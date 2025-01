Thế giới Di động và FPT Retail đón tin vui ngay sát Tết

Công ty CP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, mã chứng khoán: FRT) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh năm 2024 với doanh thu 40.104 tỉ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 527 tỉ đồng, gấp hơn 4 lần so với kế hoạch đặt ra và cải thiện đáng kể so với khoản lỗ hơn 329 tỉ đồng của năm ngoái.

Trong cơ cấu doanh thu, chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu đóng góp 25.320 tỉ đồng (tăng 59% so với năm trước), chiếm tỉ trọng 63% tổng doanh thu.

Tại thời điểm cuối năm 2024, chuỗi nhà thuốc này có 1.943 cửa hàng, tăng 446 cửa hàng so với đầu năm. Doanh thu trung bình mỗi nhà thuốc hàng tháng duy trì ở mức khoảng 1,2 tỉ đồng trong bối cảnh các nhà thuốc mở mới năm 2024 có quy mô nhỏ hơn so với các nhà thuốc hiện hữu.

FPT Shop của FPT Retail

Trong năm 2024, FPT Long Châu còn tích cực mở rộng hệ thống tiêm chủng với việc mở mới 116 trung tâm, nâng tổng số lên 126.

Về chuỗi FPT Shop đóng góp 15.126 tỉ đồng doanh thu, chiếm tỉ trọng 37% tổng doanh thu, giảm 7% so với năm 2023. Trong năm vừa qua, FPT Retail đã đóng 121 cửa hàng FPT Shop yếu kém, giảm số lượng cửa hàng xuống còn 634.

Theo FPT Retail, nhờ chiến lược tái cấu trúc toàn diện, kết quả kinh doanh của FPT Shop đã có sự cải thiện. Riêng trong quý IV/2024, doanh thu bình quân mỗi cửa hàng đạt 2,2 tỉ đồng/tháng, mức cao nhất kể từ đầu năm. Đây cũng là quý thứ hai liên tiếp chuỗi FPT Shop ghi nhận lợi nhuận.

Sau giai đoạn thử nghiệm chuyển đổi mô hình cửa hàng FPT Shop thông thường sang cửa hàng FPT Shop Điện Máy trong quý III; đến cuối quý IV, FPT Shop Điện Máy đã mở rộng mạng lưới lên 54 cửa hàng.

Sau những thông tin tích cực, kết phiên giao dịch ngày 24-1, cũng là phiên giao dịch cuối cùng trước Tết Nguyên đán 2025, cổ phiếu FRT hưởng ứng, tăng gần 4%, lên mức 206.000 đồng/cổ phiếu, cao gần 11% so với đầu năm và tăng hơn 22% trong 3 tháng qua.

Tương tự, sau khi Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động báo lãi đậm trong năm 2024, kết phiên giao dịch ngày 24-1, cổ phiếu MWG của doanh nghiệp này tăng lên mức 60.100 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 4% trong tuần qua và tăng hơn 34% trong 1 năm qua.

Trong năm 2024, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu thuần 134.341 tỉ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của tập đoàn này đạt 3.733 tỉ đồng, cao gấp hơn 22 lần so với cùng kỳ 2023, vượt 7% kế hoạch doanh thu và vượt tới 56% mục tiêu lợi nhuận sau thuế đã được đề ra.

Chuỗi Thế giới Di động

Về cơ cấu các mảng trong năm 2024, chuỗi Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh lần lượt đóng góp 30.000 tỉ đồng và 59.500 tỉ đồng, chiếm 22,4% và 30,6% tổng doanh thu.

Lãnh đạo Thế giới Di động đánh giá thị trường bán lẻ điện thoại trong năm 2024 hầu như đi ngang và chỉ tăng nhẹ ở một số ngành hàng điện lạnh. Dù vậy, công ty vẫn đạt được mức tăng trưởng cao hơn thị trường dù hoạt động ít hơn 221 cửa hàng so với cuối 2023, tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ hơn 10%.

Hầu hết ngành hàng đều tăng trưởng dương từ 5% - 30%, đặc biệt là ngành hàng điện lạnh và điện thoại đạt mức tăng trưởng 2 chữ số. Hiệu quả kinh doanh cải thiện đáng kể và là trụ cột chính đóng góp lợi nhuận cho công ty.

Đáng chú ý, MWG đã hợp tác với tổ chức tài chính lớn như Home Credit để tung ra giải pháp trả chậm, giúp giảm gánh nặng tài chính cho khách hàng và cung cấp thêm nhiều lựa chọn mua sắm.

Bên cạnh đó, MW hợp tác với VPBank, biến hơn 3.000 cửa hàng Thế giới di động, Điện máy xanh thành các điểm cung cấp dịch vụ tài chính tiện ích như nạp, rút tiền và chuyển tiền. Chỉ sau 1 tháng triển khai, công ty đã đạt giá trị giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng với gần 150.000 giao dịch.

Chuỗi Bách Hóa Xanh đạt hơn 41.000 tỉ đồng, tăng trưởng 30% so với 2023. Doanh thu trung bình năm 2024 đạt 2 tỉ đồng/cửa hàng, tăng 29% so với cùng kỳ. Nhờ đó, chuỗi đã có lãi cấp độ công ty sau 2 năm tái cấu trúc toàn diện.

Chuỗi An Khang ghi nhận doanh thu cả năm đạt gần 2.300 tỉ đồng, tăng trưởng 3% so với cùng kỳ. Trong quý IV/2024, doanh thu bình quân/cửa hàng tăng 15% so với mức trung bình 2 quý liền trước, và mức lỗ đã giảm đáng kể so với các quý còn lại trong năm.

Avakids mang về doanh thu gần 1.200 tỉ đồng, tăng trưởng 35% so với cùng kỳ dù không mở mới cửa hàng. Avakids tiếp tục là chuỗi bán lẻ sản phẩm mẹ và bé có doanh thu bình quân cao nhất Việt Nam, đạt 1,8 tỉ đồng/cửa hàng vào cuối năm.

Chuỗi EraBlue tại Indonesia ghi nhận doanh thu tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân đạt 2,8 tỉ đồng/cửa hàng.