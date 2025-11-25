HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Thầy thuốc TP HCM lên đường chi viện miền Trung

Bài và ảnh: Hải Yến

Ngành y tế TP HCM đặt mục tiêu chuyển càng nhiều túi thuốc càng tốt đến vùng lũ, giúp người dân tự chăm sóc sức khỏe ban đầu

 Trước hậu quả lũ lụt nặng nề ở các tỉnh, thành miền Trung, ngành y tế TP HCM đã khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, huy động lực lượng y tế chi viện và vận động túi thuốc gia đình hỗ trợ người dân.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP HCM và Bộ Y tế, chỉ sau 2 giờ nhận nhiệm vụ, 10 bác sĩ và 1 tài xế của Bệnh viện Thống Nhất (TP HCM) đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng lên đường. Ngay trong đêm, chuyến xe của bệnh viện lăn bánh, mang theo tinh thần khẩn trương và nghĩa tình, quyết tâm kịp thời hỗ trợ y tế cho người dân vùng lũ. Đoàn công tác của bệnh viện đã mang theo thuốc, trang thiết bị thiết yếu và tư trang gọn nhẹ, bảo đảm cơ động nhanh, kịp thời. Hiện đoàn đã có mặt tại Khánh Hòa, nhận nhiệm vụ từ Sở Y tế và bắt tay vào công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Thầy thuốc TP HCM lên đường chi viện miền Trung - Ảnh 1.

Đoàn y - bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) lên đường đi hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng lũ

Trước giờ xuất phát, PGS-TS-BS Lê Đình Thanh, Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, đã giao nhiệm vụ, biểu dương tinh thần trách nhiệm của đoàn công tác và nhấn mạnh đây là mệnh lệnh từ trái tim của người thầy thuốc. Ông cũng đề nghị đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền và ngành y tế địa phương, đồng thời bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển và thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp nối hoạt động mang tính cấp thiết, khẩn trương, rạng sáng 24-11, đoàn công tác Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) phối hợp với Thành Đoàn TP HCM cũng lên đường tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ người dân Khánh Hòa khắc phục hậu quả lũ lụt. Đoàn gồm các bác sĩ, điều dưỡng từ các khoa: Chấn thương Chỉnh hình, Hồi sức Cấp cứu, Phẫu thuật Gây mê hồi sức và Cấp cứu. Đoàn sẽ tham gia cứu hộ tại các khu vực ngập lụt, cô lập và chăm sóc sức khỏe cho khoảng 150 thanh niên tình nguyện TP HCM đang thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Dự kiến, ngày 25-11, bệnh viện sẽ chuyển 500 túi thuốc gia đình (bao gồm thuốc không kê đơn và vật tư y tế thiết yếu) đến người dân bị ảnh hưởng, góp phần giảm bớt khó khăn sau thiên tai.

Với tấm lòng hướng về miền Trung, Sở Y tế TP HCM đã chỉ đạo các bệnh viện tuyến thành phố rà soát và duy trì chế độ trực 24/7, chuẩn bị đội khám chữa bệnh cơ động để triển khai ngay khi có yêu cầu. Đồng thời, các bệnh viện chuẩn bị vật tư y tế, thuốc men và hóa chất xử lý môi trường để hỗ trợ vùng lũ. Hiện đã có 38 bác sĩ từ nhiều bệnh viện như Nhân Dân 115, Chấn thương Chỉnh hình, Phục hồi chức năng và Điều trị bệnh nghề nghiệp, An Bình… đến Khánh Hòa, trực tiếp khám, chữa bệnh cho người dân tại bệnh viện tỉnh và những xã bị ảnh hưởng nặng nề như Khánh Vĩnh, Diên Khánh.

Bên cạnh nhân lực, nhiều bệnh viện tại TP HCM triển khai chương trình vận động túi thuốc gia đình gồm thuốc hạ sốt, thuốc tiêu chảy, oresol, thuốc sát trùng, gạc, bông băng, dung dịch rửa tay, xà phòng, thuốc điều trị bệnh lý thường gặp và hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn. Ngành y tế TP HCM đặt mục tiêu chuyển càng nhiều túi thuốc càng tốt đến vùng lũ, giúp người dân tự chăm sóc sức khỏe ban đầu, hạn chế bệnh tật và giảm tải cho hệ thống y tế địa phương. Hiện đã có 10.000 túi thuốc được gửi đến người dân Khánh Hòa. Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình, các y - bác sĩ TP HCM tiếp tục đồng hành với người dân miền Trung, giúp sớm khôi phục cuộc sống sau những ngày mưa lũ gian khó.


