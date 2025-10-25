Tháo dỡ vòng xoay thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông ở TP HCM

Ngày 25-10, cơ quan chức năng TP HCM đã tháo dỡ xong vòng xoay An Điền tại giao lộ ĐT7A - ĐT748 thuộc phường Long Nguyên, TP HCM (trước đây thuộc phường An Điền, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Đơn vị thi công đang tái lập mặt đường bằng phẳng, đồng thời lắp đặt cột đèn tín hiệu giao thông ở đường ĐT7A và ĐT748.

Vòng xoay An Điền đã được tháo dỡ và lắp đèn tín hiệu giao thông ngay đường ĐT7A và ĐT748.

Việc tháo dỡ vòng xoay An Điền là do khu vực này thường xảy ra tai nạn giao thông, trong đó có nhiều vụ lật xe tải, xe container. Nguyên nhân được xác định do vòng xoay An Điền có diện tích lớn, lại nằm ở đoạn dốc đường ĐT7A (hướng An Điền đi Mỹ Phước) nên xe tải, xe container thường bị lật khi di chuyển qua đây.

Trước đó, người dân địa phương đã nhiều lần kiến nghị với ngành chức năng, sau đó phương án tháo gỡ vòng xoay được thống nhất để lắp đặt đèn tín hiệu, biển báo giao thông nhằm bảo đảm an toàn cho phương tiện qua đây.

Ngoài vòng xoay An Điền, trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn còn có vòng xoay Mỹ Phước 3 (phường Thới Hòa) và vòng xoay Định Hòa (phường Chánh Hiệp) cũng xảy ra nhiều vụ lật xe container. Cơ quan chức năng cũng đã rà soát để tháo dỡ các vòng xoay này.