Thanh tra hướng tới thúc đẩy phát triển

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thanh tra không chỉ là công cụ phát hiện sai phạm, mà còn là thiết chế kiến tạo sự minh bạch, thúc đẩy đổi mới, bảo vệ sự ổn định và niềm tin xã hội.
Theo Tổng Bí thư, cần coi công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn chặt với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngành thanh tra cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động. Thanh tra không chỉ để phát hiện, xử lý vi phạm, mà còn phòng ngừa, kiến tạo và thúc đẩy phát triển. Tổng Bí thư nêu rõ mỗi cuộc thanh tra phải hướng tới mục tiêu kép: Phát hiện sớm sai phạm để bảo vệ tài sản công; đồng thời tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân.
