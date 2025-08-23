HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thanh tra 10 dự án chậm tiến độ có nguy cơ thất thoát, lãng phí

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Tỉnh Nghệ An đang thanh tra 10 dự án chậm tiến độ, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch thành lập 10 đoàn thanh tra 10 công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí theo Kế hoạch số 1505 ngày 22-7-2025 của Thanh tra Chính phủ và Văn bản số 7469 ngày 29-7-2025 của UBND tỉnh.

Thanh tra 10 dự án chậm tiến độ có nguy cơ thất thoát, lãng phí - Ảnh 1.

Nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An thi công kéo dài do vướng mắc giải phóng mặt bằng

Theo đó, 10 công trình, dự án được Thanh tra tỉnh Nghệ An thực hiện thanh tra, gồm: Dự án Khu chung cư và nhà ở liền kề Trung Đô, do Hợp tác xã công nghiệp Trung Đô làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà ở liền kề Trung Đô do Hợp tác xã công nghiệp Trung Đô làm chủ đầu tư; Dự án "Xây dựng một số tuyến đường nội thị để phát triển hạ tầng giao thông thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành" theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn làm chủ đầu tư.

Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng - giai đoạn 2", tiểu dự án tỉnh Nghệ An do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư; Dự án Khu chung cư và dịch vụ thương mại Sao Nghệ do Công ty Cổ phần Sao Nghệ làm chủ đầu tư.

Dự án Khu Dịch vụ thương mại nhà ở và chung cư cao 6 tầng tại 61 Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh (cũ) do Công ty cổ phần Đầu tư Cienco4 Land làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự và dịch vụ thương mại do Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nghệ An làm chủ đầu tư; Dự án Chia lô đất ở tại xã Nghi Phú, thành phố Vinh (cũ) do Công ty CP Thiết bị và xây lắp Bưu điện Nghệ An làm chủ đầu tư; Dự án Khu nhà ở liền kề, biệt thự và khu vui chơi giải trí công cộng do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại An Phát Nghệ An làm chủ đầu tư và Dự án Khu nhà ở thấp tầng do Doanh nghiệp tư nhân Dương Quốc Anh làm chủ đầu tư.

Ngệ An thanh tra 10 dự án chậm tiến độ

Mục đích của đợt thanh tra nhằm đánh giá tình hình thực hiện các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát, lãng phí. Xác định nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và các hạn chế, bất cập của chính sách, pháp luật để kiến nghị biện pháp khắc phục, tránh thất thoát, lãng phí. Đồng thời, hát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xác định nguyên nhân, trách nhiệm và kiến nghị xử lý đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Về thời kỳ thanh tra, mốc thời gian được xác định là từ khi các công trình, dự án triển khai cho đến ngày 1-7-2025. Trường hợp cần thiết có thể xem xét nội dung liên quan trước hoặc sau thời kỳ thanh tra nêu trên.

Dự kiến, theo kế hoạch đến trước ngày 15-9-2025, Thanh tra tỉnh Nghệ An sẽ ban hành kết luận thanh tra.

Được biết, đây là những dự án chậm tiến độ, có nguy cơ thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tin liên quan

Kết luận thanh tra dự án 10 tỉ ở Quảng Nam, kiểm điểm nhiều cán bộ

Kết luận thanh tra dự án 10 tỉ ở Quảng Nam, kiểm điểm nhiều cán bộ

(NLĐO) – Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định chủ đầu tư dự án phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.

Quyết định thanh tra dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

(NLĐO)- Cơ quan chức năng đã công bố thanh tra dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Thanh tra dự án trung tâm hội nghị 160 tỉ đồng bỏ hoang ở Thanh Hóa

(NLĐO)- Dự án trung tâm hội nghị Hàm Rồng 160 tỉ đồng bỏ hoang suốt nhiều năm ở Thanh Hóa có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí đã đưa vào diện thanh tra

