Thành phố thông minh 2025 gọi tên Đà Nẵng

Ngày 6-12, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) có thông báo về những đề cử xuất sắc để trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2025.
Theo đó, thành phố Đà Nẵng vinh dự được lựa chọn trao giải thưởng ở các lĩnh vực: Quản trị, điều hành thông minh; Hấp dẫn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Môi trường xanh - phát triển bền vững.
Đặc biệt, Hội đồng Chung tuyển cũng thống nhất trao Giải thưởng Thành phố thông minh 2025 cho thành phố Đà Nẵng.
Đây là giải thưởng danh giá nhất và duy nhất dành cho nhóm các tỉnh, thành phố tham gia giải thưởng năm nay.
Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức vào ngày 23-12 tại Hà Nội, với sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu cùng các chuyên gia về đô thị thông minh từ các nước trong khu vực.
Trước đó, năm 2024, Đà Nẵng cũng được Hiệp hội Phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam bình chọn "Thành phố thông minh Việt Nam 2024".
Trong những năm qua, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản trị công, cung cấp dịch vụ số và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Thành phố đã phát triển nhiều nền tảng phục vụ điều hành như hệ thống Trung tâm điều hành đô thị thông minh, nền tảng phân tích dữ liệu lớn, hệ thống giám sát giao thông - môi trường - an ninh sử dụng AI, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc, giảm thời gian cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ dự báo, cảnh báo sớm trong nhiều lĩnh vực.
