Giải trí

Thanh Thúy và sinh nhật độc lạ với… thanh long

Minh Khuê

(NLĐO) - Diễn viên, nhà sản xuất Thanh Thúy thực hiện "Đại tiệc livestream thanh long" hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp địa phương tiêu thụ nông sản.

“Đại tiệc livestream thanh long” của Thanh Thúy: Cứu trợ nông dân và bùng nổ doanh số!

Thanh Thúy dành số tiền thay vì tổ chức tiệc sinh nhật để thực hiện "Đại tiệc livestream thanh long". Chương trình phi lợi nhuận, cô không nhận hoa hồng từ các phiên bán hàng mà dành toàn bộ sự kiện để hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp địa phương tiêu thụ nông sản.

Thanh Thúy và sinh nhật độc lạ với… thanh long- Ảnh 1.

Thanh Thúy livestream bán thanh long

Thanh Thúy và sinh nhật độc lạ với… thanh long- Ảnh 2.

Hoạt động là ý tưởng cá nhân cô

Thanh Thúy và sinh nhật độc lạ với… thanh long- Ảnh 3.

Hai phiên phát sóng trực tiếp đã thu hút gần 2 triệu lượt tiếp cận

Chương trình được tổ chức với hai phiên livestream trên Facebook và TikTok. Trong đó, TikTok Shop giữ vai trò đồng hành trọng yếu khi hỗ trợ tăng lưu lượng truy cập, cung cấp voucher ưu đãi.

Hoạt động này nằm trong cam kết của TikTok Shop về thúc đẩy chuyển đổi số cho ngành nông nghiệp, đồng thời quảng bá câu chuyện của người nông dân Việt cùng giá trị văn hóa gắn liền với từng loại nông sản.

Kết quả ghi nhận ngay trong phiên phát sóng trực tiếp: Queen Farm, Hải Thuận bán được hơn 1 tấn thanh long; nước mắm Làng Chài Xưa và Tĩn bán ra gần 1.000 sản phẩm. Tổng cộng, chương trình thu hút gần 2 triệu lượt tiếp cận, trong đó có hơn 210.000 lượt xem trực tiếp, mở ra kênh tiêu thụ mới đầy tiềm năng cho nông sản địa phương.

Thanh Thúy nhận định công nghệ đang thay đổi "cuộc chơi"

Phát biểu tại sự kiện, Thanh Thúy chia sẻ: "Nông sản ngon nhưng thường bị kẹt ở khâu phân phối, giá cả bấp bênh. Công nghệ đang thay đổi "cuộc chơi" khi chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh và internet, đặc sản quê nhà có thể đến tận bàn ăn ở Hà Nội, TP HCM, thậm chí vươn ra châu Á, châu Âu hay châu Mỹ".

Thanh Thúy và sinh nhật độc lạ với… thanh long- Ảnh 5.

Thanh Thúy quảng bá Thanh Long

Thanh Thúy và sinh nhật độc lạ với… thanh long- Ảnh 6.

Ông Huỳnh Cảnh - Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, nhận định: "Lần đầu phối hợp cùng Thanh Thúy, chúng tôi đã có hơn 600 đơn hàng thành công, gồm cả thanh long và nước mắm. Đây là bước khởi đầu quan trọng. Từ nay, chúng tôi sẽ cùng bà con tập dần thói quen kết nối, để sau này nông dân có thể tự livestream bán chính sản phẩm mình làm ra".

Xuất phát từ ý tưởng cá nhân của Thanh Thúy, sự kiện là minh chứng rõ rệt cho tiềm năng kết hợp giữa nền tảng số và nông sản Việt, đồng thời mở ra hướng đi bền vững cho quá trình chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp.

Thanh Thúy sinh nhật Đại tiệc livestream thanh long phi lợi nhuận
