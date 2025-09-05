Tháo dỡ trang trại hàng trăm con bò sát khu dân cư ở Thanh Hóa

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản phản hồi thông tin Báo Người Lao Động và một số cơ quan báo chí phản ánh trang trại hàng trăm con bò "mọc" sát khu dân cư tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa gây mùi hôi thối khiến người dân địa phương bất bình.

Khu trang trại bò rộng hàng ngàn m2 được cơ quan chức năng xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào cuộc xác định nuôi trên khu đất xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp

Theo Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa, sau khi báo chí phản ánh, Sở NN-MT và UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Nga Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung các cơ quan báo chí phản ánh, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Đến ngày 29-8, UBND xã Nga Sơn đã có công văn báo cáo kết quả xác minh. Theo đó, hiện trang trại nuôi bò của ông Nguyễn Văn Tùng thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn đang nuôi nhốt 870 con bò theo quy trình đệm lót sinh học trên khu đất có diện tích trên 10.000 m2. Trong đó, có 1.184 m2 được UBND huyện Nga Sơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 24-9-2003 (thời hạn đến tháng 8-2014).

Tại thời điểm kiểm tra ở khoảng cách 10 m (tính từ hàng rào trang trại), không phát hiện mùi hôi thối, không có nhiều ruồi, muỗi; phía tây trang trại có 1 bãi chất thải che phủ bạt, thời điểm kiểm tra không phát hiện mùi hôi.

Hình ảnh ô nhiễm tại khu vực trang trại của gia đình ông Nguyễn Văn Tùng

"Theo báo cáo của UBND xã Nga Sơn, đến nay trang trại đã hết thời hạn được phép hoạt động theo quyết định của UBND huyện Nga Sơn cũ. Ngoài ra, 9.000 m2 đất còn lại (là đất lúa), gia đình ông Tùng tự ý xây dựng các công trình trái phép. UBND huyện Nga Sơn đã yêu cầu gia đình ông Tùng dừng hoạt động, tháo dỡ công trình trên đất, hoàn trả lại hiện trạng sử dụng đất"- báo cáo của Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa nêu.

Theo Sở NN-MT tỉnh Thanh Hóa, thời gian tới, sở sẽ phối hợp với UBND xã Nga Sơn để hướng dẫn thực hiện các giải pháp xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng xác định có 870 con bò được nuôi tại trang trại của ông Tùng

Dân phản ánh trang trại có mùi hôi thối, xã kiểm tra không phát hiện

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo phản ánh của người dân thôn Thắng Thịnh, xã Nga Sơn (trước đây là khu phố Thắng Thịnh, thị trấn Nga Sơn), tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua họ rất lo lắng, bức xúc trước tình trạng ô nhiễm môi trường từ khu nuôi nhốt bò trái phép, có quy mô giống như một trang trại bò của hộ ông Nguyễn Văn Tùng (người dân địa phương) "mọc" ngay sát khu dân cư.

Mặc dù, người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương (cả chính quyền cũ và mới), thế nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu nuôi nhốt này vẫn không được xử lý triệt để khiến mùi hôi thối, ô nhiễm nguồn nước ngày càng trầm trọng.

Hồ nước lộ thiên đen ngòm trong khuôn viên trang trại

Ghi nhận thực tế cho thấy, trang trại bò này rộng hàng ngàn m2, có một dãy nhà cũ và một dãy nhà mới được xây dựng chưa lâu. Trong giữa trang trại có một hồ lớn, có chứa nước màu sắc đen ngòm (giống như khu chứa nước thải của bò) không được thiết kế giống như những bể chứa theo quy định.

Bên cạnh khu trang trại, có một cái ao lớn, màu nước cũng đen ngòm khác thường so với màu sắc ở những ao nước bên cạnh. Ngoài ra, các phế phẩm (phân bò) bên trong khu nuôi nhốt cũng được chất đống lộ thiên hoặc đóng trong các bao tải. Từ đây, nước thải đen ngòm rỉ ra chảy khắp nơi, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Dù người dân phản ánh trang trại gây ô nhiễm có mùi hôi thối, nhưng trong báo cáo của UBND xã Nga Sơn khẳng định thời điểm kiểm tra không phát hiện mùi hôi.