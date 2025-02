Thảo luận phương án bàn giao nhiệm vụ an ninh hàng không sang Bộ Công an

Chiều 25-2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2025 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương có sân bay trên cả nước.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, cơ quan thường trực của Ủy ban, năm 2024, các hãng hàng không đã vận tải khoảng 76,4 triệu lượt hành khách và 1,29 triệu tấn hàng hoá, tăng tương ứng 5,1% lượt hành khách, 20% khối lượng hàng hoá so với năm 2023. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 294 vụ vi phạm an ninh hàng không, giảm 25 vụ so với cùng kỳ năm 2023; 49 vụ trộm cắp trên máy bay, 17 vụ trộm cắp tại cảng hàng không.

Đại diện các bộ, ngành trao đổi, thảo luận tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành đã trao đổi, thảo luận về phương án bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ GTVT sang Bộ Công an; kiện toàn Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia; mô hình cơ quan điều tra tai nạn, sự cố hàng không và quản lý khủng hoảng hàng không.

Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng quá trình chuyển giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không sang Bộ Công an phải cần rà soát thật kỹ những biện pháp, nội dung bảo đảm an toàn, an ninh hàng không bao gồm quy trình, hạ tầng, trang thiết bị, con người…, "nếu thiếu, nếu cần thiết thì nhất định phải đầu tư".

Các đại biểu cũng cho ý kiến đối với những đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về an ninh hàng không theo mô hình, tổ chức mới, phương châm là tuyệt đối không làm "rối loạn, đứt gãy" hoạt động vận tải hàng không trong nước và quốc tế, hướng tới phục vụ tốt hơn nữa cho sự phát triển hàng không và bảo đảm an ninh hàng không, bám sát quy định và tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng Quốc tế (ICAO).

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh mặc dù bối cảnh, tình hình có nhiều diễn biến phức tạp nhưng nhiều chỉ số về an ninh, an toàn hàng không của Việt Nam luôn được ICAO đánh giá tốt. Bên cạnh đó, công tác an ninh hàng không cần tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của ICAO về điều tra tai nạn, sự cố hàng không và quản lý khủng hoảng hàng không; bảo đảm sự quản lý thống nhất của Nhà nước trong bảo đảm an toàn, an ninh hàng không trong và ngoài sân bay.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2025 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia. Ảnh: VGP

Về nhiệm vụ bàn giao công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng không, quản lý hệ thống dữ liệu hàng không dân dụng sang Bộ Công an, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT, Bộ TT-TT, các doanh nghiệp khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ bảo đảm an toàn, an ninh của các hệ thống thông tin, dữ liệu hàng không hiện tại; tình hình trang thiết bị, hạ tầng, kỹ thuật, nhân lực hiện có và nhu cầu đầu tư trong thời gian tới… ở tất cả các khâu, bộ phận có liên quan; hoàn thiện quy trình xử lý, tổ chức diễn tập định kỳ ứng phó các tình huống gây mất an toàn, an ninh hàng không...

"Quá trình chuyển giao cho Bộ Công an phải theo đúng tiến độ, đầy đủ, toàn diện từ hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách, trang thiết bị, con người để công tác an ninh hàng không được thực hiện liên tục, không gây đứt quãng, gián đoạn hoạt động hàng không dân dụng"- Phó Thủ tướng nói. Ông lưu ý Bộ Công an chủ động rà soát, làm rõ những trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đầu tư bằng vốn doanh nghiệp hay ngân sách nhà nước; thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin an ninh hàng không dùng chung, có khả năng kết nối, chia sẻ trên cả nước và quốc tế để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến về phương án kiện toàn Ủy ban An ninh hàng không dân dụng; mô hình tổ chức của cơ quan điều tra tai nạn, sự cố hàng không và quản lý khủng hoảng hàng không.

Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành, đơn vị, doanh nghiệp hàng không tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong bảo đảm an toàn hoạt động của máy bay tại các sân bay (ngăn chặn nguy cơ va chạm giữa máy bay với chim, động vật hoang dã, vật nuôi, vật thể bay siêu nhẹ...); rà soát, đề xuất các nội dung liên quan đến an ninh hàng không trong Dự án Luật Hàng không dân dụng sửa đổi.

Bộ Công an chịu trách nhiệm lập kế hoạch tổ chức các cuộc diễn tập khẩn nguy an ninh hàng không nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động hàng không trong các sự kiện, kỷ niệm lớn của đất nước trong năm 2025.