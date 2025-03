Thành phố về đêm (*): Thức trắng ở chợ nông sản

Giữa màn đêm tĩnh lặng, chợ đầu mối Thủ Đức bừng tỉnh với nhịp sống hối hả. Những chuyến xe chở nông sản, cảnh bốc dỡ hàng... tạo nên bản hòa tấu lao động náo nhiệt

Chợ đầu mối Thủ Đức (TP Thủ Đức, TP HCM) không chỉ là nơi giao thương nông sản lớn nhất thành phố mà còn là bức tranh sinh động về cuộc mưu sinh của những người lao động thầm lặng giữa đêm khuya.

Không biết ngủ là gì!

Khi thành phố chìm vào giấc ngủ say, những chiếc xe máy chất đầy rau củ, hàng hóa lao vun vút trên con đường dẫn vào chợ đầu mối Thủ Đức, phá tan sự yên ắng của màn đêm. Từng đoàn xe tải nối nhau đổ về, mang theo nông sản tươi ngon từ khắp mọi miền đất nước. Đội ngũ bốc xếp thoăn thoắt chuyển hàng trăm bao tải rau củ vào các vựa, không khí làm việc khẩn trương và chuyên nghiệp.

Tiếng gọi nhau í ới, tiếng xe kéo rít lên ken két, tiếng đồ đạc va chạm lách cách..., tất cả hòa quyện thành bản nhạc lao động sôi động, một khúc ca đêm khuya tràn đầy năng lượng.

Chợ được chia thành nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu vực mang một sắc thái riêng. Khu A nổi tiếng với khu vực chuyên kinh doanh hành, tỏi, ớt và trái cây. Tại đây, hàng hóa được phân chia thành 2 dòng chính: trái cây nội địa tươi ngon từ miền Tây và tỉnh Lâm Đồng, cùng với trái cây nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới. Khu B lại như một "ma trận" với hàng trăm ki-ốt san sát nhau, chuyên cung cấp rau củ quả tươi xanh từ TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tấp nập, nhộn nhịp mưu sinh tại chợ đầu mối Thủ Đức (TP Thủ Đức, TP HCM)

Ghé thăm một vựa rau tại khu B, tôi có dịp trò chuyện với ông Nguyễn Ngọc Hùng - người đã gắn bó với khu chợ này hơn 2 thập kỷ. Dù đang bận rộn lựa chọn cà chua và nghe điện thoại đặt hàng nhưng ông vẫn dành thời gian chia sẻ câu chuyện mưu sinh gian truân của mình.

Ông vốn là người con của vùng đất Đơn Dương (Lâm Đồng) xuống TP HCM lập nghiệp. Cuộc mưu sinh tại thành phố lớn này không hề dễ dàng. Trước đây, mỗi ngày ông bán được 12 - 14 tấn cà chua nhưng nay chỉ bán được 2 - 3 tấn, là đã may mắn rồi!

Thực tế cho thấy, khó khăn đang bủa vây những tiểu thương nơi đây. Nhiều người phải bán lỗ để giữ vốn, hàng hư, hàng ế. Bà Trần Thị Mai - một tiểu thương chuyên kinh doanh các loại đậu leo và cà tím - cũng than thở về tình hình buôn bán ế ẩm hiện tại. Theo bà, đại dịch COVID-19 đã để lại những hậu quả nặng nề, khiến nhiều tiểu thương phải chuyển ra ngoài buôn bán và không quay lại.

Nhớ lại những ngày hoàng kim, bà Mai kể vựa của bà từng tiêu thụ đến 17 tấn rau củ mỗi ngày. Bây giờ bán được 5 - 6 tấn đã là chậm, có hôm còn phải bán tháo, bán rẻ, thậm chí cho từ thiện. Dù những dịp lễ, Tết, sức mua thường chững lại, song bà vẫn cố gắng nhập hàng đều đặn để giữ mối và duy trì cái nghề mà bà đã gắn bó cả cuộc đời.

Khác với sự ồn ào và tấp nập của khu vực rau củ, trái cây, khu C - chuyên về hoa - lại có phần yên tĩnh hơn vào ban đêm. Tuy nhiên, không khí mua bán tại đây lại bắt đầu sôi động từ khoảng 3 giờ sáng và đạt đến đỉnh điểm lúc 9 - 10 giờ. Anh Nguyễn Vĩnh Phúc, tiểu thương kinh doanh hoa, chia sẻ việc kinh doanh hoa ở chợ hiện không còn sôi động như trước. Mỗi ngày, anh nhập về khoảng 40 - 50 thùng hoa, chủ yếu từ Đà Lạt.

Dù đã gần 2 giờ sáng, chợ đầu mối Thủ Đức vẫn không ngừng nhộn nhịp và sôi động. Tiếng xe cộ, tiếng người mua kẻ bán, tiếng giao thương không ngớt vang lên trong đêm. Mỗi con người nơi đây đều mang trong mình một câu chuyện riêng, những nỗi vất vả và niềm hy vọng khác nhau.

Tuy nhiên, họ có một điểm chung: sự cần cù, chịu thương chịu khó và lòng kiên trì bám trụ với nghề, với ngôi chợ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Đằng sau các kiện hàng chất cao như núi là những giọt mồ hôi, công sức và cả nước mắt của những con người lặng lẽ mưu sinh giữa đêm khuya, góp phần vào sự phồn thịnh của thành phố.

Bắt đầu sôi động từ 18 giờ

Theo ông Nguyễn Bình Phương, Giám đốc kinh doanh Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức, mỗi đêm, khu chợ này tiếp nhận lượng hàng hóa rất nhiều, khoảng 2.200 - 2.300 tấn. Các mặt hàng chủ yếu là rau củ, trái cây và hoa tươi. Trong đó, rau từ Đà Lạt chiếm tỉ lệ lớn, khoảng 45%, phần còn lại là rau lá và trái cây từ miền Tây.

Tuy nhiên, hoạt động buôn bán tại chợ không diễn ra đều đặn, mà biến động theo mùa vụ. Trái cây nội địa và nhập khẩu có những thời điểm tăng giảm khác nhau, tương tự như sự thay đổi của rau xanh theo từng thời điểm trong năm. Ông Phương cho biết: "Trước đây, rau nhập khẩu từng được ưa chuộng nhưng nay người tiêu dùng có xu hướng quay lại sử dụng rau trong nước nhiều hơn".

Nhịp sống tại chợ đầu mối Thủ Đức bắt đầu sôi động từ 18 giờ nhưng từ khoảng 21 giờ đến nửa đêm mới thật sự đạt đỉnh điểm, khi xe hàng từ các tỉnh, thành đổ về. Sau đó, từ 2 giờ sáng trở đi, chợ chuyển sang giai đoạn phân phối, hàng hóa được đưa đến các chợ truyền thống ở TP HCM và các tỉnh lân cận, tạo nên chuỗi cung ứng nhộn nhịp xuyên đêm.

Không chỉ vậy, chợ đầu mối Thủ Đức còn được quản lý chặt chẽ về an ninh, vệ sinh và trật tự, bảo đảm môi trường kinh doanh an toàn và lành mạnh. Công ty quản lý chợ đã lắp đặt hệ thống camera an ninh dày đặc, kết nối trực tiếp với Công an TP Thủ Đức và Công an phường Tam Bình.

Đội bảo vệ chợ hoạt động xuyên suốt, phối hợp với lực lượng công an địa phương để ngăn chặn các hành vi phạm pháp, bảo đảm an toàn cho người mua và người bán. Công tác kiểm soát người lao động cũng được thực hiện nghiêm ngặt, từ những người bốc vác đến xe ba gác chở thuê…

(Còn tiếp)

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 24-3