.

Đối với cuộc cách mạng sắp xếp bộ máy, Bí thư Thành ủy TP HCM nhìn nhận sau sáp nhập, địa phương sẽ rộng hơn, lớn hơn và sứ mệnh cũng nặng nề hơn. Do đó, tư duy, tầm nhìn phải mở rộng hơn… Chủ trương xuyên suốt của việc sắp xếp bộ máy là tốt hơn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phục vụ người dân, DN tốt hơn. Đồng thời, quan tâm, động viên và có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ không chuyên trách, người lao động.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được cho biết sẽ cập nhật những chỉ đạo vào nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong quý II và thời gian tới.

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết tăng trưởng của quý I là bước tạo đà tốt cho thành phố trong năm 2025. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 8% - 10% năm nay, thành phố cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, quý sau cần tăng trưởng cao hơn quý trước. "Đạt mục tiêu tăng trưởng 10% là việc không hề dễ dàng, không nên chủ quan và cần quyết tâm chính trị cao hơn nữa. Chúng ta đã bắt được bệnh, tìm được thuốc, vấn đề còn lại là sử dụng thuốc ra sao để đạt hiệu quả" - Chủ tịch UBND TP HCM quán triệt.

Phải quyết tâm cao nhất Theo Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được, trong năm 2025, thành phố vừa phải nỗ lực đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số vừa phải hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời tổ chức nhiều sự kiện quan trọng, tiến tới đại hội các cấp. Do đó, cả hệ thống chính trị, từng cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cấp phải thể hiện quyết tâm cao nhất, thể hiện tư duy năng động, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, nghĩ lớn, làm lớn. Điều này nhằm thực hiện sứ mệnh của TP HCM trong sự phát triển chung của đất nước, biến cơ chế xin - cho thành cơ chế phục vụ, lấy người dân, DN làm trung tâm, làm động lực của sự phát triển.