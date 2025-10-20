Thành ủy TP HCM gặp mặt Ngày Truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông; cùng toàn thể cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy TP HCM.

Đồng tâm, hiệp lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc đã chuyển lời chúc sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc của Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đến với tất cả cán bộ nữ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy TP HCM, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Do đang dự kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV nên Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang không thể tham dự và trực tiếp chúc mừng.

Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, ông Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tập thể lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, cùng đội ngũ cán bộ, đảng viên đã có nhiều nỗ lực, vượt khó, cố gắng rất cao để tham gia tích cực, hiệu quả trong việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hai Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc và Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy TP HCM nhân ngày truyền thống của ngành

Đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, đảng viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy, gồm: Tổ chức Xây dựng Đảng, Tuyên giáo và Dân vận, Nội chính, Kiểm tra và Văn phòng cấp ủy; đã luôn giữ vững truyền thống, phát huy trí tuệ, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hai Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Phước Lộc và Đặng Minh Thông tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Thành ủy TP HCM

Tạo điều kiện để cán bộ nữ phát triển

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20.10.1930 – 20.10.2025), ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời chúc mừng đến cán bộ, công chức, viên chức nữ của Thành phố luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Phước Lộc cho biết thời gian qua, Trung ương và Thành phố đã quan tâm, triển khai nhiều chính sách, hoạt động thiết thực nhằm bồi dưỡng, khuyến khích phụ nữ phát triển. Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào hệ thống chính trị ngày càng tăng, nhiều cán bộ được tin tưởng giao trọng trách ở các lĩnh vực quan trọng.

Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông và Chánh Văn phòng Thành ủy TP HCM Phạm Hồng Sơn tặng hoa chúc mừng cán bộ nữ của Văn phòng Thành ủy TP HCM

Ông Nguyễn Phước Lộc tin tưởng đội ngũ cán bộ nữ Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển TP HCM; luôn là người “giữ lửa” trong mỗi gia đình, vun đắp hạnh phúc, lan tỏa giá trị nhân văn trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Phước Lộc cũng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để cán bộ nữ có cơ hội rèn luyện, phát triển; đồng thời tích cực tham gia cùng cán bộ nữ trong các hoạt động, góp phần để “Tháng cùng phụ nữ hành động” ngày càng lan tỏa, mang lại kết quả thiết thực.