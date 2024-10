Thành ủy TP HCM có thông báo mới về phân công nhiệm vụ

Thành ủy TP HCM vừa có thông báo về phân công các Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, Phó Chủ tịch HĐND TP, Phó Chủ tịch UBND TP theo dõi, phụ trách các đơn vị và các nhóm Thành ủy viên theo dõi lĩnh vực công tác.

Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên theo dõi, phụ trách Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP, Đảng ủy Quân sự TP, Đảng bộ Đại học Quốc gia TP, Đảng bộ TP Thủ Đức.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi theo dõi, phụ trách Ban cán sự đảng UBND TP, Đảng bộ Công an TP, Đảng bộ Quận 1, Đảng bộ huyện Cần Giờ, Đảng bộ cơ sở Sở Nội vụ, Đảng bộ cơ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng bộ Sở Khoa học và công nghệ, Đảng bộ cơ sở Viện Nghiên cứu phát triển TP, Chi bộ cơ sở Trung tâm chuyển đổi số TP, Trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải theo dõi, phụ trách Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Đảng bộ quận 11, Đảng bộ huyện Nhà Bè, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP, Đảng bộ Cục Hải quan TP, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp TP, Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ theo dõi, phụ trách Đảng đoàn HĐND TP, Đảng bộ quận 3, Đảng bộ quận 5, Đảng bộ huyện Hóc Môn, Đảng bộ huyện Củ Chi, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng bộ Viễn thông TP.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM Nguyễn Phước Lộc theo dõi, phụ trách Ban Dân vận Thành ủy, Đảng bộ quận 4, Đảng bộ quận 7, Đảng bộ quận 10, Đảng bộ huyện Bình Chánh, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng đoàn MTTQ TP, Đảng bộ Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.

Thành ủy TP HCM cũng có phân công theo dõi, phụ trách các đơn vị cho các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM: Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP; Văn Thị Bạch Tuyết, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TP; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP; Nguyễn Hữu Hiệp, Bí thư Thành ủy Thủ Đức; Dương Anh Đức, Bí thư Quận ủy quận 1.

Thành ủy TP HCM cũng phân công các Thành ủy viên là trưởng các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy; Phó Chủ tịch HĐND TP; Phó Chủ tịch UBND TP; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.

Thành ủy TP HCM cũng phân công các nhóm Thành ủy viên theo dõi lĩnh vực công tác. Trong đó, Nhóm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và môi trường do ông Dương Anh Đức làm Nhóm trưởng. Nhóm Kinh tế do ông Phạm Thành Kiên làm Nhóm trưởng. Nhóm Văn hóa – Xã hội do ông Phan Nguyễn Như Khuê làm Nhóm trưởng. Nhóm Quốc phòng - An ninh do ông Dương Ngọc Hải làm Nhóm trưởng. Nhóm Xây dựng Đảng do bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Nhóm trưởng. Nhóm Mặt trận – Đoàn thể do ông Nguyễn Mạnh Cường làm Nhóm trưởng.

Với các nhóm công tác, ông Nguyễn Văn Nên chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo chung và theo dõi chỉ đạo nhóm Quốc phòng - An ninh. Ông Phan Văn Mãi chịu trách nhiệm theo dõi chỉ đạo nhóm Phát triển hạ tầng kỹ thuật và Môi trường; nhóm Kinh tế. Ông Nguyễn Hồ Hải chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo nhóm Xây dựng Đảng. Bà Nguyễn Thị Lệ chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo nhóm Văn hóa - Xã hội. Ông Nguyễn Phước Lộc chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo nhóm Mặt trận - Đoàn thể và phụ trách công tác dân vận của Đảng.