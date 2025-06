Thanh tra các dự án ở Tam Kỳ, thu lại cho nhà nước cả tỉ đồng

Ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, vừa ký ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản trong 6 năm (từ năm 2018-2023) tại TP Tam Kỳ.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã thanh tra các dự án tại Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng (BQLDA) TP Tam Kỳ; Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; UBND các phường An Phú, Trường Xuân và xã Tam Phú.

Trụ sở Ban Quản lý các dự án đầu tư và xây dựng Tam Kỳ và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố

Theo kết luận thanh tra, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện công tác quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, UBND TP Tam Kỳ cùng các phòng, ban và UBND xã, phường có liên quan vẫn còn những tồn tại, thiếu sót.

Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ, thanh tra kết luận năm 2022, đơn vị sử dụng quỹ phúc lợi để chi tiền lễ, Tết không đúng quy định 277,3 triệu đồng.

Đối với nguồn thu từ bán hồ sơ mời thầu, thanh tra xác định BQLDA Tam Kỳ chưa thực hiện nghĩa vụ thuế hơn 20 triệu đồng; một số khoản chi không đúng quy định hơn 67 triệu đồng. Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ chưa thực hiện nghĩa vụ thuế các năm 2018, 2019, 2021 hơn 5,5 triệu đồng.

Đối với nguồn thu từ hoạt động dịch vụ và tư vấn quản lý dự án, BQLDA Tam Kỳ chưa thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước hơn 55 triệu đồng; Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ chưa thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước hơn 601 triệu đồng.

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại các công trình, dự án, đối với các công trình do BQLDA Tam Kỳ làm chủ đầu tư, có 3 công trình quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành vượt so với thực tế thi công hơn 35 triệu đồng; 2 công trình đang thi công dở dang thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành vượt so với thực tế thi công hơn 197 triệu đồng.

Đối với các công trình do Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ làm chủ đầu tư, 2 công trình quyết toán vượt so với thực tế thi công hơn 88 triệu đồng; 3 công trình dự án đã quyết toán A-B (chưa thẩm tra quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành), quyết toán khối lượng hoàn thành vượt so với thực tế thi công hơn 393 triệu đồng; 1 công trình đang thi công dở dang nghiệm thu, thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành vượt so với thực tế thi công hơn 740 triệu đồng.

UBND phường Trường Xuân, phường An Phú cũng có các công trình quyết toán vượt so với thực tế với tổng số tiền hơn 110 triệu đồng…

Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND TP Tam Kỳ nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, quản lý hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, để xảy ra các tồn tại, hạn chế, sai phạm.

Đối với BQLDA Tam Kỳ, Trung tâm Phát triển quỹ đất Tam Kỳ và UBND phường Trường Xuân, An Phú, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã chỉ rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đối với từng sai phạm, đồng thời yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các tập thể lãnh đạo, cá nhân trực tiếp phụ trách và công chức, viên chức, nhân viên liên quan sai phạm trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí…

Xử lý về kinh tế, Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu chấn chỉnh số tiền hơn 808 triệu đồng sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng nguồn quản lý dự án, nguồn bán hồ sơ mời thầu...; yêu cầu thu hồi nộp ngân sách hơn 397 triệu đồng; giảm trừ giá trị khi quyết toán hơn 1,42 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ xây dựng kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra và thu hồi toàn bộ số tiền sai phạm như đã nêu, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh trước ngày 30-6.