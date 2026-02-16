Ngày 16-2 (nhằm 29 tháng Chạp), LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức chương trình thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động đang làm nhiệm vụ trực Tết và đêm giao thừa tại nhiều đơn vị.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ và bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, tặng quà công nhân vệ sinh môi trường

Tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Sóc Trăng, bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ – đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống, ghi nhận tinh thần trách nhiệm của công nhân vệ sinh môi trường và trao 20 phần quà động viên.

Tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng, bà Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao 30 phần quà cho đội ngũ cán bộ, y - bác sĩ, nhân viên y tế đang trực Tết.

Tối cùng ngày, bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao 130 phần quà cho đoàn viên, người lao động trực giao thừa tại các đơn vị gồm: Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và Công ty Công trình Đô thị Cần Thơ.

Bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao 130 phần quà cho đoàn viên, người lao động trực giao thừa

Bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao quà cho đoàn viên, người lao động

Cùng thời điểm, bà Trần Tú Nhiên, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ, trao 40 phần quà cho đoàn viên, người lao động tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Hậu Giang và Bệnh viện Đa khoa Hậu Giang.