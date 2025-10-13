Tháo "nút thắt" đất ở trong khu dân cư xây dựng mới

Sở Xây dựng TP HCM vừa có công văn trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV.

TP HCM sẽ sớm điều chỉnh, thay thế Quyết định 56/2021 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân thuận lợi hơn khi xây nhà ở.

Trước đó, cử tri Phan Nguyễn Minh Tùng (xã Bà Điểm) kiến nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho người dân được cấp giấy phép xây dựng chính thức hoặc tạm thời đối với đất ở thuộc khu dân cư xây dựng mới.

Theo cử tri, hiện tại, việc tạm dừng cấp phép gây khó khăn cho người dân, không thể an cư, mặc dù mật độ dân cư ở khu vực này đã phủ 80 – 90%. Điều đáng nói là người dân được phép mua bán, sang nhượng nhưng không được cấp phép xây dựng mới đối với các thửa đất còn lại.

Trả lời vấn đề cử tri nêu, Sở Xây dựng TP HCM cho biết, hiện nay, UBND TP HCM đang xem xét điều chỉnh Quyết định số 56/2021 (quy chế quản lý kiến trúc TP HCM) để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về xây dựng tại các khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp có chức năng ở.

Theo đó, Sở Xây dựng (hiện nay là Sở Quy hoạch – Kiến trúc) đã xây dựng, hoàn thiện nội dung dự thảo quy chế quản lý kiến trúc đô thị TP HCM và đang lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện nội dung.

Dự kiến, trong quý IV/2025 sẽ trình HĐND TP HCM thông qua và trình UBND TP HCM xem xét phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị TP HCM theo đúng quy định. Đây là căn cứ để UBND cấp xã giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng cho người dân.