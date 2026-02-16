HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Lao động

Thành ủy và LĐLĐ TP Cần Thơ thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân trực đêm giao thừa

Tin-ảnh: Ca Linh - Văn Nhanh

(NLĐO) – Lãnh đạo Thành ủy và LĐLĐ TP Cần Thơ đến thăm hỏi, động viên công nhân, nhân viên y tế làm việc xuyên Tết.

Ngày 16-2 (nhằm 29 tháng Chạp), LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức chương trình thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động đang làm nhiệm vụ trực Tết và đêm giao thừa tại nhiều đơn vị.

LĐLĐ TP Cần Thơ thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân đêm giao thừa - Ảnh 1.

LĐLĐ TP Cần Thơ thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân đêm giao thừa - Ảnh 2.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, tặng quà công nhân vệ sinh môi trường

Tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ – đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của công nhân vệ sinh môi trường và trao 20 phần quà động viên.

Tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao 30 phần quà cho đội ngũ cán bộ, y - bác sĩ, nhân viên y tế đang trực Tết.

Tối cùng ngày, bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao 130 phần quà cho đoàn viên, người lao động trực giao thừa tại các đơn vị gồm: Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Công ty Công trình Đô thị Cần Thơ.

LĐLĐ TP Cần Thơ thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân đêm giao thừa - Ảnh 3.

LĐLĐ TP Cần Thơ thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân đêm giao thừa - Ảnh 4.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao 130 phần quà cho đoàn viên, người lao động trực giao thừa

LĐLĐ TP Cần Thơ thăm, tặng quà đoàn viên, công nhân đêm giao thừa - Ảnh 5.

Bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao quà cho đoàn viên, người lao động

Cùng thời điểm, bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao 40 phần quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hậu Giang và Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang.

Tin liên quan

Cần Thơ: Mang Tết đến đoàn viên, người lao động

Cần Thơ: Mang Tết đến đoàn viên, người lao động

(NLĐO) - Nhiều phần quà thiết thực đã được trao tận tay người lao động khó khăn tại Cần Thơ, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết trong dịp Tết cổ truyền

Sôi nổi các hội thi vui Xuân ở Cần Thơ

(NLĐO) - Các hoạt động vui Xuân do Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức góp phần tăng cường gắn kết, lan tỏa hình ảnh đẹp của đoàn viên, công nhân

LĐLĐ TP Cần Thơ tặng 20.000 suất quà Tết đến đoàn viên, người lao động

(NLĐO) – Hơn 20.000 phần quà Tết đã được trao đến đoàn viên, người lao động tại TP Cần Thơ, góp phần giúp nhiều gia đình đón xuân đủ đầy, ấm áp

Cần Thơ Giao thừa công nhân
