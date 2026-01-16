Tháo gỡ điểm nghẽn để TP HCM tăng trưởng 2 con số

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tổ chức ngày 15-1, bà Trương Thiết Hà, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu Phát triển kinh tế - Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số vào những năm tới, thành phố cần tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn mang tính cấu trúc, đồng thời tạo đột phá từ yếu tố con người, thể chế và khoa học - công nghệ.

Bà Trương Thiết Hà, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu Phát triển kinh tế - Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, phát biểu tại buổi họp báo

Theo Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM, hiện thành phố đang đối mặt với 4 nhóm điểm nghẽn lớn. Thứ nhất là quy hoạch. Nhiều quy hoạch thiếu đồng bộ, tầm nhìn dài hạn, phải điều chỉnh nhiều lần, thậm chí bị chi phối bởi lợi ích cục bộ, dẫn đến lãng phí nguồn lực và gây bức xúc trong xã hội. Thứ hai là hạ tầng giao thông. Dù thành phố đã triển khai nhiều dự án lớn như vành đai, metro, cao tốc... nhưng hệ thống hiện nay vẫn quá tải, thiếu liên kết vùng…

Thứ ba là đầu tư toàn xã hội. Giải ngân đầu tư công còn chậm, trong khi huy động vốn tư nhân chưa đạt kỳ vọng. Thứ tư là chuyển đổi số, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dù đã có bước tiến, song các rào cản về thể chế, dữ liệu và nhân lực vẫn còn rõ nét.

Đáng chú ý, Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM đề xuất đặt yếu tố con người ở vị trí trung tâm của quá trình điều hành. Trong đó, cần áp dụng mô hình quản trị hiện đại gắn với KPI, tăng trách nhiệm giải trình, trọng dụng nhân tài, triển khai thực chất cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm; triển khai các chính sách đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao trong những lĩnh vực mũi nhọn như bán dẫn, AI, logistics, công nghệ sinh học…