The Global City - điểm bắn pháo hoa mới phục vụ người dân TP HCM

Ca sĩ Hà Anh Tuấn

Sự kiện đếm ngược và chương trình biểu diễn nghệ thuật kết hợp Bắn pháo hoa đặc sắc mừng Tết Dương Lịch "luxury countdown party 2024", do Masterise Homes tổ chức, sẽ diễn ra từ 17 giờ ngày 31-12-2023 đến 0 giờ30 ngày 1-1-2024, tại Trung tâm mới The Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, P. An Phú, Q.2, TP. Thủ Đức, TP HCM). Theo đó, đây là một trong những địa điểm bắn pháo hoa chính thức quy mô lớn của thành phố.



Ca sĩ Đông Nhi

Điểm nhấn của sự kiện năm nay chính là màn bắn pháo hoa rực rỡ và mãn nhãn với hơn 4.500 ống pháo sẽ được bắn trong thời lượng 15 phút. Pháo hoa sẽ được thực hiện trên 100 giàn kỹ thuật đủ loại: giàn phun hoa, giàn phun viên, giàn nhấp nháy, những mẫu pháo hoa được sản xuất mới nhất với tầm bắn đảm bảo phục vụ cùng lúc hơn 50.000 khách tham quan, kết hợp với những hiệu ứng âm thanh ánh sáng đặc biệt mà những sản phẩm trước chưa từng có.

Ban nhạc Chillies

Những đợt pháo hoa tạo thành đủ loại hình dáng: ngôi sao, bông hoa, nhiều màu sắc rực rỡ lung linh trên bầu trời theo sự sắp xếp của đạo diễn hình ảnh chuyên nghiệp. Đây cũng chính là khoảnh khắc đánh dấu một Trung tâm mới đã hình thành tại The Global City, địa điểm sẽ trở thành biểu tượng của thành phố trong tương lai.

Ngoài ra, phần trình diễn nhạc nước với hệ thống đài phun nước cao hơn 60m, kết hợp công nghệ laser hiện đại, tạo nên khung cảnh đầy ấn tượng và mãn nhãn, phần hiệu ứng âm thanh cũng được sáng tạo riêng cho lễ hội.

Ban tổ chức dự kiến thu hút tới 50.000 người tham dự vào thời khắc giao thừa. Từ 17giờ đến 20 giờ, lễ hội đón năm mới Luxury Countdown sẽ bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như: sôi động cùng DJ BI LEE, nhảy flashmob, trượt ván, bắn cung, thả diều, khu vực chụp ảnh check-in, cùng các gian hàng ẩm thực và vô số hoạt động giải trí khác.

GREY D

Từ 20 giờ30, khu vực sân khấu chính tại The Global City sẽ chính thức sáng đèn với những tiết mục biểu diễn sôi động đến từ ban nhạc Chillies, Rapper Obito và ca sĩ Dương Hoàng Yến, không khí càng về sau càng "bùng cháy" với dàn nghệ sĩ GenZ đình đám như Grey D, rapper Pháo, sự xuất hiện của hai ngôi sao nhạc Việt ca sĩ Hà Anh Tuấn và Đông Nhi. Ban tổ chức cho biết sẽ có 2 khu vực mở cửa miễn phí cho người dân đến xem màn trình diễn pháo hoa.

Ca sĩ Dương Hoàng Yến

The Global City đã trở thành địa điểm vui chơi, giải trí quen thuộc của người dân thành phố từ khi Khu nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á khai trương giai đoạn 1 và đi vào hoạt động vào tháng 9-2022.

Pháo