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Thời sự

Thành phố tiếp tục vươn cao, bay xa

Ngọc Kỳ

Một đạo luật khi hội tụ sáng kiến từ đông đảo giai tầng xã hội được kỳ vọng chỉn chu, hoàn hảo...

Tuần qua, với loạt 4 bài mang chủ đề "TPHCM ấm áp, thân thương", Báo Người Lao Động đặc tả tiến trình nhiều thập niên phát triển của đô thị mang tên Bác.

Theo đó, sự phát triển của bán đảo Thủ Thiêm, khu Đông, khu Nam... hay cảnh vật, môi trường chạy dọc hơn 20 km tuyến đường xuyên tâm là đại lộ Đông Tây như những minh chứng cho nỗ lực của TPHCM hướng đến một thành phố hiện đại, văn minh, nhân ái, nghĩa tình. 

Từ phía người dân, cảm nhận tích cực cùng nhiều tình cảm ấm áp, thân thương chính là miếng ghép hoàn hảo vào niềm tin về tư thế vươn cao, bay xa hơn nữa của thành phố trong tương lai.

- Ảnh 1.

Kênh Tàu Hủ - Bến Nghé bên đại lộ Đông Tây, nay là đường Võ Văn Kiệt và Mai Chí Thọ, là điểm nhấn ấn tượng về công tác chỉnh trang đô thị, mang lại đời sống tốt đẹp cho người dân. Ảnh: HUYỀN TRÂN

Để niềm tin sớm trở thành hiện thực thông qua quyết tâm biến kế hoạch hành động thành kết quả đo đếm được, TPHCM còn rất nhiều việc cần làm. 

Trong đó, Luật Đô thị đặc biệt được xem là tiền đề mở rộng, vận dụng và thực hành cơ chế phù hợp, xứng với tầm vóc của siêu đô thị luôn khát khao đóng góp xứng đáng vào sự phát triển, vì cả nước và cùng cả nước.

Do tính chất quan trọng như vậy, thời gian qua, nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến cán bộ, trí thức, các tầng lớp nhân dân… cho dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đã được tổ chức. Điều này thể hiện tinh thần nghiêm túc, khoa học, cầu thị của cơ quan chức năng. 

Một đạo luật khi hội tụ nhiều đóng góp, sáng kiến từ đông đảo giai tầng xã hội được kỳ vọng sẽ chỉn chu, hoàn hảo.

Trọng trách của TPHCM và Trung ương là nhìn thấu các vấn đề về lợi thế, tiềm năng lẫn điểm nghẽn của thành phố để đưa vào văn bản quy phạm pháp luật này những nội dung được chắt lọc tinh túy.

TPHCM được định vị là đô thị vững về kinh tế, tốt trong an sinh, ấm áp, thân thương nơi trái tim mỗi người... Vị thế ấy luôn được kỳ vọng tỏa sáng hơn nữa.


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