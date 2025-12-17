Thành phố thông minh tạo lực đẩy mới cho kinh tế Đà Nẵng

Sáng 16-12, tại Đà Nẵng, hội thảo "Thành phố thông minh: Sáng tạo và Trải nghiệm 2025" (ISSCEI 2025) do Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng phối hợp Đại học Đà Nẵng và Viện Công nghệ Quốc tế DNIIT (Đại học Đà Nẵng) tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, chuyển đổi số.

Kinh tế số đóng góp khoảng 24% GRDP

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, Đề án Thành phố thông minh của thành phố được ban hành từ rất sớm, trước cả Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII. Đây được xem là nền tảng quan trọng, định hình hướng phát triển mới cho đô thị trung tâm khu vực miền Trung.

Đến nay, Đà Nẵng đã từng bước xây dựng các trụ cột cơ bản của thành phố thông minh, trong đó hạ tầng công nghệ thông tin - truyền thông đóng vai trò then chốt. Hệ thống kết nối được đầu tư đồng bộ từ cấp thành phố đến phường, xã, đồng thời kết nối quốc tế thông qua 2 tuyến cáp quang biển và đang xúc tiến đầu tư tuyến cáp quang biển thứ 3. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để thành phố phát triển dịch vụ số, kinh tế số và từng bước khẳng định vai trò trung tâm dữ liệu của khu vực.

Công viên Phần mềm số 2 - điểm sáng thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp lĩnh vực AI, thiết kế vi mạch, bán dẫn tại Đà Nẵng

Song song với hạ tầng, dữ liệu được xác định là trụ cột quan trọng trong tiến trình xây dựng thành phố thông minh. Đà Nẵng đã hoàn thành các cơ sở dữ liệu dùng chung, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia; bước đầu hình thành cơ sở dữ liệu GIS không gian đô thị, kho kết quả thủ tục hành chính số và nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Đặc biệt, hơn 1.400 bộ dữ liệu mở đã được cung cấp, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khai thác, phát triển các sản phẩm và dịch vụ số, từ đó hình thành giá trị gia tăng mới cho nền kinh tế.

Ở trụ cột chính quyền số, Đà Nẵng tiếp tục giữ vai trò tiên phong. Năm 2024, trước thời điểm sáp nhập tỉnh, tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình của thành phố đạt 95% - mức cao nhất cả nước, trong khi bình quân chung của các địa phương chỉ khoảng 55%. Tỉ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến toàn trình đạt 65%, gấp gần 4 lần mức trung bình toàn quốc.

Trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin và kinh tế số, các chỉ số tăng trưởng tiếp tục duy trì ổn định. Riêng năm 2024, tổng doanh thu toàn ngành đạt 39.888 tỉ đồng, tăng 9,07% so với năm 2023; kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 165 triệu USD, tăng 11,6%.

Đáng chú ý, kinh tế số đã đóng góp khoảng 24% GRDP của thành phố, hoàn thành mục tiêu trước 2 năm so với Nghị quyết Chuyển đổi số Đà Nẵng (đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt 20%). Kết quả này góp phần khẳng định thương hiệu "Đà Nẵng - Thành phố thông minh". Trong 5 năm liên tiếp (2020-2024), Đà Nẵng là địa phương duy nhất trong cả nước được trao Giải thưởng Thành phố thông minh với tổng cộng 15 giải thưởng chuyên đề; đồng thời đoạt Giải thưởng ASOCIO Smart City 2019 và Giải ba Seoul Smart City 2023 ở hạng mục "Thành phố lấy con người làm trung tâm".

Dữ liệu là tài sản, hướng tới trung tâm dữ liệu cấp vùng

Phát biểu tại hội thảo, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nhấn mạnh việc thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chiến lược phát triển lâu dài của thành phố.

Theo ông Hồ Quang Bửu, trong giai đoạn mới, Đà Nẵng cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và thực chất hơn. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa chính quyền thành phố với các đối tác công nghệ, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tiếp cận, triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Trung tâm IOC Đà Nẵng - “đầu mối” triển khai công tác quản lý đô thị thông minh

Lãnh đạo thành phố cũng khẳng định Đà Nẵng xác định dữ liệu là tài sản của tương lai, cần được đầu tư, quản lý và khai thác hiệu quả như một tư liệu sản xuất mới của đô thị số.

Về hạ tầng dữ liệu, toàn thành phố hiện có 7 trung tâm dữ liệu. Đáng chú ý, 2 trung tâm dữ liệu quy mô khu vực vừa được khởi công tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, gồm Trung tâm dữ liệu quốc tế IDC (vốn đầu tư 800 tỉ đồng) và Trung tâm dữ liệu AI (vốn đầu tư 200 triệu USD).

Thành phố cũng chuẩn bị khởi công trạm cáp quang biển cập bờ và Trung tâm dữ liệu Hòa Khánh trong năm 2025, hướng tới mục tiêu hình thành trung tâm dữ liệu cấp vùng, quy mô khu vực.

Hiện nay, Đà Nẵng đang vận hành 16 nhóm dịch vụ đô thị thông minh với 159 loại số liệu, biểu đồ và 52 loại cảnh báo trên Trung tâm điều hành thông minh (IOC), phục vụ công tác giám sát, phân tích và chỉ đạo điều hành theo thời gian thực.

Ở tầm chiến lược, lãnh đạo thành phố đề xuất thay đổi cách tiếp cận, xem dữ liệu số không chỉ là tài nguyên mà là tài sản, cần được xác lập quan hệ sở hữu và khai thác hiệu quả trong công nghiệp số. Đà Nẵng sẵn sàng trở thành trung tâm dữ liệu lớn của cả nước và khu vực.

"Với kế hoạch phát triển hạ tầng số giai đoạn 2025-2030 vừa được ban hành, Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng hạ tầng số có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, xanh, thông minh và an toàn; thu hút các "đại bàng" công nghệ, tạo nền tảng vững chắc để kinh tế số tiếp tục là động lực tăng trưởng chủ lực trong những năm tới" - lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng khẳng định.