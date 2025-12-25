HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm tại dự án hơn 606 tỉ đồng ở Đại học Thái Nguyên

Minh Chiến

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý trách nhiệm lãnh đạo Bộ GD-ĐT liên quan các vi phạm tại dự án Đại học Thái Nguyên.

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm lớn tại dự án Đại học Thái Nguyên hơn 606 tỉ đồng - Ảnh 1.

TTCP phát hiện loạt vi phạm tại Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên.

Theo kết luận, dự án tại Đại học Thái Nguyên có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 606,3 tỉ đồng, diện tích sử dụng đất 40.511m2, thời gian thực hiện 2007 - 2027; chủ đầu tư là Đại học Thái Nguyên.

Trên cơ sở một số báo cáo, tài liệu do các bộ ngành, cơ quan cung cấp cho TTCP, tại thời điểm thanh tra, dự án mới được phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh, chưa quyết định đầu tư dự án điều chỉnh.

TTCP phát hiện còn có một số thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm trong việc lập, trình, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh. Trong đó, Bộ GD-ĐT phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh khi chưa có văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ), thực hiện không đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7295/VPCP-KTTH ngày 7-10-2024 của Văn phòng Chính phủ.

Theo cơ quan thanh tra, Bộ GD-ĐT phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án từ ngày 16-10-2024, đến nay chưa phê duyệt được dự án điều chỉnh. Đây là vướng mắc dẫn đến dự án chưa triển khai thực hiện, trong khi đó dự án đã được phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1681/QĐ- TTg ngày 28-12-2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đại học Thái Nguyên lập, trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh với tên dự án ban đầu "Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để xây dựng Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2007 - 2010" thành "Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên" là chưa chính xác, không đảm bảo cơ sở pháp lý về thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh.

Diện tích đất xây dựng hạ tầng không xác định được phần diện tích đã giải phóng mặt bằng và phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng. Đồng thời, chưa đủ nội dung về quy mô đầu tư, do không có số liệu diện tích đất còn phải giải phóng mặt bằng của dự án.

Các Vụ thuộc Bộ GD-ĐT khi thẩm định không phát hiện ra Đại học Thái Nguyên lập, trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh chưa chính xác, không đảm bảo cơ sở pháp lý, chưa có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo đề nghị của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, vẫn thống nhất với đề nghị của Đại học Thái Nguyên, kết luận chủ trương đầu tư điều chỉnh của Dự án phù hợp với Luật Đầu tư công năm 2019, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP và trình Bộ GD-ĐT đủ điều kiện để phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh.

Từ kết quả thanh tra, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GD-ĐT tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng được phân công phụ trách dự án (theo từng thời kỳ) liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với Bộ GD-ĐT, Tổng TTCP kiến nghị khẩn trương kiểm tra, rà soát, khắc phục theo thẩm quyền đối với những thiếu sót, vi phạm trong việc phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7295, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Căn cứ kết luận thanh tra, kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khác và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TTCP kiến nghị Bộ GD-ĐT kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với Bộ trưởng, Thứ trưởng có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Tổ chức kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với Vụ Cơ sở vật chất, Vụ Kế hoạch - Tài chính, người đứng đầu, cấp phó của Người đứng đầu đơn vị (theo từng thời kỳ), Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Ban Kế hoạch - Tài chính (thuộc Đại học Thái Nguyên) và cá nhân (theo từng thời kỳ) có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm thuộc trách nhiệm của đơn vị nêu tại kết luận thanh tra.

Trong quá trình rà soát, kiểm tra đối với các nội dung nêu trong Kết luận thanh tra và các nội dung khác liên quan đến công tác quản lý và thực hiện dự án đầu tư, trường hợp phát hiện vi phạm pháp luật, thiệt hại tiền, tài sản nhà nước thì Bộ GD-ĐT chuyển đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.

Đối với Đại học Thái Nguyên, TTCP kiến nghị Bộ trưởng Bộ GD-ĐT theo thẩm quyền chỉ đạo trường này tổ chức kiểm điểm theo quy định của pháp luật đối với Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Ban Kế hoạch - Tài chính, Người đứng đầu, cấp phó của Người đứng đầu đơn vị (theo từng thời kỳ) và cá nhân khác có liên quan đến những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra.

Khẩn trương kiểm tra, rà soát việc lập, trình phê duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời công tác lập chủ trương đầu tư điều chỉnh, chấp hành nghiêm pháp luật về đầu tư xây dựng, đầu tư công.

Loạt dự án chậm tiến độ, Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Bộ GD-ĐT

Loạt dự án chậm tiến độ, Thanh tra Chính phủ kiến nghị kiểm điểm lãnh đạo Bộ GD-ĐT

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra liên quan dự án đầu tư xây dựng hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc.

Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra tại dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng.

Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ Nhà máy xi măng Quang Sơn thua lỗ hàng ngàn tỉ đồng sang Bộ Công an

(NLĐO)- Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ liên quan dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn sang cơ quan điều tra.

kết luận thanh tra dự án chậm tiến độ chủ đầu tư Thanh tra Chính phủ đại học thái nguyên
