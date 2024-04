Thanh tra chỉ ra sai phạm tại dự án Công viên "Ấn tượng Hội An"

Ngày 9-4, Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho biết vừa ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước trong việc san lấp mặt bằng để thực hiện dự án Công viên văn hóa chủ đề "Ấn tượng Hội An", do Công ty CP Gami Hội An làm chủ đầu tư.



Công viên Ấn tượng Hội An Ảnh: Facebook

Theo kết luận thanh tra, dự án Công viên "Ấn tượng Hội An" được xây dựng tại phường Cẩm Nam (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), có tổng diện tích đất khoảng 10,9 ha; quy mô công suất thiết kế 120 phòng khách sạn, 150 gian hàng thương mại, nhà hát biểu diễn ngoài trời 3.366 chỗ ngồi, nhà hát biểu diễn trong nhà 1.000 chỗ ngồi… Dự án đã hoàn thành, được đưa vào sử dụng từ năm 2021.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam kết luận quá trình triển khai thực hiện dự án vẫn còn một số tồn tại, sai phạm trong công tác san lấp mặt bằng. Cụ thể, việc cấp phép xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng dự án đã có một số vi phạm. Công ty Gami Hội An vi phạm, thiếu sót trong việc không lập lại hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh thiết kế dự toán của dự án.

Tổng khối lượng cát san nền qua kiểm tra hồ sơ quyết toán hơn 102.000 m3, chênh lệch vượt hơn 1.200 m3 so với số quyết toán, từ đó tổng giá trị quyết toán san nền vượt hơn 336 triệu đồng.

Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Công ty CP Xây dựng FLC FAROS (gọi tắt là Công ty FLC FAROS) – doanh nghiệp được Công ty CP Gami Hội An ký hợp đồng xây dựng hạng mục san lấp mặt bằng dự án - đã mua của các đơn vị hơn 126.800 m3 cát để thực hiện dự án, tổng giá trị hơn 18,1 tỉ đồng.

Công viên Ấn tượng Hội An nhìn từ trên cao Ảnh: Facebook

Trong đó, Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác định Công ty Linh Huy (phường Cẩm Nam, TP Hội An) đã bán cho Công ty FLC FAROS hơn 3.700 m3 cát có giá trị hơn 520 triệu (giá trị sau thuế VAT) mà không có hợp đồng mua bán, không có hóa đơn và không có nguồn gốc xuất xứ.



Tương tự, Công ty Quỳnh Dương (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã bán cho Công ty FLC FAROS hơn 20.300 m3 cát san lấp, giá trị hơn 2,74 tỉ đồng (giá trị sau thuế VAT) mà không có hợp đồng, thanh lý hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngoài ra, Công ty TNHH ĐTXD Hoàng Long (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã xuất 2 hóa đơn bán hơn 6.200 m3 cát cho Công ty FLC FAROS với tổng giá trị sau thuế VAT hơn 783 triệu đồng.

Công ty CP DAT 336 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã xuất 8 hóa đơn bán hơn 16.300 m3 cát cho Công ty FLC FAROS với tổng giá trị sau thuế VAT hơn 2,756 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã phát giấy mời 2 doanh nghiệp trên đến làm việc để xác định nguồn gốc cát đã bán cho cho Công ty FLC FAROS và tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước nhưng không thể liên lạc được.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Xây dựng, Công ty Gamia Hội An và một số đơn vị liên quan nghiêm túc chẩn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với một số tồn tại, thiếu sót như đã nêu trên.

Đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam giao Cục Thuế tỉnh lập các thủ tục cần thiết để truy thu thuế, phí đối với Công ty Linh Huy, Quỳnh Dương liên quan khối lượng cát mua của người dân không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Do không liên lạc, làm việc được nên Thanh tra tỉnh Quảng Nam đề nghị chuyển toàn bộ thông tin vụ việc có liên quan đến Công ty Hoàng Long, Công ty DAT 336 cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam điều tra làm rõ, đảm bảo không thất thoát ngân sách nhà nước.

Yêu cầu Chi cục Thuế Hội An tiếp tục theo dõi việc kê khai nộp thuế GTGT vãng lai của Công ty FLC FAROS theo giá trị nghiệm thu, quyết toán đối với dự án Công viên "Ấn tượng Hội An", do Công ty Gami Hội An làm chủ đầu tư đã xuất hóa đơn hơn 202 tỉ đồng; đến nay Công ty FLC FAROS đã kê khai nộp hơn 1,21 tỉ đồng, tương ứng doanh thu đã kê khai hơn 60,5 tỉ đồng.