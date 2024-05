Thành ủy TP HCM vừa điều động cán bộ lãnh đạo

Tiểu sử tân Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM Ngô Minh Châu

Ông Ngô Minh Châu sinh năm 1964, quê quán tại huyện Bình Chánh, TP HCM.

Ông Ngô Minh Châu có trình độ Thạc sĩ Luật, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Ngô Minh Châu có thời gian dài công tác trong ngành công an. Quá trình công tác của ông Ngô Minh Châu bắt đầu từ năm 1987, tại Công an quận 8.

Từ năm 1987 đến năm 2000, ông lần lượt giữ các chức vụ cán bộ Đội An ninh nhân dân, Phó Đội trưởng Đội An ninh nhân dân, Phó Trưởng Công an kiêm Phó Bí thư Đảng ủy Công an quận 8.

Từ năm 2000 đến năm 2007, ông công tác tại Công an TP HCM. Trong giai đoạn này, ông từng làm lãnh đạo Phòng Bảo vệ Chính trị 1 (Công an TP HCM); Phó Trưởng Công an quận 8, Bí thư Đảng ủy Công an quận 8.

Từ năm 2007 đến năm 2019, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP HCM.

Ngày 11-5-2019, tại kỳ họp thứ 14 của HĐND TP HCM khóa IX, ông Ngô Minh Châu được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP HCM.