Thấy rõ định hướng phát triển đất nước

Chiều 13-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đón nhận Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ dự Đại hội XIV của Đảng. 100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện khát vọng, ý chí, quyết tâm "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Đảng bộ Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và 4 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng; 8 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội; 2 nhóm giải pháp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 6 nhiệm vụ trọng tâm về các đột phá chiến lược.

Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Tập trung xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các quyết sách đột phá của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.

Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Tập trung giải quyết ô nhiễm, ùn tắc giao thông Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính quả quyết: "Qua phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta thấy rõ hơn định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới. Chúng tôi đặc biệt lưu ý và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan những khó khăn, vướng mắc và đặc biệt là những bức xúc của nhân dân liên quan ô nhiễm môi trường, thiên tai, bão lũ, ùn tắc giao thông… Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các bộ ngành, địa phương có những giải pháp đột phá; hiện đã xây dựng các đề án, dự án, huy động, bố trí nguồn lực và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để giải quyết các vấn đề này".



