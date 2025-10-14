Thấy rõ định hướng phát triển đất nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thấy rõ định hướng phát triển đất nước

THẾ DŨNG

Đảng bộ Chính phủ quyết tâm đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Chiều 13-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đón nhận Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ dự Đại hội XIV của Đảng. 100% đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030 thể hiện khát vọng, ý chí, quyết tâm "Xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch vững mạnh; đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tăng tốc đột phá, phát triển đất nước nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Đảng bộ Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra và 4 nhóm giải pháp về xây dựng Đảng; 8 nhóm giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội; 2 nhóm giải pháp về quốc phòng, an ninh, đối ngoại; 6 nhiệm vụ trọng tâm về các đột phá chiến lược.

Thấy rõ định hướng phát triển đất nước - Ảnh 1.

Đảng bộ Chính phủ quyết tâm phấn đấu là một trong những Đảng bộ tiên phong, gương mẫu đi đầu trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Tập trung xây dựng Đảng bộ Chính phủ trong sạch, vững mạnh; tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, các quyết sách đột phá của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất.

Kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy tăng trưởng GDP bình quân đạt 10%/năm trở lên. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thúc đẩy mạnh mẽ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân.

Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả đối ngoại, hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước nhanh và bền vững. 

Tập trung giải quyết ô nhiễm, ùn tắc giao thông

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính quả quyết: "Qua phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, chúng ta thấy rõ hơn định hướng phát triển của đất nước trong thời gian tới. Chúng tôi đặc biệt lưu ý và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm liên quan những khó khăn, vướng mắc và đặc biệt là những bức xúc của nhân dân liên quan ô nhiễm môi trường, thiên tai, bão lũ, ùn tắc giao thông… Chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các bộ ngành, địa phương có những giải pháp đột phá; hiện đã xây dựng các đề án, dự án, huy động, bố trí nguồn lực và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới để giải quyết các vấn đề này".


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo