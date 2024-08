Thế giới Di động đóng cửa hơn 100 nhà thuốc An Khang

Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2024 ghi nhận doanh thu thuần 76.541 tỉ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ, hoàn thành 61% kế hoạch doanh thu.

Trong cơ cấu doanh thu, Điện máy xanh chiếm tỉ trọng cao nhất, ở mức 46,2%, xếp sau là Bách hóa xanh 30,1%, Thế giới di động (bao gồm Topzone) 20,9% và cuối cùng là mảng khác.

Lũy kế 7 tháng đầu năm, tổng doanh thu của chuỗi Thế giới di động (bao gồm Topzone) và Điện máy xanh đạt 51.300 tỉ đồng, tăng hơn 6% so với cùng kỳ.

Riêng trong tháng 7-2024, doanh thu của 2 chuỗi này đạt 7.200 tỉ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ nhưng giảm so với tháng liền trước do qua mùa cao điểm máy lạnh và kết thúc sự kiện bóng đá.

Đối với Bách hóa xanh, trong 7 tháng đầu năm 2024, chuỗi này mang về cho tập đoàn khoảng 23.000 tỉ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ.

Riêng tháng 7, doanh thu của Bách Hóa Xanh đạt hơn 3.600 tỉ đồng, tăng gần 28% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bình quân mỗi cửa hàng trong tháng 7 đạt 2,1 tỉ đồng.

Tính đến cuối tháng 7-2024, tập đoàn này còn 1.028 cửa hàng Thế giới di động (bao gồm Topzone), giảm 18 cửa hàng so với cuối tháng 6-2024. Tương tự, chuỗi Điện Máy Xanh giảm 59 cửa hàng, xuống còn 2.034 cửa hàng.

Kết quả kinh doanh 7 tháng đầu năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động Nguồn: Thế giới Di động

Trong khi đó, Bách hóa xanh tăng 3 cửa hàng so với tháng trước, ở mức 1.704 cửa hàng.

Đáng chú ý, chuỗi nhà thuốc An Khang giảm đến 94 cửa hàng trong vòng 1 tháng, xuống còn 387 nhà thuốc. Nếu so với cuối tháng 2-2024, Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động đã giảm 117 nhà thuốc nhưng so với cùng kỳ, tập đoàn này đã thu hẹp 150 nhà thuốc.

Theo kế hoạch tới cuối năm 2024, số lượng nhà thuốc An Khang sẽ thu hẹp xuống còn khoảng 300 cửa hàng.

Mới đây, Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động đã thông qua quyết định giải thể Công ty CP Thế Giới Số Trần Anh (Công ty Trần Anh - công ty con của Thế Giới Di Động) với lý do nhằm tối ưu việc vận hành.

Công ty này từng là một trong những nhà bán lẻ điện máy, máy tính hàng đầu tại khu vực miền Bắc giai đoạn 2007 - 2017.

Trước đó, cũng với lý do tối ưu hóa việc vận hành, Thế Giới Di Động đã giải thể 2 công ty con là Công ty CP Logistics Toàn Tín và Công ty CP 4KFARM.