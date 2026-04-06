HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Tháo gỡ vướng mắc nhiều dự án giao thông

Bài và ảnh: QUỐC ANH

Bên cạnh chính sách hiệu quả về bồi thường, tái định cư, việc nắm bắt nhanh tình hình thực tiễn để giải quyết vướng mắc sẽ thúc đẩy tiến độ bàn giao mặt bằng

Những ngày đầu tháng 4-2026, phóng viên Báo Người Lao Động trở lại công trường dự án đường Vành đai 2 TPHCM, đoạn Phạm Văn Đồng - nút giao Gò Dưa (đoạn 3).

Chờ đợi khép kín vành đai

Nơi đây, vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua, máy móc và công nhân tập trung dọn dẹp, phát quang. Tuy nhiên, sau đó sự im lìm, vắng vẻ quay lại. Ngay đoạn nút giao Gò Dưa, tuy sạch sẽ hơn trước nhưng sự chuyển động không đáng kể.

Theo ghi nhận, một số hạng mục công trình xây từ rất lâu trước đó vẫn trong tình trạng dở dang, bê-tông xen lẫn rêu xanh, cỏ dại phơi mình trong trưa nắng. Nhiều đoạn đất dự án được quây tôn, rào chắn, cũng có nơi là bãi đậu xe, đường dân sinh và người dân vẫn chăn thả bò như trước.

Tháo gỡ vướng mắc nhiều dự án giao thông - Ảnh 1.

Đường Vành đai 2 TPHCM được chờ đợi sớm khép kín

Theo hồ sơ dự án, sau gần 20 năm quy hoạch, Vành đai 2 TPHCM vẫn còn 14/64 km chưa xây dựng, với 4 đoạn. Trong đó, đoạn 3 dài khoảng 2,7 km, vốn đầu tư hơn 2.700 tỉ đồng, xây dựng theo hình thức đối tác công - tư, được khởi công từ năm 2017; đến năm 2020 thì tạm ngưng do vướng mắc mặt bằng và thủ tục pháp lý.

Nói về công trình này, nhà đầu tư là Công ty CP Văn Phú - Bắc Ái cho biết đã chuẩn bị nguồn lực cần thiết để sẵn sàng thi công trở lại khi UBND TPHCM ký phụ lục hợp đồng. Sau đó, với mặt bằng được bàn giao, doanh nghiệp sẽ thi công ngay và phấn đấu hoàn thành trong năm nay.

Ưu tiên hạng mục lớn

Phóng viên cũng tới đoạn 1, từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp và đoạn 2, từ đường Võ Nguyên Giáp đến Phạm Văn Đồng. Hai đoạn có chiều dài lần lượt 3,5 km và 2,5 km, tổng mức đầu tư gần 13.900 tỉ đồng này được khởi công hồi cuối năm 2025.

Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM thông tin công trình dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2027. 

Khi đó, Vành đai 2 khu vực phía Đông được khép kín, tạo thành trục giao thông liên hoàn, giảm áp lực giao thông trên các tuyến hiện hữu như xa lộ Hà Nội, Mai Chí Thọ, Đồng Văn Cống, Quốc lộ 1.

Dù vậy, tiến độ dự án phụ thuộc quá trình bàn giao mặt bằng. Theo chủ đầu tư, đoạn 1 đến nay mới bàn giao mặt bằng được 396/888 trường hợp. Dự kiến, tháng 4-2026 bàn giao thêm 241 trường hợp; số còn lại tại khu vực nút giao Bình Thái dự kiến hoàn tất trong quý II/2026.

Đoạn 2 hiện mới bàn giao 170/262 trường hợp. Những trường hợp còn lại dự kiến đến tháng 5-2026 sẽ hoàn tất, khi người dân được bố trí tái định cư, nhận bồi thường. Chủ đầu tư sẽ ưu tiên triển khai hạng mục quan trọng như hầm chui và cầu vượt tại nút giao Vành đai 2 - Phạm Văn Đồng, nút giao Bình Thái khi đủ mặt bằng.

Rõ ràng 19 bước

Bên cạnh việc tích cực tháo gỡ khó trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng những dự án hiện hữu, TPHCM đang từng bước hoàn chỉnh quy định về trình tự thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng cũng như ứng dụng công nghệ để quản lý, điều hành, giải quyết công việc tốt hơn, góp phần đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm.

Dự kiến hôm nay (6-4), Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh sẽ chủ trì cuộc họp rà soát tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư. Ngày 7-4, lãnh đạo UBND TPHCM sẽ nghe báo cáo về phần mềm "Quản lý tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng".

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh đã ký ban hành kế hoạch bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua phường Tân Tạo, phường An Lạc, phường Bình Đông, xã Tân Nhựt và xã Bình Chánh (vốn đầu tư 16.285 tỉ đồng, trong đó giải phóng mặt bằng hơn 9.500 tỉ đồng với hàng ngàn hộ ảnh hưởng).

Động thái này nhằm bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả, minh bạch các nhiệm vụ trong việc thu hồi đất phục vụ dự án; bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân, đồng thời đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng. Kế hoạch được triển khai qua quy trình 19 bước, từ khâu xây dựng kế hoạch thu hồi đất dự án đến khâu cuối là quản lý đất thu hồi và bàn giao cho chủ đầu tư.

Theo kế hoạch này, trước ngày 15-4, nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực thi. Chủ tịch UBND cấp xã ban hành quyết định thu hồi đất theo quy định trước ngày 20-4. UBND cấp xã vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận đối với trường hợp người có đất thu hồi, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất để ban hành quyết định thu hồi đất, hoàn thành trước ngày 25-4.

UBND 5 phường, xã và đơn vị liên quan báo cáo tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư định kỳ trước 17 giờ thứ năm hằng tuần về UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời theo dõi, cập nhật tiến độ vào phần mềm quản lý tiến độ bồi thường do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng. 

Một nghị quyết cho nhiều công trình

Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết tính đến nay, tổng chi phí bồi thường năm 2025 của 3 khu vực tại TPHCM với 257 dự án là 61.587 tỉ đồng, đã giải ngân 56.126 tỉ đồng. Trong khi đó, năm 2026 có 166 dự án được giao kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách địa phương, với 35.176 tỉ đồng và đã giải ngân 8.080 tỉ đồng.

Tháo gỡ vướng mắc nhiều dự án giao thông - Ảnh 2.

Các dự án hứa hẹn tăng tốc nhờ những chính sách phù hợp

Để các dự án triển khai nhanh chóng, việc xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định trình tự thủ tục tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát, ghi nhận hiện trạng, đo đạc, kiểm đếm, thống kê, phân loại diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi đang được tiến hành khẩn trương.

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì cuộc họp cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan lấy ý kiến góp ý dự thảo, tổng hợp gửi Sở Tư pháp thẩm định, hoàn thành trong giai đoạn đầu tháng 4 để trình cấp thẩm quyền.


Tin liên quan

Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ở TPHCM

(NLĐO) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 11/2026 quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo