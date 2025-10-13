HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tháo "nút thắt" đất ở trong khu dân cư xây dựng mới

QUỐC ANH

(NLĐO) - TP HCM đã đưa ra thời gian dự kiến điều chỉnh quy chế quản lý kiến trúc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân xây dựng nhà ở.

Sở Xây dựng TP HCM vừa có công văn trả lời ý kiến cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV.

Tháo "nút thắt" đất ở trong khu dân cư xây dựng mới - Ảnh 1.

TP HCM sẽ sớm điều chỉnh, thay thế Quyết định 56/2021 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân thuận lợi hơn khi xây nhà ở.

Trước đó, cử tri Phan Nguyễn Minh Tùng (xã Bà Điểm) kiến nghị cơ quan chức năng xem xét giải quyết cho người dân được cấp giấy phép xây dựng chính thức hoặc tạm thời đối với đất ở thuộc khu dân cư xây dựng mới.

Theo cử tri, hiện tại, việc tạm dừng cấp phép gây khó khăn cho người dân, không thể an cư, mặc dù mật độ dân cư ở khu vực này đã phủ 80 – 90%. Điều đáng nói là người dân được phép mua bán, sang nhượng nhưng không được cấp phép xây dựng mới đối với các thửa đất còn lại.

Trả lời vấn đề cử tri nêu, Sở Xây dựng TP HCM cho biết, hiện nay, UBND TP HCM đang xem xét điều chỉnh Quyết định số 56/2021 (quy chế quản lý kiến trúc TP HCM) để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về xây dựng tại các khu vực quy hoạch đất dân cư xây dựng mới và đất hỗn hợp có chức năng ở.

Theo đó, Sở Xây dựng (hiện nay là Sở Quy hoạch – Kiến trúc) đã xây dựng, hoàn thiện nội dung dự thảo quy chế quản lý kiến trúc đô thị TP HCM và đang lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện nội dung.

Dự kiến, trong quý IV/2025 sẽ trình HĐND TP HCM thông qua và trình UBND TP HCM xem xét phê duyệt, ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị TP HCM theo đúng quy định. Đây là căn cứ để UBND cấp xã giải quyết thủ tục cấp phép xây dựng cho người dân.

Nhiều người dân TP HCM chờ tháo nút thắt để xây nhà trong năm nay

Nhiều người dân TP HCM chờ tháo nút thắt để xây nhà trong năm nay

(NLĐO) - Dự kiến, TP HCM điều chỉnh Quyết định 56/2021 về quy chế quản lý kiến trúc trong quý III/2025. Nhiều người hy vọng kịp xây nhà trong năm nay.

Chờ tháo nút thắt để xây nhà

Nhiều người dân tạm hoãn kế hoạch xây nhà để chờ những vướng mắc về khoảng lùi được tháo gỡ

Giải tỏa nỗi trăn trở khi xây nhà

Sớm phủ kín quy hoạch chi tiết 1/500 là 1 trong nhiều giải pháp nhằm tối ưu hóa thủ tục xây dựng trong bối cảnh cấp phường - xã được giao nhiều thẩm quyền

tiếp xúc cử tri xây dựng nhà ở
