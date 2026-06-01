Tháo gỡ vướng mắc để phục vụ người dân tốt hơn

Ông Phạm Xuân Bách, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tây Ninh, cho biết sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng giảm tối đa đầu mối trung gian. Ở khối chính quyền, Tây Ninh giảm 12 cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh (tỉ lệ 44%), giảm 234 phòng chuyên môn và tương đương (100%).

Để bảo đảm người dân không bị ảnh hưởng do thay đổi địa giới hành chính, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh và 96/96 trung tâm xã, phường đã nhanh chóng đi vào hoạt động. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ từ ngày 1-7-2025 đến nay duy trì rất ổn định. Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã tiếp nhận hơn 1,2 triệu hồ sơ, tỉ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt mức ấn tượng là trên 99% (chỉ 0,02% quá hạn).

Đáng chú ý, Tây Ninh đã triển khai mô hình giải quyết thủ tục "phi địa giới hành chính". Người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch thuận tiện mà không cần phải đến trụ sở xã, phường như trước đây.

Dù vậy, do không còn cấp huyện nên áp lực công việc dồn trực tiếp về cấp xã là rất lớn, trong khi nhân lực chưa được bổ sung tương xứng. Cán bộ, công chức ở cơ sở thường xuyên làm việc quá tải khi vừa xử lý lượng hồ sơ tăng vọt vừa phải sử dụng song song nhiều phần mềm chuyên ngành chưa đồng bộ. Áp lực tại bộ phận một cửa ở cơ sở rất lớn nhưng chế độ phụ cấp, chính sách đãi ngộ đặc thù hiện vẫn chưa có, mức lương lại thấp, nên gây khó khăn trong việc giữ chân người có năng lực.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh đã kiến nghị Chính phủ sớm ban hành chế độ, chính sách tiền lương mới theo hướng tăng mức thu nhập sao cho hợp lý, tương xứng để tạo động lực và giữ chân cán bộ, công chức cấp xã. Tỉnh cũng đề xuất các bộ, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện, liên thông đồng bộ hệ thống công nghệ thông tin; tăng cường đào tạo kỹ năng số chuyên sâu cho lực lượng cán bộ, công chức cơ sở để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.