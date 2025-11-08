"Thầy giáo Ngạn" Trần Nghĩa thấy "rất đã" khi được loạn trí

Trần Nghĩa thủ vai Bùi An Phát, nhân vật then chốt trong vụ án ghê rợn tại thị trấn Long Lanh, gần Đà Lạt của phim "Trái tim què quặt".

Từng chịu nhiều tổn thương tâm lý từ thuở nhỏ, Bùi An Phát trở nên tự kỷ, loạn trí, điên cuồng. Anh che giấu sự điên cuồng đó trong tính cách nhút nhát, đôi mắt đẹp nhưng sắc lạnh.

Nam diễn viên Trần Nghĩ từng thu hút chú ý với vai thầy giáo Ngạn trong "Mắt biếc"

Anh tái xuất với vai phản diện trong "Trái tim què quặt"

Từ trái sang: Việt Hưng, Nhật Linh, Trần Nghĩa, Xuân Văn, Quách Ngọc Ngoan

Đây là vai diễn hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh thầy giáo Ngạn si tình Hà Lan trong "Mắt biếc" từng tạo ấn tượng với khán giả màn ảnh rộng. Trần Nghĩa tròn vai, lột tả sự méo mó trong tâm lý, sự bùng phát cảm xúc điên cuồng.

"Một số bạn bè của tôi khi xem phim ở buổi ra mắt đã hỏi vì sao nhận vai diễn làm người xem sợ như vậy. Thực tế, là một diễn viên, tôi rất thích được diễn ở nhiều nhân dạng, nhiều loại vai khác nhau. Khi thể hiện một người có nhiều tầng tâm lý như Phát, với tôi là rất đã" – Trần Nghĩa thổ lộ.

Đạo diễn Quốc Công cũng dành lời khen cho Trần Nghĩa với những phân cảnh cao trào. Vẻ ngoài của anh là một "cú lừa" hoàn hảo để tạo thành đòn bẩy giúp mạch phim trở nên đủ căng thẳng và có được nút thắt cần thiết dành cho phim. Anh cho biết Trần Nghĩa rất sẵn sàng để diễn những dạng vai nặng tâm lý.

"Trái tim què quặt" xoay quanh câu chuyện của 4 nhân vật với Triết (Quách Ngọc Ngoan đóng) – một danh họa nổi tiếng, khiến người khác ngưỡng mộ không chỉ vì tài hoa mà còn là cuộc sống hôn nhân tràn ngập hạnh phúc cùng Xuân (Xuân Văn đóng).

Trong khi đó, em trai của Triết là Sơn (Việt Hưng đóng) lại lao vào mối tình nồng nhiệt cùng nàng phóng viên xinh đẹp Ánh (Nhật Linh đóng). Và rồi một vụ án mạng bất ngờ xảy, khuấy đảo thị trấn yên bình và đập vỡ những vỏ bọc hoàn hảo của tình yêu. Phim ra rạp từ 7-11.