Màu sắc may mắn của năm Giáp Thìn 2024 là màu xanh lá cây.

Theo phong thủy, năm 2024 Giáp Thìn là năm Hỏa. Theo luật ngũ hành tương sinh tương khắc, Mộc sinh Hỏa nên màu xanh - đại diện cho mệnh Mộc được xem là màu sắc may mắn năm 2024.

Màu xanh lá cây là màu sắc đại diện cho sự thịnh vượng, tạo cảm giác cân bằng, tự tin cho người sở hữu.

Có thể nói, trong năm 2024, các tone màu xanh sẽ thu hút may mắn, giúp bạn phát triển công việc, sự nghiệp, đảm bảo tài chính.

Ngoải xanh lá, màu sắc may mắn của năm Giáp Thìn 2024 còn có màu đỏ, cảm, vàng. Ảnh: Shutterstock

Ngoài màu xanh lá cây, những màu sắc may mắn hợp với mệnh Hỏa năm Giáp Thìn 2024 gồm có màu đỏ, cam, vàng, tím và màu xanh lam.

Màu đỏ đại diện cho mệnh Hỏa mang đến nguồn năng lượng tràn đầy và niềm hứng khởi vô tận, thể hiện sức mạnh và thu hút may mắn. Màu sắc này được xem là biểu tượng của niềm vui và thịnh vượng, là chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Theo trang jizhaotang, lửa là một trong những thuộc tính của rồng nên màu đỏ quả thực có liên quan mật thiết đến rồng.

Trong khi đó, màu cam tượng trưng cho năng lượng gắn kết, thúc đẩy các mối quan hệ trong cuộc sống. Đây là màu sắc của nhiệt huyết, vui tươi, sôi động và bắt mắt.

Màu vàng lại đại diện cho sự thịnh vượng, giàu có, may mắn, tích cực, cùng với tư duy lạc quan, yêu đời. Màu vàng kết hợp với mệnh Hỏa năm 2024 sẽ tạo sự cân bằng cho bản mệnh. Trong phong thủy, màu vàng được xem là biểu tượng của sự ấm áp, giống như ánh nắng mặt trời. Con người phát triển mạnh mẽ trong ánh sáng, một khi thiếu ánh sáng, chúng ta trở nên uể oải, mất phương hướng và bơ phờ.

Còn màu tím có mối quan hệ mật thiết với mệnh Hỏa và được xem là màu sắc thể hiện sự cao quý, sang trọng, tinh thần sáng tạo. Màu tím là màu sắc thanh cao nhã nhặn, màu của điềm lành.

Màu xanh lam là màu của nước, gắn liền với sự điềm tĩnh và sâu lắng, phù hợp với hình ảnh con rồng trong năm Giáp Thìn 2024.

Trong phong thủy, màu sắc được coi là một trong những yếu tố quan trọng có thể tác động với vận mệnh của mỗi người. Màu sắc may mắn đối với mỗi người còn phụ thuộc vào từng tuổi, từng con giáp.

Do đó việc lựa chọn màu sắc phù hợp với bản mệnh sẽ mang đến may mắn, giúp tăng thêm niềm vui, bình an cho một năm mới. Sau đây là màu sắc may mắn phù hợp với từng con giáp trong năm 2024:

Tuổi Tý: màu đen, xanh da trời, xanh lá cây.

Tuổi Sửu: màu nâu, vàng, bạc.

Tuổi Dần: màu xanh lá (cũng có thể phối hợp màu xanh lam và lục lam), trắng, đỏ.

Tuổi Mão: xanh nước biển, xanh lục, hồng.

Tuổi Thìn: màu đỏ, tím, vàng.

Tuổi Tỵ: màu da cam, xanh lá, tím.

Tuổi Ngọ: màu tím, đỏ, xanh đọt chuối.

Tuổi Mùi: màu nâu, vàng, da cam, hồng.

Tuổi Thân: màu vàng kim, xám, nâu.

Tuổi Dậu: màu bạc, xanh dương, vàng chanh.

Tuổi Tuất: màu nâu, beige (màu be)

Tuổi Hợi: màu vàng kim, trắng, xanh dương.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

