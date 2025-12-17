Thanh tra chỉ ra hàng loạt tồn tại ở dự án Đồi Hòn Rơm

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kết luận thanh tra số 18/KL-TTr chỉ rõ hàng loạt thiếu sót, vi phạm trong việc giao đất và cho thuê đất tại dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm do Công ty Cổ phần Thiên Hải làm chủ đầu tư.

Dự án Đồi Hòn Rơm: Giao đất không đúng chỉ đạo của Chính phủ

Theo kết luận thanh tra, dự án Khu biệt thự cao cấp và du lịch nghỉ dưỡng Đồi Hòn Rơm có nguồn gốc là khu đất được tổ chức đấu giá 3 lần không thành vào các năm 2012-2013.

Thời điểm đó, mục đích sử dụng đất được phê duyệt hoàn toàn là đất sản xuất kinh doanh đầu tư khu du lịch, không có diện tích đất ở.

Năm 2015, trên cơ sở đề xuất của địa phương, Chính phủ đã thống nhất chủ trương giao 85,7 ha đất này cho Công ty Cổ phần Thiên Hải để thực hiện dự án sản xuất kinh doanh theo hình thức không thông qua đấu giá.

Hiện trạng Dự án Đồi Hòn Rơm thời điểm bị tác động, tháng 12-2021

Tuy nhiên, đến năm 2017, UBND tỉnh Bình Thuận (cũ) lại ban hành quyết định giao 20 ha đất với mục đích đất ở đô thị và cho thuê gần 63,84 ha đất thương mại dịch vụ.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng khẳng định việc tự ý đưa 20 ha đất ở đô thị vào cơ cấu sử dụng đất là không đúng với ý kiến chỉ đạo của Chính phủ.

Đồng thời, việc thay đổi phương án từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở nhưng không tiếp tục tổ chức đấu giá là vi phạm khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013, có nguy cơ gây thất thoát ngân sách Nhà nước.

Sai phạm về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất

Kết luận thanh tra cũng nêu rõ diện tích 20 ha đất ở đô thị tại dự án này chưa được cập nhật lên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của TP Phan Thiết (cũ).

Do đó, việc giao đất cho chủ đầu tư tại thời điểm năm 2017 là không đúng quy định của Luật Đất đai 2013 và Luật Nhà ở 2014.

Mặc dù đến năm 2022, UBND tỉnh đã có quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, chuyển mục đích 20 ha đất ở sang đất thương mại dịch vụ để khắc phục sai phạm, nhưng những thiếu sót trong giai đoạn trước đó đã được cơ quan thanh tra xác định rõ trách nhiệm thuộc về nhiều lãnh đạo và cán bộ chuyên trách.



Dự án Đồi Hòn Rơm thời điểm đang cạo lớp thực bì

Trước những vi phạm trên, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tham mưu tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan theo quy định.

Giao Sở Tài chính báo cáo Ban Chỉ đạo Đề án 751 để đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, yêu cầu xác định đầy đủ giá đất và nghĩa vụ tài chính mà nhà đầu tư phải thực hiện nhằm tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Trong trường hợp dự án không được tháo gỡ theo các quy định hiện hành, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

